Dragos Stanca, noul sef al BRAT

- Dragos Stanca, seful regiei de publicitate Think Digital, a fost ales noul presedinte al Biroului Roman de Audit Transmedia (BRAT), organizatie non-profit a industriei de media si publicitate. Alegerea a avut loc in Adunarea Generala a BRAT, iar Dragos Stanca il inlocuieste in aceasta functie pe Silviu…

- Dintr-un raport al inspectorilor antifrauda din cadrul ANAF rezulta ca milionarul Costel Comana, cel care s-a sinucis intr-un avion care il ducea in Costa Rica in februarie 2015, transfera banii din firma Regiotrans catre alte societați pe care le controla sau catre propriile conturi, au descoperit…

- Considerata principala poarta de intrare in UE la granita de est a Romaniei, Vama Albita arata ca dupa bombardament. Soferilor care tranziteaza punctul de frontiera le este imposibil sa mai ocoleasca gropile uriase formate pe asfalt.

- Semafoarele din capitala Banatului si pagina primarului Nicolae Robu. Sunt principalele tinte ale unor atacuri cibernetice fara precedent in Romania – asta putem deduce din explicatiile publice oferite recent de edilul-sef Nicolae Robu. Acum aproape o saptamana, cand 80% din semafoarele din Timisoara…

- Nu scapam de ninsori nici in urmatoarea perioada, metorologii anunța cod portocaliul de ninsori, viscol și vant puternic. In intervalul 21 martie, ora 14:00 și 22 martie, ora 15:00, vremea se va menține deosebit de rece, cu valori termice cu peste 10 grade mai scazute decat mediile climatologice ale…

- De aproape doi ani, mai multi colegi din directiile de specialitate ale BNR au publicat o serie de articole care au lamurit, cu date si documente, problema aurului detinut de Romania la Banca Angliei, explica arbitrajistul principal al Bancii Nationale, Dragos Popescu. Aceste luari de pozitie au fost…

- Dispariția tragica a lui Andrei Gheorghe i-a luat prin surprindere pe romani. Mii de oameni au lasat mesaje de condoleante pe pagina de Facebook a lui Andrei Gheorghe, dupa ce s-a aflat ca jurnalistul a murit."La ce ma gandesc? Ca sunt trista....pai cum Andrei Gheorghe ?Logica…

- Ambasadorul Luca Niculescu despre Ziua Internationala a Francofoniei Luca Niculescu. Foto: Pagina personala de Facebook Ziua Internationala a Francofoniei, sarbatorita în fiecare an la data de 20 martie, va fi marcata înca de astazi la Paris de Institutul Cultural Român si de ambasada…

- Doina Gradea este chemata la Comisia de cultura, dupa difuzarea interviului cu Sebastian Ghița la TVR, in emisiunea prezentata de Ionuț Cristache. Directorul interimar al televiziunii publice este așteptat sa se prezinte pe 20 martie, in fața comisiei. „Am trimis o invitatie doamnei director interimar…

- E absolut fabulos cum s-a realizat un transfer de cinci stele, la FCSB. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ca Gigi Becali l-a descoperit pe Florin Tanase in timpul unui gratar, la Ovidiu, in perioada cand lucra la Academia Gheorghe Hagi. Atacantul l-a impresionat pe patronul roș-albaștrilor…

- Europarlamentarul iesean Catalin Ivan a scris, sambata, pe pagina sa de socializare, ca PSD a ajuns la o sinucidere politica din cauza liderului formatiunii, Liviu Dragnea, iar pentru el, ziua Congresului a fost una trista, transmite corespondentul MEDIAFAX. Europarlamentarul Catalin Ivan…

- Principesa Margareta ar putea candida la președinție din partea PSD. Este o informație „pe surse” pe care a dezvaluit-o jurnalista Marilena Rotaru pe pagina sa de Facebook. „Tradare pana la capat”, mai scrie omul de televiziune. „Principesa Margareta va candida la președinție din partea PSD. Tradare…

- Nu mai este nicio surpriza pentru nimeni faptul ca, in mai toate spitalele din Romania, pacienții se pot ”alege” in orice moment cu infecții nosocomiale. Din pacate, pentru unii dintre bolnavi, acestea sunt fatale. Este și cazul unui barbat de 78 de ani din Alba Iulia, Gheorghe Ivan, care și-a pierdut…

- Secția Consulara a Ambasadei SUA din Romania are placerea sa anunte extinderea programului Drop Box cu categorii suplimentare de viza, ca parte a planului nostru de imbunatațire și simplificare a serviciilor de viza. Acest program permite anumitor solicitanți carora li s-au eliberat anterior vize sa…

- Un roman a condus eliberarea orasului Villeurbanne de sub ocupatia germana in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Dupa ce zgomotul armelor a tacut, Georges Filip Lefort s-a intors in Romania, pentru a cladi comunismul. Desi era un rasfatat al vremurilor, a fugit din nou in Franta, unde a luat-o de la zero.…

