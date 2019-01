Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii si politistii din București au descins, marți seara, la sediul Romatsa si au ridicat o serie de documente pentru a proba suspiciuni intr-un dosar penal. Este un dosar recent, deschis in rem. UPDATE ora 19:50. La sediul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au fost conduse 6 persoane,…

- Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Dragos Titea, si directorul Departamentului Tehnic-Dezvoltare din cadrul Romatsa, Valentin Cimpuieru, au fost dusi de catre procurori pentru a fi audiati dupa perchezitiile de marti de la sediul Romatsa, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX.

- Fetita ar avea varsta de doi ani, au declarat surse din randul anchetatorilor pentru News.ro. Politisti din cadrul Serviciului Omoruri - Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut un barbat, in varsta de 35 de ani, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de viol,…

- Politistii bucuresteni au confiscat, in urma a 13 perchezitii domiciliare, peste 570.000 de tigarete de contrabanda, informeaza marti DGPMB, potrivit Agerpres. "Duminica, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, au pus in aplicare sambata doua mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de contrabanda…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucurest fac, miercuri, 18 perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Dambovita, Prahova, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de inselaciune cu credite de nevoi personale. Vor fi…

- Parchetul Tribunalului Bucuresti i-a trimis in judecata, joi, pe sapte protestatari care ar fi agresat doi jandarmi la mitingul din 10 august din Piata Victoriei, dosarul urmand sa fie judecat de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti. In dosarul privind infractiunile de ultraj (agresiune asupra a doi lucratori…

- Aflat la ședința operaționala saptamanala, Ovidiu Sirbu, secretar de stat ALDE in Ministerul Transporturilor alaturi de reprezentanți ai Companiei Naționale Aeroporturi București, reprezentanți Romatsa, Autoritatea Aeronautica Civila Romana, autoritațile locale Ilfov și CFR SA, au dezbatut proiectele…