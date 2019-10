Stiri pe aceeasi tema

- Animalele de serviciu care au apartinut institutiilor si structurilor publice din Romania vor avea dreptul la hrana si ingrijire si dupa "scoaterea din functiune", conform unui proiect de lege adoptat de catre Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, transmite Agerpres.

- Adina de la Heaven, Postelnicu pe numele ei adevarat, a devenit mama pentru prima data in urma cu aproape o luna. Vedeta a adus pe lume o fetita, desi in 2016 medicii nu ii dadeau nicio sansa pentru a ramane insarcinata.

- Avocatul familiei Alexandrei Maceșanu a depus o cerere de recuzare a intregii echipe de procurori care instrumenteaza dosarul dispariției fetei și a Luizei Melencu. Aurel Moldovan și-a intemeiat cererea pe faptul ca magistrații au fost total lipsiți de imparțialitate in instrumentarea acestui caz.Concret…

- Diana Dumitrescu a nascut. Indragita actrița a adus pe lume bebelușul in mare secret, in urma cu cateva zile, iar anunțul oficial l-a facut abia astazi. Diana Dumitrescu a devenit mamica pentru prima data, la un an de cand s-a casatorit cu omul de afaceri, Alin Boroi. Cei doi au devenit parinții unui…

- Daco-Getica - FC Argeș 0 - 2 // Nicolae Dica (39 de ani), antrenorul lui FC Argeș, și Marius Baciu (44 de ani), tehnicianul celor de la Daco-Getica, s-au certat la sfarșitul meciului dintre cele doua echipe, deoarece antrenorul bucureștenilor a fost deranjat de modul in care argeșenii au sarbatorit…

- Au reușit sa fuga in timp ce se aflau in vacanța in Instanbul impreuna cu tatal și cea de a doua soție. Cele doua surori așteapta sa fie primite de catre o alta țara in timp ce se ascund in Instanbul cu ajutorul unor organizații pentru drepturile omului.

- Marius Moga i-a facut o superba declarație de dragoste partenerei sale de viața, Bianca Lapuște. Marius Moga și Bianca Lapuște sunt impreuna de cinci ani. In 2015, partenera de viața a lui Marius Moga, Bianca Lapuște, a adus pe lume o fetița care a primit numele Maria Elisabeta. Miercuri, Marius Moga…