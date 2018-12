Stiri pe aceeasi tema

Burse - Fonduri mutuale Cele mai tranzactionate companii de la bursa au avut in noua luni din 2018 o marja medie de profit de 14% ♦ Spre comparatie, in primele noua luni din 2017 companiile cu activitate comerciala din indicele BET-XT…

Profesii Invatamantul romanesc, rupt de piata muncii: Subfinantarea educatiei devine un pericol pentru economie in viitor „Am gasit termenul «employability» intr-un singur document scolar din Romania, in legea calitatii. In Anglia,…

Energie Fabrica de transformatoare Retrasib din Sibiu investeste peste 2 mil. euro pentru cresterea capacitatii de productie si pentru testare ♦ Retrasib face parte, din 2014, din grupul german SGB-SMIT…

Companii Retailerul de echipamente sportive Hervis vrea sa puna pe harta inca 4 magazine in decembrie si 10 in 2019 Retailerul de echipamente sportive Hervis, care a intrat pe piata locala in 2007, in plin boom…

Business Hi-Tech Germanii de la SAP au ajuns la 700 de angajati in Romania, iar pentru anul viitor au in plan sa mai recruteze inca 100 de oameni SAP Romania, subsidiara locala a pro­ducatorului german de solutii software de business,…

Eveniment Finantele nu au proiectul de buget pe 2019, desi suntem spre final de an Ministerul de Finante nu a finalizat proiectul de buget pe 2019, desi acesta ar fi trebuit sa fie deja in dezbaterea Parlamentului pentru a putea intra…

Business Hi-Tech ZF Live. Radu Balaceanu, manager Foodpanda: Avem 780 de restaurante partenere, iar pana la final de an tintim 1.000 Platforma de livrare mancare online food­panda inregistreaza in prezent 780 de restau­rante…

Business Construct Alin Burcea, proprietarul agentiei de turism Paralela 45, a terminat proiectul cu 75 de apartamente Club Lac Snagov Investitia a fost de 8 mil. euro, iar proiectul a fost inceput in urma cu mai mult de zece…