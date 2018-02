Dragos Bucur s-a mutat cu intreaga familie in Olanda. Definitiv?

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este importator net de trandafiri in conditiile in care, in primele 11 luni ale anului trecut, tara a importat trandafiri in valoare de 16,68 milioane de euro si a exportat trandafiri in valoare de 13,91 milioane euro, arata datele publicate marti de Eurostat. In cazul Uniunii…

- Gastronomia franceza reprezinta "o oportunitate de neratat pentru maestrii bucatari din intreaga lume, inclusiv din Romania, de a se face cunoscuti si de a-si face cunoscute meseria si arta", subliniaza ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, in contextul pregatirilor pentru a patra editie…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca a discutat cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, despre posibilitatea ca Romania sa devina producator de armament pentru intreaga zona, ea precizand ca Justitia nu a fost una dintre temele abordate in timpul intalnirii de la

- Intalnirea prim-ministrului Viorica Dancila cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, desfasurata luni, la Palatul Victoria, s-a incheiat. Ambasadorul Hans Klemm a venit la sediul Guvernului, unde a avut o intalnire de aproximativ o ora cu premierul. „Am terminat intalnirea, am ridicsar…

- Procurorii DIICOT au constatat o tendința de creștere a consumului de droguri pe parcursul anului 2017, cel mai cautat drog ușor fiind cannabisul sau derivate ale acestuia. In acest context procurorii au observat și o creștere a fenomenului de cultivare a plantei in mediu inchis sau deschis. Pe parcursul…

- Cosmin Gheorghiu, consultant in investitii, a spus la Digi24 ca investitorii sunt speriati de evolutiile optimiste."Economia americana a avut o evolutie foarte buna, insa bursa a crescut foarte mult, iar investitorii din piata, de un an doi, au profituri bune pe portofoliu. Se vorbeste tot mai mult…

- Baiețelul Danei Nalbaru s-a imbolnavit imediat ce au ajuns in Amsterdam. Kadri a facut stomatita, iar timp de șapte zile, artista și soțul ei, Dragoș Bucur s-au chinuit cumplit, pana ce micuțul și-a mai revenit. Dana Nalbaru, Dragoș Bucur si cei trei copiii au decis sa plece in Amsterdam pentru ca…

- Dragos Bucur si Dana Nalbaru au plecat din Romania! Cuplul s-a mutat deja intr-un apartament din Amsterdam, dar fix in primele zile in noua lor casa au avut parte de probleme. Cei doi au gasit foarte greu o locuinta care sa le satisfaca cerintele. Cand in sfarsit s-au hotarat sa se mute si si-au adus…

- Perchezitii la Cluj la persoane suspectate de proxenetism in Olanda 11 perchezitii efectuate in Constanta si Cluj pentru destructurarea unui grup infractional, implicat in comiterea de infractiuni de proxenetism. 5 persoane au fost retinute. Actiunea a vizat destructurarea unui grup infractional…

- Un barbat, de 48 de ani, din Turda, judetul Cluj, care locuiește in Italia, nu a mai luat legatura cu familia din cursul lunii martie 2017. Daca il vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112 pentru a anunta imediat Politia! Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca HADAREAN ADRIAN-GABRIEL, de 48…

- Potrivit Programului de Guvernare 2018 – 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor, punctul de pensie va creste in urmatorii 3 ani, astfel: in 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, in 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, in 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei. „Aceasta crestere a pensiilor…

- Dana Nalbaru (41 de ani) si Dragos Bucur (40 de ani) au anuntat ca s-au mutat provizoriu in Amsterdam, alaturi de cei trei copii, dupa ce actorul a primit un rol important si a inceput deja filmarile in capitala Olandei.

- La scurt timp dupa ce Dragoș Bucur a anunțat ca renunța la emisiunea ”Visuri la cheie”, s-a aflat și unul din motivele deciziei sale. Dragoș, Dana și cei trei copii ai lor au plecat din țara, cel puțin pentru un timp. Atunci cand a vorbit despre plecarea lui de la Pro TV, Dragoș Bucur a menționat ca…

- Toate zborurile de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam au fost anulate, joi, din cauza conditiilor meteo, iar serviciul olandez feroviar a suspendat traficul feroviar ca urmare a unei furtuni puternice, informeaza site-ul cotidianului The Independent, agentia Reuters si CNBC. Imagini video- Youtube…

- Toate zborurile de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam au fost anulate, joi, din cauza conditiilor meteo, iar serviciul olandez feroviar a suspendat traficul feroviar ca urmare a unei furtuni puternice, informeaza site-ul cotidianului The Independent, agentia Reuters si CNBC.

