- Emisiunea “Aici eu sunt vedeta” de la Antena 1 nu va mai fi prezentata de Dan Bittman, iar locul sau va fi ocupat de o vedeta cu vechime in trustul Intact. “Aici eu sunt vedeta” este o emisiune de umor care aduce in prim plan secretele, fobiile, stangaciile și tabieturile vedetelor, in cel mai plauzibil…

- Iata cateva lucruri despre paralizia in somn. 1. Simptomele paraliziei in somn Mai multe sudii au demonstrat ca persoanele epuizate, stresate sau private de somn au cele mai mari sanse sa experimenteze paralizia in somn. 2. Nu exista niciun pericol Paralizia in somn este,…

- Viorel Lis a fost foarte atent cu Oana in acest Craciun si i-a adus foarte multe cadouri. Insa fostul edil al Capitalei, obosit fiind, a adormit imediat dupa ce a oferit darurile sotiei sale. A

- Sora Deliei, Oana Matache, este terorizata de un barbat! CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie in exclusivitate detalii cutremuratoare legate de momentele dificile prin care a trecut si inca trece Oana din cauza acestei persoane. Sora artistei ne-a marturisit ca este decisa sa actioneze…

- Ionel Danciulescu e curtat intens de Poli Iași, echipa la care ar putea continua din aceasta iarna in funcția de director sportiv. Oficialul lui Dinamo susține ca inca nu știe ce decizie va lua, dar a ținut sa transmita un mesaj de dragoste pentru dinamoviști. "Deocamdata este vacanta. Vreau sa ma linistesc,…

- PIB-ul, mai mult ca oricare alt indicator, a ajuns sa echivaleze cu prosperitatea natio­nala si nivelul de trai. Acesta este folosit in diverse formule pentru a compara tarile intre ele si prezentul cu trecutul din punctul de vedere al evolutiei economice si al prosperitatii. Insa PIB-ul…

- Distractia si voia buna nu trebuie sa lipseasca din vietile noastre, asa ca ar fi bine sa profitam de fiecare ocazia ca sa zambim si sa ne bucuram cu adevarat. Indiferent daca alegem sa iesim in oras sau sa ramanem acasa, ar fi indicat sa ne preocupam constant de starea noastra de bine. In cazul...…

- Vincuvin SRL, distribuitor de vinuri și produse din vița de vie lanseaza vincuvin.shop,magazin online cu livrare a vinului îmbuteliat. O soluție pentru consumatorul rafinat și businessul HORECA. Alegerea unui vin de calitate, dar și disponibilitatea lui la orice ora și loc este în ziua…

- "Revine in tara pentru totdeauna. Incetul cu incetul, o sa fie valorificat, poate. Pe mine ma intereseaza mai putin ce o sa facem noi pentru el, ci ce o sa faca el pentru noi", a spus pictorul Sorin Dumitrescu, un apropiat al Casei Regale. "El lucreaza de acolo, cum lucreaza si neamurile noastre,…

- Urmeaza Craciunul! Vine si Revelionul! Este vremea sa fim mai buni, sa ne indreptam privirea si spre cei mai nefericiti ca noi, sa daruim iubire, sa fie pace si prietenie! Va suna cunoscut acest refren? Doar il auzim in fiecare an negresit pe toate canalele media. Si ma intreb... De ce numai de sarbatori…

- Este destul de greu sa fii femeie și uneori putem ajunge sa avem numeroase frustrari din cauza unor lucruri care pentru ceilalți par comune; așa ca inainte sa te duci la psiholog crezand ca ești singura care trece prin aceste lucruri neplacute, ei bine, ține cont de faptul ca de fapt nu ești singura…

- Ministerul Sanatatii l-a numit pentru a doua oara sef interimar al Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta pe Lauretiu Badescu, desi articolul de lege invocat de minister in cele doua ordine de numire in functie arata ca numirea se face "fara posibilitate de prelungire". Contactat de HotNews, liderul…

- Consiliul fiscal a publicat miercuri o opinie preliminara asupra proiectului bugetului pe 2018, afirmand ca acest proiect se mentine in deja traditionala politica fiscala prociclica, determinand o adancire a deviatiei fata de obiectivul pe termen mediu, in contradictie cu regulile fiscale statuate de…

- Scandalul microfonului descoperit de ministrul Carmen Dan in locuinta inchiriata pare sa se fi stins. Cazul a fost facut public chiar de Carmen Dan intr-o emiziune TV. Au urmat luarile de pozitie ale SRI, IGPR, unitatii de informatii a MAI, DGPI, si a Parchetului General. Concluzia: toti coopereaza…

- Metalurgistul Cugir a remizat la ultima reprezentație interna, scor 1-1 (1-0), cu Sanatatea Cluj, dupa ce a condus inca din minutul 4 (gol Taban), iar vizitatorii au egalat in minutul 84, la una dintre puținele oportunitați, prin E. Negru, fostul fundaș al Cugirului, deși se aflat in inferioritate (Ceaca…

