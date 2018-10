Stiri pe aceeasi tema

- 51% dintre romani nu reușesc sa puna deloc bani deoparte, in general, și cu atat mai puțin pentru momentul pensionarii și pe fondul unui nivel precar al economisirii, majoritatea romanilor (71%) considera ca este necesara menținerea Pilonului II de pensii private obligatorii, arata primul studiu sociologic…

- Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, a declarat duminica, pentru MEDIAFAX, despre textul OUG pe legile justitiei, ca formula revocarii membrilor CSM e &"stupida&", prevederea legata de raspunderea magistratilor este &"o bataie de

- Autoritatea Competenta de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra (ACROPO) a fost infiintata in 2017 si de atunci functioneaza in gol, dar asta nu-i impiedica pe sefii sai, numiti politic, sa imparta un buget impresionant. Circa 20 de oameni au de tocat anul acesta peste opt…

- Principalul scop al contributiilor la sistemul de pensii din Romania este acela de a conserva un anumit standard de viata pentru respectivul participant in momentul in care acesta nu va mai fi activ in piata muncii.

- „Ma astept la cresteri pozitive ale activelor fondurilor mutuale dupa doi ani dificili, sa testam din nou zona de 5 miliarde. Contextul economic este incert pentru ca avem foarte multe declaratii fara suport.“

- Dacian Ciolos, presedinte fondator al Miscarii Romania Impreuna, a declarat marti ca liderul PSD Liviu Dragnea ar trebui intrebat de institutiile abilitate despre afirmatiile privind "finantarea externa" a protestelor din 10 august, in conditiile in care nu a adus nicio proba sau dovada care sa-i…

- Consiliul Local Campina a aprobat, inca din anul 2013, un regulament privind cresterea si detinerea cainilor, dar puțini sunt cei care știu ca exista un astfel de regulament, iar prevederile lui trebuie respectate. In aceasta saptamana, Politia Locala a demarat o campanie de informare a posesorilor…

- Potrivit unui comunicat de presa, postat miercuri pe siteul Lukoil Romania, ar fi vorba de informari trimise de persoane necunoscute referitoare la o așa zisa schimbare a conturilor bancare folosite de firma.„Dorim sa informam toate persoanele interesate, cu privire la o tentativa de frauda…