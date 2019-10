Dragoș Bucur a vorbit despre partea neștiută a vieții sale. „Problemele au fost într-o limită” Dragoș Bucur este unul dintre cei mai apreciați actori romani, insa puțini sunt cei care știu cum era acesta in adolescența și ce probleme le-a ridicat parinților. Soțul Danei Nalbaru a vorbit despre partea neștiuta a vieții sale. „Le-am pus probleme parinților mei, dar eu nu cred ca e adolescent care sa nu ridice probleme de niciun fel parinților. Acum, ideea e cat de inalt e acel nivel al problemelor. Adica… nu m-am drogat niciodata și cred ca felul in care vorbești cu copiii tii ajuta foarte mult sa-I faci sa ințeleaga lucrurile astea. Nu am furat, nu m-am batut, cums e bate orice tanar. Problemele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pus mereu pe șotii, Horia Brenciu l-a luat in colimator pana și pe Dragoș Bucur, care nu-i este coleg de emisiune, nici de breasla, dar ii este de trust. La un eveniment monden unde au fost prezenți amandoi, juratul de la “Vocea Romaniei” l-a luat peste picior pe prezentatorul emisiunii “Visuri la cheie”…

- Actorul si prezentatorul de televiziune Dragos Bucur (42 de ani), care a revenit in echipa emisiunii „Visuri la cheie“ de la Pro TV, a vorbit despre motivele pentru care nu exclude varianta ca la un moment dat sa paraseasca Romania.

- Prima editie a noului sezon „Visuri la cheie“, care marcheaza revenirea lui Dragos Bucur in rolul de prezentator, a fost pe primul loc in preferintele telespectatorilor, plasand Pro TV pe primul loc in topul audientelor.

- Dragoș Bucur a facut declarații despre revenirea sa la carma emisiunii "Viisuri la cheie", de la pro TV. La inceputul anului 2018, Dragoș Bucur parasea Romania, impreuna cu toata familia, pentru noi provocari pe partea de actorie. Dupa circa un an petrecut la Amsterdam, actorul s-a intors in țara și,…

- Faptul ca Dragoș Bucur s-a intors la carma emisiunii „Visuri la cheie” nu a luat pe nimeni prin suprindere, mai ales ca publicul oricum il asocia cu reality-show-ul de la PRO TV. Totuși, au existat și voci care au spus ca revenirea lui s-a produs ca urmare a unei oferte financiare tentante. Actorul…

- Actorul Dragoș Bucur, care revine in postura de prezentator al emisiunii Visuri la cheie, a vorbit despre relația pe care a avut-o și o are cu colegii sai din Pro TV. Dragoș Bucur a marturisit, intr-un interviu pentru click.ro, ca nu s-a certat niciodata cu oamenii din trust. El a vorbit și despre cum…

- Actorul Dragos Bucur (42 de ani) se intoarce din 11 septembrie pe micile ecrane, la Pro TV, cu un nou sezon al emisiunii „Visuri la cheie”, show de la care a absentat un sezon. Click! a stat de vorba cu prezentatorul emisiunii depre proiect, despre colegii lui, dar și despre familia sa superba. Click!:…

- Emisiunea "Visuri la cheie", prezentata de Dragos Bucur, revine la Pro TV cu sezonul 6 incepand din 11 septembrie, de la ora 20.30, scrie news.ro.In acest sezon, Dragos Bucur alaturi de echipa formata din Alina Vilcu, Cristina Joia, Laura Boghiu, Omid Ghannadi si Valentin Ionascu, vor ajuta…