- Toate zborurile de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam au fost anulate, joi, din cauza conditiilor meteo, iar serviciul olandez feroviar a suspendat traficul feroviar ca urmare a unei furtuni puternice, informeaza site-ul cotidianului The Independent, agentia Reuters si CNBC.

- In urma cu un an, Luis Fonsi si Daddy Yankee dadeau lovitura cu piesa "Despacito", lumea intreaga fredonand celebrul refren. Dar daca ai afla ca artistul portorican este innebunit dupa o melodie cantata de o trupa din Romania?

- In noiembrie, cele mai mari cresteri anuale ale productiei industriale au fost raportate in Slovenia (9,9%), Romania (9,3%) si Cehia (8,5%), singurele scaderi fiind in Irlanda (minus 10,1%), Olanda (minus 4,7%), Danemarca (minus 2,7%) si Croatia (minus 1,6%). In noiembrie, comparativ cu…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Imigrari Cluj au refuzat prelungirea dreptului de ședere temporara unui barbat de 32 de ani, din Turcia, în urma constatarii casatoriei de conveniența cu o românca. Pe numele strainului a fost emisa o decizie de returnare prin care a fost obligat…

- Meteorologii din Olanda au emis un Cod Galben de vant puternic, in special pentru coasta de vest, unde sunt asteptate, astazi, rafale de pana la 115 de kilometri pe ora. Aeroportul principal din Amsterdam a avertizat ca exista riscul ca ...

- Un tanar care s-a nascut in Iasi in 1990 si care a fost adoptat de o familie din Noua Zeelanda vrea sa-si cunoasca parintii biologici. Cei care detin informatii sunt rugati sa scrie pe pagina @The Unforgetten Children of Romania. "In Octombrie 1990 viata mea s-a schimbat pentru totdeauna: am fost adoptat…

- Prima vedeta autentica din Romania care s-a impus pe piața muzicala occidentala dupa Revoluție, Laurențiu Cazan implinește astazi 60 de ani! Daca inainte de ‘89 se numara printre putinii artisti romani ce sustinea turnee in țarile occidentale (Danemarca, Finlanda, Austria, Belgia, Olanda, unde a locuit…

- Dana Nalbaru și Dragoș Bucur, alaturi de cei trei copii ai lor, de Craciun. Artista a postat pe contul de socilizare, prima imagine in formula completa, dupa ce au adoptat o fetița. Dana Nalbaru și Dragos Bucur au acum trei copii, dupa ce aceștia au adoptat o fetița. Actorul a confirmat acest lucru,…

- Dupa ce ai urmarit deja Singur acasa 1 si 2 la PRO TV, stii sigur ca vine Craciunul! Iar zilele care urmeaza sunt, la fel ca in fiecare an, pline de zambete, voie buna, fapte bune, planuri pentru viitor, cadouri si mult timp petrecut alaturi de cei dragi. PRO TV a pregatit pentru sarbatorile de iarna…

- Fostul fotbalist Mihaița Neșu a facut o declarație mai mult decat emoționanta la șapte ani de la accidentul in urma caruia a ramas paralizat. In urma cu șapte ani, fostul fotbalist Mihaița neșu a trecut printr-un accident extrem de grav la un antrenament, care l-a adus in scaunul cu rotile. Mihaița…

- Meciurile din sferturile de finala ale Campionatului Mondial de handbal feminin s-au incheiat miercuri, Olanda si Norvegia obtinand calificarea in semifinale. Campioana olimpica din 2016, Rusia, a fost eliminata de campioana mondiala Norvegia, iar Cehia, echipa care a batut Romania in optimi, a fost…

- Dana Nalbaru a facut publica prima fotografie cu fetița pe care a infiat-o impreuna cu partenerul ei de viața. Dana Nalbaru este cunoscuta publicului larg din Romania drept fosta componenta a trupei Hi-Q. In ceea ce privește viața personala, cantareața este casatorita cu actorul Dragoș Bucur, despre…

- Cristina Neagu a inscris in prima repriza nu mai puțin de 8 goluri, dar a fost luata om la om de cehoaice, ingreunandu-se misiunea in atac a tricolorelor. * * Naționala feminina de handbal a Romaniei susține de la ora 18:30, la Leipzig, meciul din faza optimilor de finala ale Campionatului Mondial,…

- Cristina Neagu a inscris in prima repriza nu mai puțin de 8 goluri. * * Naționala feminina de handbal a Romaniei susține de la ora 18:30, la Leipzig, meciul din faza optimilor de finala ale Campionatului Mondial, in compania selecționatei Cehiei. Caștigatoarea acestei dispute intalnește in sferturi…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei susține de la ora 18:30, la Leipzig, meciul din faza optimilor de finala ale Campionatului Mondial, in compania selecționatei Cehiei. Caștigatoarea acestei dispute intalnește in sferturi invingatoarea duelului dintre Olanda și Japonia, meci care incepe la ora…