- In ultimii cativa ani, Apple a inceput sa renunte la cativa parteneri care produceau componente pentru dispozitivele sale mobile, alegand sa dezvolte propriile solutii. Chipset-urile din seria A au fost primul pas in aceasta directie, odata cu iPhone 4, in timp ce de curand compania a inceput sa realizeze…

- Indiferent de cat de greu ti se pare, iata 7 lucruri pe care trebuie sa le spui actualului iubit despre fostul. 1. Relatia pe care o ai acum cu fostul iubit Unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie sa le spui actualului iubit este natura relatiei pe care o ai cu cel de…

- Cand vine vorba de nevoile unui bebeluș, orice parinte știe ca partea de confort, somn și hrana sunt cele primare de care trebuie sa se ocupe. In toata aceasta ecuație, scutecele sunt de mare importanta, necesare cel puțin in primul an de viața. Ce aleg parinții? Ce criterii conteaza cel mai mult? Caci…

- In perioada posturilor, romanii nu renunta intru totul la produsele lactate, optand pentru alternativele vegetale ale acestora. Astfel, vanzarile pe segmentul de inlocuitori vegetali pentru lactate creste cu pana la 150%, insa interesul romanilor fata de aceste bauturi este destul de crescut si in…

- Indiferent daca veti avea un zbor scurt sau pe o distanta lunga, este important sa va simtiti confortabil in hainele pe care le purtati si, in acelasi timp, sa evitati problemele. Bright Side ofera cateva sfaturi pentru calatori despre lucruri pe care sa nu le poarte intr-un avion.

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) a declarat, despre o posibila revocare a sa, ca nu are emotii si isi va face treaba pana in ultima zi de mandat. Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a spus, marti seara, la o dezbatere organizata de Grupul pentru…

- ”Din punctul meu de vedere exista un singur plan, cel puțin in privința DNA, sa ne facem treaba, pana in ultima zi, acest lucru o sa il fac și eu, pana in ultima zi de mandat sau pana in ziua in care se cere revocarea sau ce se mai poate cere. Nu am niciun fel de emoții cu privire la acest lucru.…

- O matrita formata din doua piese cu ajutorul careia se realizau monede dacice a fost descoperita luni pe teritoriul localitatii Targu Carbunesti, judetul Gorj. Contactat telefonic de Evz, purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, inspector principal Andrei Lascar, a afirmat ca descoperirea a fost facuta de…

- Procesul de refacere este insa impiedicat de multe persoane fara sa-si dea seama. Si asta, deoarece aduc in dormitor obiecte cancerigene ce afecteaza organizmul. Daca si tu ai aceste lucruri in dormitor, scapa imediat de ele. Odorizante pentru camera In fiecare casa, aproape, exista cel putin…

- ”Eu raman la opinia mea. O creștere bazata preponderent pe consum nu este o creștere sustenabila și o spun toți specialiștii in economie. Asta nu inseamna ca trebuie sa reducem consumul. Trebuie sa avem grija și de cealalta latura, a investițiilor publice, a masurilor destinate incurajarii investitorilor.…

- Oferta de Black Friday va fi activa timp de trei zile, in perioada 17-19 noiembrie, in limita stocului disponibil, iar reducerile, de pana la 75%, vor fi aplicate pentru aproximativ 30.000 de unitati, din aproape toate categoriile de produse existente pe evoMAG.ro. In premiera, anul acesta, evoMAG…

- Eternitatea inseamna Ierusalim. Așa incepe cea mai importanta pagina din cartea lumii. Rasfoim un nou capitol din calatoria in Israel: taramul pacii. Ierusalimul, Oraș Sfant pentru evrei, creștini și musulmani, te copleșește cu emoția pelerinilor veniți din toate colțurile lumii. Ierusalim,…

- Negociatorul-șef european pentru Brexit, Michel Barnier, i-a cerut vineri Marii Britanii sa dea in cel mult doua saptamani un raspuns privind plata așa-numitei facturi a ieșirii acestei țari din UE, de aceasta condiție și de progrese tot in urmatoarele doua saptamani la celelalte doua capitole esențiale…

- JUVENTUS BUCUREȘTI - ACS POLI TIMIȘOARA LIVE. Runda cu numarul 17 din Liga 1 se încheie în aceasta seara, de la ora 20:45,în direct la Digi Sport 1, Telekom și Look TV. Juventus București, primește, la Ploiești, vizita banațenilor de la ACS Poli Timișoara. Cele doua…

- „La nivelul intregului esantion, se poate observa ca masina personala este principalul mijloc de transport preferat de catre persoanele intervievate (49% dintre respondenti), urmate de cei care merg pe jos, cu o pondere de 29%, iar cei care utilizeaza transportul in comun reprezinta 19%. Majoritatea…

- Pasionatii de jocuri de tip cazino au de ceva timp in tara noastra mai multe posibilitati de distractie: pe langa cazinourile terestre (in locatii fizice), exista de aproximativ doi ani si platforme online ce reunesc jocuri similare, in mediul virtual. Aceasta noua piata de cazino accesat de la distanta…

