- Dragoș Pislaru, fost ministru in Guvernul Cioloș, actual europarlamentar PLUS a recunoscut aseara, la Antena 3, ca in anul 2010 firma sa a realizat strategia de dezvoltare a județului Teleorman, contractul fiind semnat evident de ordonatorul principal de credite de atunci, nimeni altul decat Liviu Dragnea.…

- Liderii social democrati vin joi, 9 mai, la Iasi, pentru a participa la un miting despre care sefii partidului spun ca e dedicat Zilei Europei. Seful PSD, Liviu Dragnea, va si si el prezent la Iasi. Premierul Viorica Dancila nu participa.

- Printre legumele unde Romania sta cel mai bine la nivel mondia se numara usturoiul. ”Cu cateva zile in urma am fost in județul Giurgiu, acolo unde legumicultorii s-au intalnit cu Liviu Dragnea, ridicand aceste probleme privind extinderea programului și privind ridicarea subvenției de usturoi. La usturoi…

- Conferinta de presa a lui Maricel Popa, la sediul PSD. Noul presedinte al PSD Iasi si presedinte al CJ a prezentat facturile platite pentru inchirierea salii de spectacole a Teatrului Luceafarul pentru ziua de sambata si pentru prestatia Ansamblului folcloric al judetului cu prilejul vizitei liderului…

- „Dincolo de reverberatiile nationale ale descalecarii lui Liviu Dragnea la Iasi si a fugii sale cu duba cu geamuri fumurii la finalul manifestarii pentru a nu da piept cu iesenii veniti sa protesteze impotriva guvernarii sale dezastruoase, Maricel Popa are niste raspunsuri urgente de dat. Domnul Popa…

- Expertiza financiar-contabila realizata in cadrul anchetei de la DNA a fost comunicata firmei Tel Drum, arata raportul realizat de administratorul judiciar, publicat pe 4 martie 2019. Este vorba de dosarul in care este cercetat Liviu Dragnea, alaturi de mai multi directori din firma Tel Drum.…