- MFI premiaza, anual, cei mai merituoși oameni din societate si adduce in fata opiniei publice cei mai talentati membri societații in diverse domenii, ii prezinta ca exemple de urmat la nivel național și internațional. Inițial, acest premiu a fost acordat numai in domeniul educației, dar din…

- "Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat in urma cu cateva minute ca propune revocarea din funcție a Procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi. Chemam fiecare cetațean caruia ii pasa de viitorul democratic al țarii, de bunastarea comunitații in care traiește și…

- P3 Romania, unul dintre cei mai mari jucatori din segmentul logistic si industrial, a livrat trei noi depozite, anul trecut, cu un total de 65.000 mp in parcul P3 Bucharest, a finalizat achizitia a peste 17 hectare de teren aditional cu intentia de a...

- Mesaj incredibil al lui Klaus Iohannis pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader. Șeful statului i-a transmis lui Toader sa aiba curaj și sa fie profesionist."Ma aștept de la Toader sa fie profesionist și sa aiba curaj", a spus Iohannis care nu este interesat de inregistrarile aparute la…

- "Consideram ca, in momentul de fata, in societatea din Romania sunt suficient de multi oameni care doresc sa avem o clasa politica curata. Sunt suficient de multi oameni care doresc sa reducem cel putin, daca nu sa eliminam, ideea asta ca a fura din bani publici este un lucru normal, ideea asta ca…

- O fotografie surprinsa in localitatea Fundata, Brasov a ajuns pe prima pagina a site-ului Reddit, vizitat zilnic de milioane de oameni din intreaga lume. Imaginea surprinsa este una idilica, cu cateva case in prim plan, muntii in fundal si un grup de turisti la plimbare pe un drum acoperit cu iarba,…

- Plecat din Romania in urma cu peste 40 de ani si stabilit in Germania, unde s-a specializat in Medicina si a ajuns o somitate in domeniul tratarii cancerului la san, profesorul Serban Costa a explicat pentru „Adevarul” cum poate fi eradicat cancerul la san.

- Înaintea dezbaterii din plenul Parlamentului European despre starea justitiei în România, parlamentarii PSD-ALDE au distrubuit o brosura, în engleza, care sa le arate oficialilior europeni ca ar fi fost prost informati despre ceea

- Toate paginile web ale Instituțiilor Prefectului din Romania au fost schimbate și au adoptat un model unitar pentru a facilita un acces rapid la informațiile privind principalele servicii de interes pentru cetațeni, anunța Prefectura Vaslui. Noua adresa, www.vaslui.prefectura.mai.gov.ro, este dupa…

- Site-ul Pagina de Media a publicat situația audianțele talk-showurilor din Romania. Romania in 60 de minute a fost cea mai urmarita emisiune de dezbateri. A fost urmata de Adevaruri ascunse, show-ul cu numerologi și parapsihologie moderat de Dana Chera pe Antena 3.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a confirmat, marti, pe pagina sa de Facebook, ca nu va juca pentru echipa de Fed Cup a tarii noastre in meciul cu Canada, din cauza faptului ca nu este recuperata complet dupa accidentarea de la Australian Open.''Dupa ce am petrecut aceasta…

- Imagini inedite cu doua capre negre au fost surprinse de angajații Romsilva in Parcul Național Cheile Bicazului-Hașmas. Filmarea a fost postata pe pagina de socializare a Romsilva. Imagini inedite au fost filmate de rangerii din Parcul Național Cheile Bicazului-Hașmaș. Angajații Romsilva se aflau in…

- Ce a aparut pe pagina de socializare a Lidiei Buble dupa ce s-a spus ca mu mai formeaza un cuplu cu Razvan. Dialogul dintre artista și unul dintre prietenii virtauali a starnit amuzamentul tuturor. Atitudinea de zilele acestea a Lidiei Buble a starnit reacții neașteptate și toata lumea crede ca este…

- Industria alimentara si a bauturilor din Romania, estimata la 55 mld. lei (12 mld. euro), a inceput anul 2018 cu stangul, prin inchiderea a doua fabrici, respectiv fabrica Zaharul Oradea si fabrica de lactate Dorna, ambele companii de top in sectorul in care activeaza.

