Dragos Popescu, BNR: Sapte lucruri obligatoriu de stiut despre aurul Romaniei

- Faptul ca acum se discuta legi fara un studiu de impact este un lucru care trebuie sa ne dea de gandit, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la conferinta 'Incluziunea financiara - de la vorbe la fapte', precizand ca in anii 90 nu intra in Parlament daca nu avea…

- La selectia pentru formarea lotului national de juniori III, desfasurata la Bascov, cei trei sportivi de la CSM Arad au urcat pe podium, asigurandu-si locul sub tricolor: Florin Mizsanyin, categoria 32 kilograme (total 45 kg) si Denis Danciu, cat. 40 kg (total 96 kg) – ambii loc I si…

- La finalul anului 2017, datoria publica a Romaniei a fost de 33,53 miliarde euro, arata datele BNR. Totodata, in luna ianuarie 2018, datoria externa totala a scazut cu 651 milioane euro fata de decembrie 2017, pana la 93,3 miliarde euro.Din aceasta, datoria externa pe termen lung a insumat…

- Investitiile straine directe in Romania au scazut la 310 milioane de euro in prima luna din acest an, de la 387 milioane de euro in luna ianuarie a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei publicate vineri. "Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România…

- Educatia financiara are un rol important la nivel national, in conditiile in care populatiei Romaniei are un nivel foarte scazut al educatiei financiare, iar creditele pot fi percepute ca fiind donatii pentru ca debitorii nu le-au inteles, a afirmat vineri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei…

- "Evenimentul la care ne aflam astazi este al treilea eveniment de acest gen la care Autoritatea de Supraveghere Financiara a achiesat in cadrul actiunii Global Money Week (GMW). Putem vorbi de faptul ca anul trecut eforturile noastre si ale Bancii Nationale a Romaniei, impreuna cu Ministerul Educatiei,…

- Fostul primar al sectorului 5 Marian Vanghelie a declarat luni la DNA ca a fost chemat “in calitate de talentat” si a anuntat ca in zilele urmatoare “vor aparea niste lucruri frumoase”. “Pai de ce pot sa vin, atata timp cat eu spun de dimineata pana seara ce s-a intamplat si de ce suntem in momentul…

- ♦ Romania a avut in 2017 o crestere economica de 7% (posibil cea mai mare din UE, dar mai sunt de asteptat datele din Irlanda). In ciuda acestei cresteri, ramane in spatele Cehiei care a avansat cu „doar” 4,3%, in vreme ce distanta fata de Polonia se mareste. In 2017, PIB-ul Poloniei…

- Societate angajeaza pentru munca in Germania si in Romania inginer tehnician in retele telecomunicatii Limba germana prezinta un avantaj Contact pentru CV-uri: Perianu Karl Heinz k.perianu@rke-koening.de, 004917618192204 k.perianu@koenigplug.ro, 0040758076321…

- Studenții și arhitecții timișoreni au finalizat recent proiectul tehnic de refacere a cladirii, dupa cum ei inșiși au anunțat pe o rețea de socializare. „Venim cu vești bune! Echipa noastra a finalizat cu succes o etapa importanta a proiectului și anume Proiectul Tehnic, impreuna cu listele…

- Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, a afirmat sambata ca in cadrul Parteneriatului Strategic dintre SUA si Romania sunt realizate foarte multe lucruri bune, precizand, totodata, ca are "incredere deplinaldquo; in DNA si in conducerea sa, informeaza Agerpres.Facem multe lucruri in cadrul…

- Romania nu sta rau in ceea ce priveste preturile alimentelor, dar o crestere generalizata a acestora poate fi combatuta prin mijloace macroeconomice, respectiv politica fiscal-bugetara a Guvernului si politica monetara a Bancii Nationale, a declarat, marti, presedintele autoritatii de concurenta, Bogdan…

- Limitarea dobanzilor pentru credite, votata in Senat. Orban: PNL nu sustine proiectul Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult…

- Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult de 2,5 ori dobanda de referinta a Bancii Nationale. Propunerea legislativa,…

- Lucian Croitoru, consilierul pe probleme de politica monetara al guvernatorului Bancii Naționale a Romaniei (BNR) ii raspunde intr-un comentariu pus pe site-ul de opinii al Bancii Centrale consilierului PSD pe probleme de macroeconomie, Cristian Socol, la un text al acestuia in care sustine ca BNR…

