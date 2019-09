Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, susține ca premierul Viorica Dancila face de ras Romania la Bruxelles, prin propunerea Rovanei Plumb in funcția de comisar european.Citește și: SURSE: Cine sunt cei trei parlamentari PSD care au semnat motiunea de cenzura a PNL ”Dancila ne face din…

- Fostul europarlamentar, Ioan Mircea Pașcu, lanseaza o ipoteza bomba. El se intreaba daca nu cumva Rovana Plumb a fost propusa comisar european pentru a fi respinsa și astfel sa se prelungeasca alcatuirea Comisiei Europene, iar persoana care vaneaza postul sa intre in cursa pe ultima suta de metri.Citește…

- "Pentru ca intuiesc ca vom fi acuzati, daca votam impotriva doamnei Plumb, ca nu aparam interesele tarii noastre si ca din cauza noastra Romania risca sa piarda un portofoliu important, vreau sa precizez cat se poate de clar: daca Rovana Plumb va fi respinsa, Romania poate desemna un alt candidat…

- Europarlamentarul liberal Rares Bogdan i-a cerut premierului Viorica Dancila sa revoce numirea Rovanei Plumb in functia de comisar european, anuntand ca astfel Romania este facuta de rusine.

- Ludovic Orban, presedintele PNL, sustine ca Ursula von der Leyen, presedintele ales al Comisiei Europene, nu a acceptat-o pe Rovana Plumb pentru o functie de comisar european, ci a fost pusa in fata faptului implinit de Guvernul Romaniei. Mai mult, Orban sustine ca von der Leyen i-ar fi cerut premierului…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca acceptarea Rovanei Plumb pentru functia de comisar euroopean in echipa Ursula von der Leyen ar fi „dovada si expresia increderii“ pe care Bruxelles-ul o are in Romania.

- Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan îi cere premierului Viorica Dancila sa renunțe la nominalizarea Rovanei Plumb pentru funcția de comisar european și sa desemneze o persoana competenta și integra pentru acest post. Turcan spune ca persistența cu care premierul susține o candidatura nepotrivita…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a scris, pe Facebook, ca doar Romania si Italia sunt statele UE care nu au trimis propuneri oficiale de comisar european. Acesta sustine ca propunerile neoficiale ale Guvernului roman, Rovana Plumb si Dan Nica, sunt inacceptabile la nivel european.