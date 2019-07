Stiri pe aceeasi tema

- Co-președintele delegației USR-PLUS in Parlamentul European, Dragoș Tudorache, raspunde atacului lansat de liderul PRO Romania, Victor Ponta, la adresa lui Dacian Cioloș. Ponta a acuzat ca Dacian Cioloș a luptat in Parlamentul European pentru Franța.Citește și: Cazul Sorina SCHIMBA Codul…

- ”Nu este de ras – este de plans! Dacian Cioloș a negociat și luptat (ca de obicei) pentru țara lui – Franța! Problema noastra este cine negociaza și cine se lupta pentru Romania! Marea negociere pentru principalele posturi de conducere la nivelul Uniunii Europene a dus la un rezultat trist – nicio persoana…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, i-a imputat lui Dacian Ciolos, liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, faptul ca la negocierile pentru impartirile functiilor la varful Uniunii Europene est-europenii nu au obtinut niciuna. Ponta sustine ca Ciolos a negociat pentru Franta, "tara…

- Corina Cretu si Mihai Tudose cei doi membri ai Pro Romania care au obținut mandate in Parlamentul European in urma alegerilor europarlamentare din 26 mai, vor face parte din grupul social-democratilor din Parlamentul European, a anunțat Victor Ponta. „Totul este bine cand se termina cu bine / Corina…

- Corina Crețu și Mihai Tudose, aleși europarlamentari pe lista partidului ProRomânia, vor face parte din Grupul Social Democrat din Parlamentul European, a anunțat marți Victor Ponta, pe contul lui de Facebook.„Totul este bine când se termina cu bine / Corina Crețu și Mihai…

- "Noi mergem in PE sa aducem Europa in Romania si mergem acolo ca sa militam pentru un echilibru intre estul si vestul Europei in ceea ce priveste politicile Uniunii Europene. Multa vreme, a fost un dezechilibru, si noi credem ca Europa poate fi echilibrata cand si esticii au un cuvant de spus. De…

- Romanii au inceput sa se adune in Piața Victoriei, duminica seara, pentru a-și manifesta solidaritatea fața de romanii din Diaspora, care stau la cozi imense sa voteze, iar mulți dintre ei nu vor reuși sa participe la alegeri și referendum. Oamenii au inceput deja sa vina in Piața Victoriei. In zona…

- „Regandirea Europei este necesara și trebuie facuta rapid. Cu siguranța vor urma negocieri pentru ca aceasta este o infruntare a titanilor, intre Macron din Franța și Merkel din Germania, fiecare cu poziția și interesul lui. Europa Noua va fi rezultatul unor negocieri și aici intervine autoflagelarea…