- In Republica Moldova a fost anunțata a treia din acest an runda de privatizare a proprietații de stat, care va avea loc intre 27 octombrie și 15 decembrie, informeaza NOI.md. Potrivit Agenției Proprietații Publice, pentru vinzare la licitație la Bursa de Valori sint propuse pachete de acțiuni ale…

- „In ultima perioada e preocupat sa propuna candidați la funcția de ministru, acum brusc a realizat ca ar mai vrea sa se implice puțin și in reforma guvernului, asta desigur dupa ce ea a fost facuta și implementata deja", a declarat premierul Pavel Filip. Reacția prim-ministrului vine in urma anunțului…

- Direcția Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor nu desfașoara activitați cu publicul, astazi, din cauza unor defecțiuni de ordin tehnic la un server central. Autoritațile spera sa remedieze situația pana vineri. Problema este generalizata la nivelul tuturor serviciilor centrale si…

- Dana Nalbaru a lansat un apel disperat pe Facebook, dupa ce baiatul ei a facut febra foarte mare. ”Un medic pediatru acum la Brașov, va rog! E urgent. Ma ajuta cineva? La urgențele de stat și privat nu ai acces decât într-o ora”, a scris…

- O celebra vedeta din lumea mondena i-a transmis un mesaj lui Liviu Dragnea prin intermediul facebook-ului. Cazul unei tinere bolnave de scleroza multipla, instiintata de autoritatile statului roman ca trebuie sa inapoieze pensia de handicap dupa ce a publicat un volum de poezii, a starnit indignarea…

- Ne bucuram ca frigiderul ne menține proaspete alimentele, dar niciodata nu ne gândim la problemele pe care acesta ni le aduce, scrie dcnews.ro Academicianul Constantin Ionescu-Târgoviste, invitatul DC News în cadrul emisiunii "Academia de Sanatate" realizata…

- Federatia Europeana de Handbal a publicat un material pe site-ul oficial, in care sunt dezvaluite planurile de viitor ale forului in privinta cupelor europene. Concret, EHF intentioneaza sa reformeze intrecerile la nivel de cluburi incepand cu 2020, an in care vom avea si un prim Campionat European…

- Președintele PNL a criticat dur intr-o postare pe Facebook votul dat de Camera Deputaților pentru respingerea cererii DNA de ridicare a imunitații Rovanei Plumb. Orban vorbește despre o “frație a corupției”, o “majoritate parlamentara nociva”, care acționeaza impotriva interesului romanilor. Președintele…

- Simona Halep a dezvaluit problema pe care o are la o saptamana dupa ce a urcat in premiera pe primul loc al clasamentului WTA. Sportiva noastra si-a reluat antrenamentele, insa spune ca are probleme in a se concentra, dupa euforia saltului pe primul loc WTA. "E mai greu sa ma…

- Cand ai terminat facultatea si ai obtinut primul job, economisirea pentru batranete este probabil ultimul lucru la care te gandesti. Care sunt insa 5 lucruri simple pe care poti sa le faci pentru a te asigura ca ai o situatie financiara decenta peste 10, 20, sau chiar si 30 de ani? 0 0…

- Spania, etapa 8. Runda se deschide cu Espanyol – Levante. Derby-ul Atletico – FC Barcelona e programat sambata. Etapa o deschidd catalanii și tot niște catalani, cei de la FC Barcelona, se vor deplasa in capitala Spaniei, pentru derby-ul de maine cu Atletico. Spania, etapa 8. Runda se deschide cu Espanyol…

- Deputatul democrat, Constantin Tutu, chemat in calitate de invinuit la ședinta de judecata in dosarul asasinarii lui Alexei Veretco, s-a aratat vadit deranjat atunci cand a fost solicitat sa se expuna asupra cazului, in care a fost achitat de Judecatoria Orhei.

- Serviciul Roman de Informatii a raspuns solicitarii Comisiei parlamentare privind controlul activitatii SRI referitoare la intalnirea din casa lui Gabriel Oprea din seara celui de-al doilea tur de...

- Vodafone Romania lanseaza o noua oferta de servicii de internet prin fibra optica pentru companii, prin care garanteaza utilizatorilor lațime de banda dedicata ce asigura viteze de pana la 1Gbps atat pentru download, cat și pentru upload, indiferent de gradul de incarcare a rețelei. Soluția este destinata…

- „Evenimentul zilei” a aflat in exclusivitate ca fondatorul trustului de presa MediaPro, Adrian Sarbu, a cerut Tribunalului București respingerea inregistrarii noului partid al lui Victor Ponta, Pro Romania, motivul invocat fiind acela ca marca ii aparține. Contactat de EVZ, Sarbu a refuzat sa comenteze…

- Austria și Olanda nu vad cu ochi buni o aderare a Romaniei la Schengen. In acest context, Teodor Melescanu a fost intrebat daca continua dialogul cu cele doua tari. „In ambele cazuri exista o explicatie foarte simpla. In Olanda, dupa cateva luni bune de la data alegerilor, nu s-a putut crea…