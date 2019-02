Dragoș Bucur se întoarce la „Visuri la cheie” Dragoș Bucur se intoarce la PRO TV, ca prezentator al emisiunii „Visuri la cheie”. Actorul revine in cel de-al șaselea sezon, dupa o pauza in care s-a dedicat familiei, școlii de actorie pe care o deține și proiectelor sale din film atat din Romania, cat și din Amsterdam sau Belfast, unde a petrecut aproape jumatate din ultimul an. Dragoș Bucur e gata sa spuna din nou: „Renovarea incepe acum!” ”Visuri la cheie reprezinta unul dintre cele mai dragi proiecte in care am fost implicat și ma intorc cu foarte mult entuziasm. Aveam nevoie de o pauza, pentru a petrece mai mult timp cu Dana și cu familia… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dragos Bucur a petrecut ultimele cinci luni la Amsterdam si Belfast. "Visuri la cheie reprezinta unul dintre cele mai dragi proiecte in care am fost implicat si ma intorc cu foarte mult entuziasm. Aveam nevoie de o pauza, pentru a petrece mai mult timp cu Dana si cu familia noastra, pentru…

- Dragoș Bucur revine la Visuri la cheie cu forțe proaspete și e mai pregatit ca niciodata sa cunoasca oameni minunați, carora sa le readuca zambetul pe buze și speranța in suflete. Prezentatorul este entuziasmat și nerabdator sa inceapa calatoria sezonului șase. Dupa un an in care s-a dedicat familiei,…

- „Da. Cand ne-am intalnit ultima oara, am spus ca ma voi gandi. Aveam si ideea de a nu mai candida. M-am gandit, dupa aceea, din experienta pe care o vad peste tot. Oamenii care au stat mai mult la Bruxelles, in ciuda mentalitatii care este in Romania - Gata, sa mai vina si in tara. Se poate capata experienta…

- Din juriu a facut parte si cunoscutul actor Dragos Bucur, realizatorul emisiunii „Visuri la cheie“, care a anuntat, de altfel, pe postul de televiziune ca vineri, 11 ianuarie, banii ajung la Rudaria. Cotidianul nostru a consemnat intrarea in competitie a acestui important proiect realizat…

- Andreea Marin a oferit amanunte despre operația prin care a trecut in urma cu ceva timp și despre medicii care s-au ocupat de ea. Anul acesta, Andreea Marin a ajuns pe mana medicilor din cauza unor probleme la coloana vertebrala. Se pare ca problemele de sanatate ale vedetei de televiziune au fost destul…

- Ca in fiecare an, romanii se intorc acasa de Craciun si chiar daca uneori au de asteptat zeci de minute la granita din cauza aglomeratiei, e un efort pe care il fac cu bucurie. Numai in ultimele 24 de ore, peste 200.000 de oameni au trecut prin punctele de frontiera ale tarii, majoritatea fiind conationali…

- Miercuri, de la 20:30, echipa Visuri la cheie ajunge la ultima familie din sezonul 5, Miron, in localitatea Tartașești, județul Dambovița. Andreea este o fetița pe care au crescut-o bunicii de cand era bebeluș. In urma cu cațiva ani, bunicul a decedat, iar fata a ramas impreuna cu bunica ei, Maria.…

- EY România deschide la București centrul local EY wavespaceTM, parte din rețeaua globala de inițiative de inovare axata pe dezvoltarea de soluții digitale pentru companii aflate în dezvoltare și transformare. Toate cele peste 40 de locații ale rețelei, amplasate în mari orașe precum…