- 50 de primari de comune, din judetul Vrancea, au participat, ieri, la Adunarea Generala a membrilor Filialei Judetene Vrancea a Asociației Comunelor din Romania (ACoR). Evenimentul a avut loc in sala de Conferințe a complexului „Green Garden” din Odobești. In cadrul Adunarii Generale a Filialei Județene…

- Cangurul Rin, devenit vedeta în toata presa din România, a fost scos la vînzare de proprietar, pentru suma de 1.500 de euro. ”Am petrecut multe clipe frumoase alaturi de acest animal deosebit, din cauza timpului pe care ar merita Rin sa i-l…

- Turma de zimbri in libertate, filmata in Parcul Natural ”Vanatori” din Neamt. Imaginile au fost postate pe pagina de Facebook a parcului. Cele 13 animale se plimba prin zapada si au fost surprinse intr-o poienita. In cadru apar doar doua exemplare, apoi turma ajunge la 13 animale, de diferite varste.…

- Ministrul Educatiei, Liviu Marian Pop, spune, intr-un mesaj postat miercuri pe pagina sa de socializare, ca la 159 de ani de la Unirea Principatelor in Romania avem 2.418 unitati scolare cu grupurile sanitare in exterior. "La 159 de la Unirea Principatelor Romane avem 2.418 unitati scolare cu gruprile…

- Ian Nyamangodo a ajuns in Romania acum 8 ani, a facut Medicina la Iasi, s-a botezat ortodox si s-a casatorit cu o romanca. Profeseaza la spitalul din Piatra Neamt si spune ca munceste din greu sa devina un bun chirurg.

- Prim-vicepresedintele PNL Sector 2 Viorel Catarama a declarat, luni, ca partidele din opozitie, inclusiv PNL, profita de pe urma protestelor, afirmand ca liberalii nu au ”o solutie alternativa pentru Romania”. ”Toti politicienii din opozitie se comporta ca si cum nu ar vrea sa rezolve probleme tarii,…

- Pleșoianu a transmis ca dupa lansare va face ”ceva ce nu a mai fost pana acum in Romania”. Astfel, el se va deplasa in zonele in care se afla susținatorii sai. Pleșoianu i-a intrebat deja pe pagina personala de Facebook, din ce zona sunt și unde doresc sa se intalneasca. ”Pe 24 ianuarie, cand…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri seara ca mai da o sansa PSD si o nominalizeaza pe Viorica Dancila pentru postul de premier, decizie care a starnit critici din partea opozitiei. USR arata ca este regretabil ca presedintele Klaus Iohannis a ratat sansa de a limita dezastrul produs de PSD,…

- Norio Maruyama, secretarul de presa a Ministerului japonez de Externe, a minimalizat absența premierului, explicand ca: A fost important sa avem discuții cu importanți oameni de afaceri din Romania, la nivel de CEO. Politicienii sunt schimbați, dar oamenii de afaceri raman aceiași” a spus intr-o nota…

- Romanii si-au cerut scuze premierului japonez Shinzo Abe, pe pagina de Facebook a Ambasadei acestei tari la Bucuresti, pentru ”lipsa de curtoazie” a autoritatilor din Romania, dupa ce oficialul nipon si-a anulat vizita la Palatul Victoria, ca urmare a demisiei lui Mihai Tudose cu cateva ore inainte.

- Romania a incasat peste 315 milioane de euro, in primele trei trimestre din 2017, din exporturile de animale vii in spatiul intra si extracomunitar, in crestere cu aproape 15% fata de perioada similara din 2016, cand incasarile au totalizat aproape 275 de milioane de euro, potrivit balantei comerciale…

- Lucky Marinescu a trait pentru muzica si din muzica, a stralucit pe scena ani la rand, a fost una dintre cele mai bune voci pe care le-a avut Romania, dar putini sunt cei care stiu ca viata ei a fost un cosmar.

- Jurnalista Anisa Sandulache a anunțat decizia de a incheia colaborarea cu postul Romania TV pe pagina personala de Facebook. Anisa Sandulache nu a dezvoltat motivele desparții de Romania TV, precizand doar ca era ”prea mult zgomot”. „Colaborarea mea cu Romania TV s-a incheiat. Motivul:…

- Ascensiunea spectaculoasa a jucatoarei de tenis de 29 de ani din Romania nu a ramas neobservata. Mihaela Buzarnescu este eroina unui material WTA, dar a ajuns si in paginile de sport din Australia.

- Intr o postare pe pagina sa de Facebook, Dan Negru, realizatorul de emisiuni de la Antena 1 ii reproseaza, lui Radu Mazare ca, in timp ce romanii aduc bani din strainatate, in Romania, el duce banii in Madagascar.Textul este insotit de o imagine dintr un aeroport unde cel mai des se aude expresia de…

- Un OZN a fost „filmat” in Romania, sustine o pagina de Facebook foarte populara. Clipul a fost postat pe internet si a facut deja zeci de mii de „victime”. Multi internauti s-au amuzat pe seama lui, dar altii l-au luat in serios. Cel care a postat videoclipul pe pagina de Facebook Targoviste+ a mentionat:…

- Simona Halep – Aryna Sabalenka, in sferturile turneului de la Shenzen. Meciul se disputa joi, dupa ora 9:00. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen (China), 626.750 dolari, dupa ce a invins-o in…

- Președintele Igor Dodon va propune în scurt timp cu concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru urmatorii ani. Declarația a fost facuta de catre șeful statului în cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. „Vine timpul…