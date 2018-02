Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a anuntat vineri ca va incerca sa stabileasca propunerea prin schimbari legislative, dupa aprilie 2020, adaugand ca o crestere a varstei de pensionare de la 60 de ani, cat e in prezent, la 65 de ani va fi facuta gradual pentru 3,4 milioane de functionari de stat. In prezent, japonezii…

- Prezent la emisiunea Capital Live, consultantul fiscal Dragoș Patroi a vorbit despre numeroasele modificari ale legislației cu impact asupra economiei. Dintre toate schimbarile, un subiect extrem de controversat de pe agenda publica l-a reprezentat premierea inspectorilor Agentiei Nationale de Administrare…

- Legea preventiei a fost publicata in Monitorul. Principala schimbare pe care o aduce legea preventiei este ca firmele vor putea fi „iertate” de autoritati dupa prima greseala, pentru o serie de fapte contraventionale, incluse in lista publicata in Monitorul Oficial. Deputatul PSD Dambovita, Corneliu…

- Lege prevenției a fost publicata in Monitorul Oficial cu numarul 270 din anul 2017, insa lista contravențiilor care intra sub incidența acesteia a fost publicata de catre Guvern abia luni, 5 februarie. Principala prevedere a legii prevenției este aceea ca firmele vor primi doar avertisment, in loc de…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, sustine ca Legea preventiei, care a fost publicata luni in Monitorul Oficial, va oferi companiilor o mai mare libertate si va duce la dezvoltarea mediului de afaceri, potrivit Agerpres .

- Desi lista contraventiilor era inclusa pe site-ul Guvernului, pe data de 25 februarie, in hotararea privind stabilirea contraventiilor ce intra sub incidenta legii prevenirii nr. 270/2017, precum si modelul planului de remediere, prevederile abia astazi sunt vizibile, odata publicate in Monitorul Oficial.…

- Lista amenzilor de care firmele sunt iertate la prima abatere, conform Legii prevenției, a fost publicata in Monitorul Oficial. Legea prevenției a aparut in Monitorul Oficial cu doar cateva zile inainte de trecerea in noul an și a intrat in vigoare pe 17 ianuarie 2018, insa abia de luni se aplica efectiv,…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat luni ca Liviu Dragnea a vorbit "in oglinda" atunci cand a afirmat ca nu discuta cu "turnatorii si santajistii".Prezent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde s-a desfasurat un nou termen al dosarului "Rovinari-Turceni", Ponta a fost intrebat de…

- Liceul Teologic Romano Catolic și o firma din Blaj au fost sancționate cu avertismente de inspectorii ITM Alba, dupa ce au fost descoperite ca au primit in activitate persoane care munceau fara forme legale. Saptamana trecuta, au fost aplicate in total 48 de avertismente și o amenda de 8.000 de lei,…

- Maria Toma, din București, ne intreaba daca perioada in care un angajat s-a aflat in concediul medical, legal acordat, se ia considerare pentru stabilirea vechimii in munca, la intocmirea dosarului de pensionare. RASPUNS: Pentru inceput, facem precizarea ca, in legislația actuala, nu mai exista termenul…

- Mediul de afaceri are cateva speranțe și extrem de puține așteptari cu privire la cum va performa viitorul guvern. Cei mai mulți antreprenori și consultanți nu privesc cu ochi buni nici prestanța profesionala a miniștrilor, fie ei noi sau vechi, și nici programul de guvernare. Cu toate acestea, mediul…

- Prin adoptarea Ordonantei de Urgenta 116 din 28 decembrie 2017 se anuleaza practic orice efect benefic al legii preventiei, prin acordarea de prime inspectorilor fiscali care dau amenzi. 15% din veniturile ANAF vor fi acordate ca premii lunare personalului ANAF. Stimularea personalului ANAF cu prime…

- Ministrul Liviu Pop considera ca noua lege a educatiei ar trebuie sa aiba cel mult 100 de articole, acum avand 365, iar ceea ce reprezinta legislatie secundara sa fie adoptat prin Hotarare de Guvern sau prin ordin de ministru, in prezent un articol din legea Educatiei putand fi modificat doar printr-o…

