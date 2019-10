Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, și-a aratat calitațile de sportiv, in direct la TV. Politicianul a jucat hochei, la emisiunea Romania9 de la TVR 1, cu realizatorul Ionut Cristache."De copil mic am inceput sa joc, e un sport național. Am invațat sa patinez. Pana la 16-17 am fost hocheist…

- Dragoș Nedelcu, mijlocașul celor de la FCSB, puncteaza pe plan sentimental și a reușit sa-i fure inima uneia dintre cele mai talentate artiste din industria muzicala, Aza Gabriela. Bogdan Vintila a primit vești bune de la staff-ul medical. Dragoș Nedelcu a revenit la antrenamente, dupa accidentarea…

- Dupa ce in 2013 și-a incercat norocul la Eurovision, Renne Santana a urcat vineri seara, pe scena de la Vocea Romaniei, reușind sa cucereasca juriul cu talentul ei. Artista a masturisit ca este nepoata cunoscutului chitarist, Carlos Santana și ca se bubura sa fie din nou in Romania. Renne a intors toate…

- Modele Tesla pot fi comandate oficial in Romania. Compania americana a facut acest anunț recent pe contul oficial de Twitter, scrie auto-bild.ro. Așa cum ne-am obișnuit compania condusa de Elon Musk prefera sa ocoleasca metodele clasice și apeleaza pentru comunicare la social media. Așa am aflat ca…

- Horia Brenciu, noul jurat de la „Vocea Romaniei” a vorbit despre soție și viața alaturi de cei patru copii: Andreea, Maria, Mina și Toma. Artistul a facut declarații și despre al cincilea membru al familiei. „Deocamdata nu am inceput nimic. Și Toma „a venit la noi fara sa cautam neaparat un copil. Dumnezeu…

- Cel mai spectaculos sit arheologice din tara, Sultana-Malu Rosu, unde au fost scoase la lumina obiecte fascinante de plastica antropomorfa din preistoria Romaniei (mileniul IV i.Ch.), se afla in judetul Calarasi, pe valea Mostistei. Vineri, 9 august, aici se organizeaza Ziua portilor deschise pentru…

- Liga 1 va fi inclusa, in premiera, in jocul video FIFA 20, utilizat de milioane de fani. Urmatorul joc din serie care va fi lansat in luna septembrie si toate echipele din acest sezon vor putea fi alese de jucatori. Fanii vor putea alege CFR Cluj, FCSB, Craiova, Viitorul, Astra, Sepsi OSK, Poli Iasi,…