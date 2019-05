Dragoș Pîslaru: Nu vom mai accepta alte invitații la Antena 3 Dragoș Pîslaru recunoaște ca a fost o greșeala prezența membrilor USR PLUS la emisiunile Antenei 3 și spune ca astfel de invitații nu vor mai fi acceptate.



&"Nu am o problema de curaj sa îmi susțin ideile cu calm și fermitate în medii ostile. Mi se pare chiar important sa ieșim din bula. Pâna la urma chiar trebuie sa vorbim cu toți românii&", a scris Pîslaru, pe contul lui de Facebook, dupa ce a participat joi seara la emisiunea lui Mihai Gâdea de la Antena 3.



Dragoș Pîslaru, numarul 2 pe lista la alegerile europarlamentare, a recunoscut…

Sursa articol: hotnews.ro