- Am imprumutat in 2016, de la Credius IFN SA, 10.000 de lei. Plateam o rata lunara de 711,31 lei. M-am trezit acum ca mai am de returnat o suma imensa, din cauza unui uriaș comision de administrare de 500 de lei pe luna. De exemplu, la 28.10.2016, am platit rata de 711,31 lei, din care 77,98 lei principalul,…

- Daniel Zamfir se refera la ordonanța de urgența care va permite agajaților ANAF sa beneficieze de un procent din valoarea amenzilor aplicate. "Domnul Tudose, in ultima ședința de Guvern a venit cu o bomba, una cu ceas: printr-o ordonanța, anuleaza efectele legii prevenției. Știți, legea asta…

- Legea care reglementeaza unele instrumente ce trebuie sa asigure prevenirea savarsirii de contraventii a intrat in vigoare, la 20 de zile dupa publicarea in Monitorul Oficial. Toate autoritatile, institutiile cu atributii de control, constatare si sanctionare a contraventiilor au obligatia ca, in termen…

- Emisa pentru a reglementa o serie de instrumente care sa preintampine savarsirea de contraventii, Legea prevenirii nr. 270/2017 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 1037 din data de 28 decembrie 2017 si va intra in vigoare la 20 de zile de la publicare, adica in 17 ianuarie. Cum va functiona sistemul?…

- Combinatiile de alimente sanatoase ar putea aduce organismului un aport energetic mult mai ridicat decât în cazul în care acestea ar fi consumate separat. Iata mixurile benefice pentru corpul tau!

- Legea prevenției, unul dintre punctele importante ale programului de guvernare, va intra in vigoare in 17 ianuarie. In termen de trei luni, instituțiile cu atribuții de control au datoria sa elaboreze și sa difuzeze documentare și ghiduri privind legislația in materie de contravenții, drepturile și…

- Va rugam sa ne spuneți daca va crește sau nu prețul gigacaloriei și, implicit, cheltuielile cu incalzirea, in aceasta iarna. Am citit și am vazut la televizor tot felul de pareri. Care-i adevarul? (Ion Piscoci, București) RASPUNS: Un proiect privind majorarea cu peste 30% a tarifelor de transport si…

- Recent, in Monitorul Oficial a aparut Legea preventiei care, in viziunea legiuitorului, este un act normativ pentru prevenirea savarsirii de contraventii. Fata de proiectul initial supus dezbaterii publice, forma finala adoptata nu mai enumera contraventiile aflate in sfera legii. Acestea urmeaza sa…

- Este adevarat ca s-a dat liber la pașunat, pe tot parcursul iernii? Am auzit ceva la radio, dar nu am ințeles prea bine cine are și cine nu are acest drept. (Vasile Idu, Sibiu) RASPUNS: Intr-adevar, Guvernul a adoptat in ultima ședința din anul 2017 o ordonanța de urgența, prin care stabilește ca pașunatul…

- Legea prevenirii a fost publicata in Monitorul Oficial si va intra in vigoare din 17 ianuarie. Pana atunci, Guvernul trebuie sa stabileasca lista contravențiilor pentru care inspectorii de munca sau cei de la ANAF nu vor mai aplica amenzi la prima abatere, ci doar un avertisment. Legea 270/2017 prevede…

- CNAS cere medicilor de familie "maxima responsabilitate" fata de pacientii pe care-i au in ingrijire. "Pentru CNAS si casele de asigurari de sanatate subordonate respectarea drepturilor asiguratilor reprezinta o preocupare constanta. De aceea, institutia precizeaza ca in relatia cu medicii…

- Care sunt ingredientele ceaiului de slabit: Ceaiul de slabit eficient și sanatos poate sa conțina urmatoarele ingrediente: urzica – urzica este hranitoare și datorita conținutului sau mare de clorofila este o sursa bogata in antioxidanți, minerale și vitamine. Are și efect antioxidant…

- Maria Petrescu, din București, ne relateaza ca barbatul cu care a fost casatorita peste 10 ani a murit, in urma unei boli necruțatoare, și ne intreaba daca are dreptul la pensia intreaga de urmaș, avand in vedere ca durata casatoriei a fost de sub 15 ani.De asemenea, ne intreaba cum se stabilește pensia…

