Dragoș Boța, fondatorul PRESSALERT.ro, lansează prima carte, volum care marchează 25 de ani de activitate jurnalistică Dragoș Boța, fondatorul PRESSALERT.ro, implinește 25 de ani de presa. Pentru a marca acest moment, jurnalistul timișorean a luat decizia de a strange cele mai interesante scrieri intr-un singur loc. Așa a aparut cartea #presanonstop, care urmeaza sa fie lansata, maine, la Timișoara. „Ma bucur tare mult ca Dragoș a facut un tur de forța […] Articolul Dragoș Boța, fondatorul PRESSALERT.ro, lanseaza prima carte, volum care marcheaza 25 de ani de activitate jurnalistica a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

