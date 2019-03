Dragos Savulescu: Nu recunosc sistemul de Justitie corupt din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruta Kovesi a declarat, miercuri, la sosirea la Bucuresti, ca votul din comisiile Parlamentului European este un vot pentru sistemul de justitie din Romania, pentru toti magistratii din Europa care lucreaza sub presiune. Ea a fost asteptata la aeroporturi de protestatari Rezist, care au…

- Adrian Alexandrov a publicat pe Facebook o fotografie facuta in orasul San Jose, Costa Rica, alaturi de fiica lui de patru luni, Eva Maria. Intr-o alta imagine postata pe rețeaua de socializare apare și Elena Udrea. "My girl, Eva Maria", a scris iubitul Elenei Udrea in dreptul fotografiei in care apare…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus confiscarea sumei de aproape 1 milion de euro de la Cristian Borcea, in dosarul retrocedarii de terenuri si plaje, in care fostul finantator al clubului Dinamo a fost condamnat la 5 ani inchisoare cu executare. Alaturi de Borcea apare condamnat și actorul…