- Am auzit la radio ca Guvernul acorda niște bani pentru veteranii de razboi și vaduvele veteranilor de razboi. Puteți sa ne spuneți despre ce sume este vorba? Care este cuantumul ajutorului financiar pentru veteranii de razboi?(Contantin Damaschin, București) RASPUNS: Intr-adevar, in ședința din data…

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache dezbate marti, 19 decembrie, modificarile propuse la cele doua Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces. Cu o zi in urma, dezbaterea a fost amanata,…

- Mai mulți cititori din mediul rural ne intreaba care este cuantumul subvenției la motorina, care se acorda in acest an pentru agricultori și daca este adevarat ca fondurile alocate pentru acest ajutor de stat au fost majorate. RASPUNS: Schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata…

- Procesul de slabire este unul de durata si implica vointa si efort din partea ta. Trebuie sa mananci sanatos, sa faci mai mult sport si sa bei mai multa apa. Daca ai deja un plan prin care iti doresti sa pierzi din greutate, trebuie sa stii ca exista inca un aliat pe care il ai la indemana cand…

- Avem multe discuții in bloc, legate de orele de odihna, care sunt puse aiurea, seara și dimineața. Președintele spune ca așa i-a spus Poliția sa puna orele de liniște și odihna, pentru ca așa prevede Legea nr 61/1991. Este adevarat? (Costache Mihail, București) Raspunde Av Adrian Cuculis: Orele de odihna,…

- Puteți sa ne spuneți daca, alocația pentru copilul luat in plasament, in varsta de 11 ani, se acorda și retoactiv?. Daca da, pentru ce perioada? (Nicolae Georgescu, Pitești) RASPUNS: La Art. 10, alin. 2, Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru…

- Legea preventiei este o forma fara fond, deoarece ea nu mai contine prevenire pentru nicio contraventie, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici...

- Legea prevenției este o forma fara fond, deoarece ea nu mai conține prevenire pentru nicio contravenție, a declarat, marți, Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR), intr-o conferința de specialitate. "Legea prevenției…

- Grapefruitul este deseori laudat pentru efectele sale miraculoase in lupta cu kilogramele in plus, dar si cu hipertensiunea, insa acesta poate fi și destul de periculos pentru sanatate, atunci cand il combini cu medicamente, scrie realitatea.net.

- „Aceasta masura este cuprinsa in Legea salarizarii unitare. Suma se va imparti la 12 luni și se adauga la salariul lunar al fiecarui bugetar. Pana in prezent primeau bonuri de masa doar bugetarii din Sanatate și Educație, iar aceasta noua masura ii va cuprinde si pe ceilalti angajati din sectorul bugetar.…

- Unul dintre cei mai mari jucatori de sah din istorie promoveaza sportul mintii in Romania. Anatoly Karpov spune ca sahul ajuta la dezvoltarea disciplinei, a motivatiei si a strategiei. Marele maestru a oferit un interviu in exclusivitate postului Realitatea TV, in care a vorbit despre marile rivalitati…

- Lista de nemulțumiri a sindicaliștilor este lunga, iar cei aflați la guvernare ar trebui sa se aplece serios și responsabil asupra ei, incepand de la modificarile privind Codul fiscal și continuand cu Legea salarizarii in sistemul bugetar, a

- Majoritatea PSD-ALDE din Comisia speciala a Parlamentului pentru legile justitiei a respins in sedinta de vineri propriile modificari aduse la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Astfel, parlamentarii PSD si ALDE au votat sa isi abroge toate modificarile privind ...

- Zi scurta vineri la Comisia speciala condusa de Florin Iordache, dar cuprinzatoare. Sedinta de vineri a transat doar chestiunile spinoase, dupa care a intrat in weekend. Astfel, s-a decis ca presedintele sa ramana implicat in numirea si revocarea procurorilor-sefi de la DNA, DIICOT si Parchetul…

- Dupa mai multe cereri respinse de judecatori, Victor Becali cere din nou eliberarea conditionata și iși pune acum speranțe in noua lege.Legea noua ii permite fiecarui deținut sa caștige șase zile din pedeapsa, la 30 executate in spatele gratiilor, iar Victor Becali poate profita de acest lucru,…