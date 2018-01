Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Dragoș Bucur și-a dat demisia de la Pro TV, unde prezenta emisiunea ”Visuri la cheie”. Acesta a plecat dupa trei sezoane, motivându-și decizia prin faptul ca nu mai are timp sa se ocupe si de proiectele cinematografice în care este implicat.„Dragos…

- Omid Ghannadi, unul dintre arhitecții de la emisiunea „Visuri la cheie”, de la Pro TV, se afla intr-o situație neplacuta din cauza unei banci. Omid Ghannadi este cunoscut publicului din Romania drept personajul exotic de la emisiunea „Visuri la cheie” , difuzata de Pro TV. Arhitectul de origine iraniana,…

- Stona.ro, divizia de retail a Algabeth Stone Group, a participat cu bucurie la Festivalul Brazilor de Craciun, eveniment organizat pe 7 decembrie, in Bucuresti, alaturandu-se astfel cauzei Organizatiei „Salvati Copiii”: derularea programului „Scoala dupa scoala” pentru copiii aflati in risc de abandon…

- Din ce in ce mai multi romani muncesc in afara tarii, o mare parte dintre ei au plecat de langa parinti sau copii si ar da orice sa se poata intoarce acasa. Miercurea aceasta, echipa Visuri la cheie nu a renovat doar o locuinta, ci a incercat sa reuneasca o familie despartita de nevoie.

- Povestea e simpla: Unei familii modeste din Margaritești ii arde casa, iar tot ceea ce ii ramane dupa incendiu sunt doua paturi și un purcel. La nenorocire asista, pe langa sateni, și militarul buzoian Dan Nadoleanu, care are bunicii in [...] citește mai mult Post-ul Așa arata eroii | Mai ceva ca in„Visuri…

- Pentru familia Dumitrascu, intreaga viata a fost un lung sir de probleme si obstacole, insa miercuri seara, echipa Visuri la cheie a incercat sa aduca o raza de lumina si speranta in viata celor doi parinti, Raducu si Adriana, si a celor doi copii ai lor, Delia si Stefan. In timp record, Dragos, Adela,…

- Familia Ispilat a primit aseara vizita echipei Visuri la cheie, iar cel mai mare vis al parintilor Ana si David, acela de a avea o locuinta complet renovata si utilata pentru cei sase copii ai lor, a devenit realitate. Dragos Bucur, Adela Parvu, Alina Vilcu si Omid Ghannadi au respectat toate dorintele…

- Emisiunea PRO TV – „Visuri la Cheie” a schimbat viața unei alte familii din Dambovița. Famila Ana și David Ispilat Post-ul Emisiuniea PRO TV – Visuri la Cheie, din nou in Dambovița, intr-o familie cu șase copii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Familia unuia dintre membrii echipei de la „Visuri la cheie” se mareste! Vestea cea mare s-a aflat azi, in cadrul unui interviu. Unul dintre arhitecti a vrut sa pastreze micul secret departe de toti, insa replica data l-a dat de gol. In 2001, Omid Ghannadi si-a parasit tara natala, Iran, ca sa vina…

- Fericire mare in familia Bucur-Nalbaru si un chip nou, zglobiu, in fotografia unei familii cu trei copii. Sofia (10 ani) si Kadri (2 ani) au o surioara. Vestea cu totul speciala pentru familia cantaretei si a actorului-prezentator al emisiunii “Visuri la cheie”, de la Pro TV, s-a raspandit pe parcursul…

- Miercuri, echipa Visuri la cheie le-a oferit membrilor familiei Cucu un apartament de poveste si sansa la o viata mai buna. Dragos Bucur impreuna cu echipa sa au mers la Focsani pentru a cunoaste trei oameni cu o poveste impresionanta si pentru a-i ajuta sa locuiasca intr-o casa frumoasa, care sa le…

- Dragos Bucur si Dana Nalbaru au infiat, de curand, o fetita. Cei doi au cunoscut-o pe micuta la o emisiune difuzata de postul Pro TV. Actorul a mai precizat ca va pleca alaturi de partenera de viata intr-o vacanta, imediat dupa ce va termina filmarile de la “Visuri la cheie”. A

- Copiii femeii din Urseni care a murit de cancer la o luna dupa ce echipa „Visuri la cheie” i-a renovat casa, pot ajunge in grija unei doamne din Targoviste. Cazul Violetei a cutremurat o țara intreaga. Dupa ce echipa „Visuri la cheie” a adus familiei din Urseni zambetul pe chipuri, construindu-le casa…

- Cazul Violetei din comuna Ursei din judetul Dambovita, a induiosat o tara intreaga. Femeia, mama a trei baieti, dintre care unul bolnav de autism, a incetat din viata, la o luna de cand echipa emisiunii “Visuri la Cheie” i-a refacut casa.

- Adela Pirvu, designerul de interior care face parte din echipa emisiunii „Visuri la cheie”, este casatorita cu un scriitor și este mama de gemeni. Adela Parvu este designer de interior și face parte din echipa emisiunii „Visuri la cheie”, pe care Dragoș Bucur o prezinta la Pro TV . „Și da, unul dintre…

- Visul Violetei Vinogradof de a le oferi celor trei baieti ai sai o locuinta a fost implinit aseara de echipa Visuri la cheie. Dragos, Adela, Alina si Omid au mers in localitatea Urseiu si au intalnit o familie frumoasa, unita si luptatoare, careia au reusit sa-i construiasca o casa superba. Din pacate,…

- …in care a stat suspendat deasupra Dunarii cateva ore! Actorul este atat de pasionat de zborul cu balonul cu aer, incat si-a propus sa treaca astfel granita. Nu l-ai vedea in stare pe Dragos Bucur facand asta? O sa-l vezi din 17 noiembrie in noul lui film, Hawaii, pe care l-a realizat, de aceasta data,…

- Dragoș Bucur vorbește despre viața la țara, munca la oraș și deciziile dificile pe care a fost forțat sa le ia cand n-a mai putut cuprinde cate i s-au dat de facut. Indragitul actor face o mulțime de lucruri, in ciuda faptului ca boala de care sufera ii da uneori mari batai de cap: este profesor la…

- In aceasta seara, echipa Visuri la Cheie a pornit emotionata la drum catre satul Saveni, din Ialomita. Acolo, ii astepta cu sentimente amestecate familia Stanescu - formata din mama, Cristina, cei doi fii, Razvan si Robert si mama-soacra, doamna Maria.

- Echipa Visuri la cheie a implinit miercuri seara visul familiei Jitaru de a avea o locuinta complet renovata si utilata. Daca pana acum Andreea, Gabriel, Andra si Stefania erau obisnuiti sa ajute alti oameni care au nevoie, de data aceasta ei au fost cei surprinsi si au ramas fara cuvinte in momentul…

- Andra Jitaru, impresionata de grelele incercari si de boala prin care trece tatal prietenului ei cel mai bun, s-a gandit foarte bine, s-a sfatuit cu parintii si a gasit solutia prin care poate strange o parte din banii de care acesta are nevoie pentru tratamentul care ar putea face diferenta dintre…

