Producatorii romani trebuie sa dezvolte in cele din urma un hipermarket romanesc care sa concureze cu hipermarketurile multinationale, pentru ca numai in aceste conditii va exista o concurenta reala pe piata vanzarii de produse alimentare, a declarat joi presedintele Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industria Alimentara, Dragos Frumosu, adaugare.



Acesta a facut declaratiile in cadrul unei dezbateri organizate de Asociatia Companiilor de Distributie de Bunuri din Romania (ACDBR), care isi propune modificarea legislatiei pentru oprirea construirii de hipermarketuri in interiorul…