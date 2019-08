Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj exploziv pentru alegerile prezidențiale, prezentat sâmbata de Realitatea TV, arata ca PSD nu ar intra în turul doi, iar finala s-ar desașura între Klaus Iohannis și Dan Barna.

- Dan Barna, candidatul Alianței 2020 USR PLUS la Președinția Romaniei, considera ca președintele Klaus Iohannis „este un om bun, in regula”, dar reprezinta „vechea clasa politica”, ce a dus Romania in situația actuala.

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, luni, ca a decis sa candideze la Presedintie pentru a incerca sa faca din Romania tara din care tinerii sa nu mai vrea sa plece. El sustine ca 50 la suta dintre absolventii de liceu isi vad viitorul in afara tarii, un indicator dureros care va face ca, in 20 –…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan și analistul politic Bogdan Chirieac au avut duminica, la Romania TV, un schimb de replici legat de alegerile prezidențiale.Chirieac a zis ca Dan Barna e pe locul 1, Viorica Dancila e pe locul 2 și Klaus Iohannis e pe locul 3. Rareș Bogdan i-a propus lui…

- Realizatoarea Romania TV Andreea Cretulescu l-a invitat pe ministrul Muncii, Marius Budai, sa raspunda la unul din cele peste 1.000 de apeluri care se primesc la telefonul telespectatorului de la Romania TV. "Alo! Romania TV suntem. Marius Budai sunt, ministrul Muncii", si-a inceput minstrul…

- „Consideram ca reforma constitutionala ar trebui sa fie cumva un pic mai larga (...) Presedintele a fost de acord ca initiativa «Fara penali in functii publice» va trebui sa faca parte din aceasta revizuire, pentru ca are un milion de semnaturi in spate", a declarat Dan Barna, la iesirea de la consultarile…

- ”Ultimul lucru de care are nevoie Romania in acest moment este un conflict interetnic, ultimul lucru! Acum, pentru Romania, un conflict interetnic ar fi devastator. Nu este o gluma! In cel mai scurt timp, autoritațile trebuie sa linișteasca lucrurile, trebuie gasita o soluție la cel mai inalt nivel,…