- Felul in care se dialogheaza pe tema plafonarii dobanzilor nu este unul bun, iar bancherii se asteapta sa fie ascultati pentru a putea explica impactul masurii, mai ales efectul de runda a doua in care creditul nu va mai fi tot atat de accesibil, a afirmat, joi, Florin Danescu, presedinte executiv al…

- Romania este structural mai indepartata de statele din centrul si estul Europei pentru ca in 2015 a luat decizia de a stimula consumul, sustine economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea. "Prima intrebare, daca suntem structural mai asemanatori cu statele zonei…

- A fost stabilita și locația, Congresul urmand sa aiba loc la Sala Palatului. Amintim ca, luni seara, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit despre acest Congres, mult așteptat. "Vom avea un Congres in luna martie. Este un Congres destul de așteptat din punctul nostru de vedere, pentru…

- "Nerusinare maxima! Dragnea arata cu degetul spre Banca Nationala pentru inflatia scapata de sub control. Hotul striga: 'hotii'! Raspunderea integrala pentru cresterea ingrijoratoare a inflatiei este a guvernelor de doi bani sustinute de PSD. Cresterea artificiala a cererii prin cresteri de venituri…

- Potrivit unui sondaj realizat de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) pe un esantion de 1.752 de respondenti, reprezentanti ai IMM-urilor, Guvernele PSD – ALDE care au implementat „Revolutia fiscala” nu au primit note de trecere.…

- Dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a BNR, au decis, marți, senatorii din comisia economica. Senatorul PNL Daniel Zamfir, inițiatorul propunerii, a precizat, dupa ședința, ca in ceea ce priveste dobanda maxima care poate fi perceputa la creditele de consum,…

- In ianuarie 2018, agenda publica a educației a fost dedicata dezbaterii asupra propunerilor de de Planuri Cadru pentru liceu, filiera teoretica și consecințelor deciziei Ministerului Educației Naționale de a corela mai atent Planul de școlarizare 2018/2019 cu mecanismul de finanțare per elev. „Inceputul…

- "Vom avea un Congres in luna martie. Este un Congres destul de așteptat din punctul nostru de vedere, pentru ca trebuie clarificate unele lucruri", a declarat ministrul Muncii, luni, 19 februarie, in emisiunea Romania9, moderata de Ionuț Cristache la TVR1. "In primul rand cred ca ar trebui sa discutam…

- Un nou scandal iens zguduie sistemul de sanatate din Romania. Sunt acuzatii grave la adresa unor medici. Tatal bebelușului din Targu-Jiu care a murit e foarte revoltat pe felul in care a fost tratat acesta de catre medici și a facut o serie de marturii șocante, conform observator.tv.Citeste…

- Serviciul militar obligatoriu: barbatii cu cetatenie romana au obligatii stabilite prin lege pentru actualizarea informatiilor de evidenta militara. In urma cu 50 de ani, prin ordin al ministrului Fortelor Armate, se infiintau in Romania centrele militare judetene si municipale. Desi cea mai veche lege…

- Proiectul legii manualului scolar isi propune realizarea unui manual de baza "pentru tot ceea ce inseamna programe scolare din trunchiul comun" pe care il parcurge fiecare elev in invatamantul obligatoriu din Romania si nu vizeaza eliminarea editurilor care pana acum produceau manuale alternative,…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, vorbeste pentru prima data de la fuga din Romania din decembrie 2016. In direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea, Ghita a reactionat dupa inregistrarile cu Sebastian Ghita prezentate de Vlad Cosma. Ghita a lansat o serie de acuzatii grave la adresafostului…

- Au mai ramas cateva ore pana la deschiderea oficiala a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, competitie ce se desfasoara sub sloganul ”Olimpiada Impacarii” avand in vedere tensiunile politice existente la nivel mondial. Ceremonia de Deschidere este programata vineri, incepand cu ora 13:00.

