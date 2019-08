Stiri pe aceeasi tema

- Noul sezon al ligii secunde a debutat cu surprize. Una dintre favoritele la promovare, U Cluj, a pierdut in fata nou-promovatei CSM Resita, 0 la 2, in timp ce fosta prim-divizionara, Dunarea Calarasi, a fost umilita la Arad, 0 la 3.

- Antrenorul echipei Arsenal Londra, Unai Emery, a declarat luni ca atacantul francez Alexandre Lacazette, accidentat in amicalul cu Olympique Lyon de duminica (1-2), va fi recuperat pana la debutul noului sezon din Premier League.

- Portarul titular al echipei germane de fotbal Fortuna Dusseldorf, Michael Rensing, a suferit o accidentare la umar in timpul unui cantonament al formatiei din presezon si va fi indisponibil o perioada de timp, a anuntat clubul din Bundesliga.

- Dan Petrescu are un start de sezon chiar mai modest decat Iordanescu, demis anul trecut, pe vremea asta, deși luase Supercupa. Debutul de sezon al CFR-ului este in mare masura un deja-vu. Ca și vara trecuta, vine dupa un titlu caștigat, cel de campioana, și tot ca atunci, joaca modest. ...

- In ziua in care noul sezon din Liga 1 ia startul, EAD, firma care a cumparat drepturile TV, a platit prima tranșa cu bani catre Liga Profesionista de Fotbal. Intr-un comunicat emis azi, EAD, anunța ca a virat in conturile LPF o prima parte din suma de 28 de milioane de euro pentru difuzarea acestui…

- Arbitrii din Liga I au fost testati teoretic si fizic inainte de inceperea noului sezon, presedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras, aratandu-se multumit de modul in care s-au prezentat acestia, informeaza, miercuri, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. "Toti…

- Juventus Torino iși primenește intensiv lotul de jucatori in vederea noului sezon competițional.”Batrana Doamna” a pus deocamdata accentul pe defensiva, ea aducandu-l printre ”bianco-neri” pe fundasul-stanga Luca Pellegrini de la AS Roma.

- Echipa spaniola de fotbal Sevilla FC va efectua, in a doua parte a pregatirii noului sezon, un turneu in SUA, la Dallas, unde va sustine un meci amical pe 17 iulie, relateaza EFE potrivit Agerpres. Sevilla FC va juca pe 17 iulie cu FC Dallas si apoi un alt meci de 45 minute impotriva lui North…