- O sesime dintre solariile Romaniei sunt la Matca, iar productia anuala de legume depaseste 200 de milioane de kilograme, scrie adevarul.ro . Ca afacerea merge bine stau marturie nu doar cantitatile uriase vandute de matcasi, cat faptul ca, efect direct al prosperitatii, hectarul de arabil a ajuns…

- Daca selecționatele Romaniei și Olandei obțin calificarea la Campionatul European din 2020, vor fi automat alocate in aceeași grupa. UEFA a anunțat cum au fost imperecheate, prin tragere la sorți, orașele gazda ale turneului final din 2020, unul care va marca aniversarea a 60 de ani de la prima ediție.…

- Un lider mondial ajunge in Romania și vrea sa dea lovitura pe o importanta piața. Inființat in 2010, in Olanda, colosul este prezent in peste 30 de țari și 980 de orașe.Gigantul este indispensabil pentru orașe mari precum Amsterdam, Rotterdam și Monaco, iar acum iși face intrarea și in țara…

- Calvarul celor sase romani abandonați, apoi uitați la Amsterdam, s-a incheiat dupa 24 de ore. Aceștia au aterizat in noaptea de duminica spre luni in Bucuresti. S-a ajuns in aceasta situatie dupa ce, sambata seara, aeronava TAROM, cu care ar fi trebuit sa vina in Romania 120 de pasageri, s-a defectat…

- Absolventa a Liceului de Arte “Balasa Doamna" din Targoviste si in curand licentiata in Nai clasic/contemporan la Conservatorul din Amsterdam, Mariana Preda duce cantecul romanesc pe marile scene. Povestea si talentul ei au impresionat o lume intreaga. Desi peste tot pe unde merge poarta Romania in…

- Astfel, microintreprinderile care realizeaza venituri pana la 1.000.000 de euro, cu un capital de cel putin 45.000 de lei si au cel putin doi angajati, vor putea opta pentru impozitul pe profit sau pe cifra de afaceri. „Au fost cateva amendamente facute pe fond la OUG 79. Este o zona foarte…

- Miercuri, 22 noiembrie, in București, la Hotel Pullman, Portalul Național EduManager.ro, alaturi de „Oameni și Companii”, a organizat a cincea ediție a Galei EduManager, la care au participat peste 160 de reprezentanti ai institutiilor de educatie din invațamantul universitar și preuniversitar.…

- Romania se desparte astazi, definitiv, de o alta mare actrița. Dupa dispariția Stelei Popescu, Cristina Stamate s-a stins și ea din viața si va fi inmormantata la Cimitirul Bellu, acolo unde isi gasesc odihna vesnica numeroase personalitati.Inaintea inmormantarii s-a aflat si marele secret…

- Mai bine de doua luni au trecut de cand Fulgy, fiul Clejanilor, s-a despartit de logodnica lui, Ina! Se pare ca ambii au trecut mai usor decat era de asteptat peste momentul neplacut. Mai mult, tanara si-a modificat tatuajul pe care, initial, il facuse cu dedicatie pentru Fulgy. CANCAN.RO, site-ul nr.…

- "Am fost socati cand s-a aflat vestea tragica. Nu-mi venea sa cred. (...) In aceste momente tragice, dorim sa ne exprimam respectul, recunostinta pentru intreaga cariera. Fiecare vine cu o idee, ele trebuie sa fie analizate dupa aceste momente crestinesti", a spus Gabriela Firea. "Cu siguranta,…

- Romania ar trebui sa renunte la cota unica “IERI”, pentru ca, desi a redus birocratia, acest sistem de impozitare a permis cresterea coruptiei si a evaziunii fiscale prin eliminarea globalizarii veniturilor, sustine prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu.…

- Un apel disperat al unui tanar adoptat din Constanta la varsta de un an care isi cauta parintii. "Am fost adoptat din Constanta, Romania, cand aveam un an. De foarte mult timp imi caut familia biologica, mi ar place asa de mult sa ii gasesc Ar fi un vis devenit realitate Numele meu a fost FREDUIN CADIR…

- In cautarea unui trai de viata mai bun, emigrarea a devenit sport national in Romania, tara noastra situandu-se, intr-un raport realizat de catre ONU, pe pozitia a doua in ceea ce priveste migratia. Daca contextul politic si economic prin care trecem te impinge sa iti cauti un job in strainatate,…