- Autoritațile din Jimbolia vor reabilita, cu bani europeni, urmatoarele strazi: Calea Marașești – intre Calea Kikindei și strada Basarabia, strada Ioan Slavici – intre strada Republicii și strada Spre Vest și strada Liviu Rebreanu – intre strada Peter Jung și strada Spre Vest. „Lucrarile…

- In jurul orei 1:10, politistii de frontiera bihoreni de la Bors i-au depistat pe cei doi care se deplasau pe jos, pe camp, spre Ungaria. Cei doi au fost vazuti si opriti la aproximativ 200 de metri fata de linia de frontiera cu statul vecin si au fost poftiti sa dea explicatii la sediul Sectorului…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, joi,ca anuntul DNA privind clasarea acuzatiilor fata de ministrii din dosarul Microsoft dovedeste ca ”este obligatoriu sa existe si in Romania, ca in toate tarile europene, o raspundere a celor care se joaca cu vietile oamenilor”.Se…

- Capitalul clujean trece dincolo de Prut. Banca Transilvania a cumparat Victoriabank Banca din Cluj a devenit acționar al Victoriabank, a treia banca din Republica Moldova, avand o participație de 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BERD). BT si BERD sunt…

- Romania este reprezentata de 8 sportivi, printre care și aradeanca Daniela Dodean – Monteiro, sportiva cu dubla legitimare CS Municipal Arad – TT Saint Quentin (Franța). Ea va evolua intr-o grupa preliminara, alaturi de chinezoaica Qiang Zhangh și localnica Fanni Harasztovich. In…

- Administrația Prezidențiala a anunțat ca premierul Shinzo Abe va sosi in Romania, marți, 16 ianuarie. Este prima vizita oficiala a unui prim-ministru al Japoniei in țara noastra și face parte dintr-un turneu al acestuia in Europa Centrala și de Est, ce are scopul obținerii sprijinului țarilor…

- Victor Ponta poate fi considerat sarb cu acte in regula, incepand de joi, anunța cotidianul Blic. Surse din cadrul Guvernului de la Belgrad au precizat pentru ziar ca fostul prim-ministru al Romaniei a primit cetațenia sarba și pașaport sarbesc. Mai mult, Ponta a precizat pentru Hotnews.ro…

- Conform datelor oferite de GPeC (cea mai mare comunitate a magazinelor online din Romania), in 2017 romanii au cheltuit in medie 7,67 milioane de euro pe zi in mediul online. Raportat la nivelul UE, comerțul online din Romania este inca la un nivel mic. Totuși, dezvoltarea acestui sector…

- Banca Nationala a Republicii Moldova a anuntat joi ca investitorii rusi nu mai detin prima pozitie printre investitorii straini din tara, în ceea ce priveste investitiile directe în economie, scrie Balkan Insight. Citând date noi, aceasta a aratat ca Olanda si Spania…

- Banca Centrala Europeana nu propune renuntarea la garantarea depozitelor bancare, asa cum gresit s-a interpretat in presa din Romania, mentioneaza Cristian Bichi, consilier al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, intr-o postare pe blogul de opinii al bancii centrale.

- Inițiatorul, Boris Kamenov, a declarat pentru televiziunea NOVA ca unul din motivele pentru aceasta initiativa este acela al coruptiei din Bulgaria, scrie mediafax. „Nu ar trebui sa fim partasi la coruptie”, a declarat Kamenov, adaugand ca locuitorii din nord-vestul Bulgariei s-au luptat mereu…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) abia in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal. Prim-ministrul a mai spus ca s-a saturat ca "niste oameni de pe acolo sa tot arunce in aer tot felul de…

- Romania a platit 1,263 miliarde euro, in 2017, catre Uniunea Europeana si Banca Mondiala din imprumutul stand-by contractat in 2009, suma reprezentand rate de capital, respectiv dobanzi si comisioane, potrivit datelor transmise de Ministerul Finantelor Publice (MFP), la solicitarea Agerpres. Cea mai…

- Dintre cei angajați in batalia pentru scoaterea Serviciilor Secrete din batalia politica, parte din Razboiul dus de o mica parte a societații noastre cu Statul paralel, cel care a infectat democrația autentica transformind-o intr-o democrație de tip african, colonelul Daniel Dragomir a ințeles ca doar…

- Iata scrisoarea adresata de catre senatorul PNL Daniel Zamfir catre premierul Mihai Tudose: ”Domnului Mihai Tudose, Prim - Ministrul Romaniei Solicitare privind complexul sportiv „Progresul”, denumite in continuare „Arenele de Tenis” Stimate Domule Prim - Ministru,…

- Protestatarii au afișat o pancarta pe care scrie „VA VEDEM” și s-au așezat in tacere peste drum de sediul PSD Timiș. Unii dintre ei poarta banderole pe care scrie „#FreeRo”, in timp ce alții au venit la protest cu steaguri tricolore. De asemenea, unii au afișat pancarte pe care scrie…