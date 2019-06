Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai nou cuplu din casa "Dragoste fara secrete", format din Maia si Florin, au oferit si primele momente controversate. Acestia au uitat ca sunt filmati 24/24, si seara au dat frau liber hormonilor. O parte a imaginilor nu au putut fi difuzate la TV.

- Surpriza pentru telespectatorii "Dragoste fara secrete". Un nou cuplu a intrat in aceasta seara in competitie. Cei doi tineri care au venit sa se cunoasca mai bine, dar si sa castige marele premiu sunt Maia si Florin.

- Dimineața a inceput bine pentru Edith și Ali! Cei doi concureți de la Dragoste fara secrete au un ritual special prin care incep o noua zi. Cu siguranța nu ai mai vazut-o niciodata pe Edith in astfel de ipostaze!

- Simona Halep (3 WTA) a fost urmarita o zi intreaga la ședința de pregatire de la Roland Garros de jurnaliștii cotidianului francez L'Equipe. „La antrenament cu atleta completa" a fost titlul articolului in care romanca a fost in prim plan. Simona Halep o va intalni in primul tur pe Ajla Tomljanovic…

- Se incing spiritele la "Dragoste fara secrete"! In a cincea zi de cand cele șase cupluri au intrat in apartamentele unde vor trebui sa stea 100 de zile, doi concurenți au trecut de la cearta la gesturi tandre, in doare cateva secunde.

- „Dragoste fara secrete”, cel mai tare experiment de televiziune le-a pregatit tuturor o surpriza! Laurențiu, fost concurent la MPFM participa in emisiunea care deja are numeroși fani, alaturi de soția sa, Oana.

- Horoscop zilnic. Horoscopul zilei de 2 mai. Sagetatorii sunt rasplatiti de astre, noroc mare in dragoste. Fecioarele isi vor face planuri mari pentru viitor alaturi de persoana iubita, in timp ce pentru Berbeci ziua nu se anunta deloc buna.