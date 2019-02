Dragos Anastasiu: Turismul a crescut in 2018 si creste in continuare. Voucherele de vacanta au contribuit la "albirea" industriei

Stiri pe aceeasi tema

- Vouchere de vacanța 2019. Din pacate, voucherele de vacanța arata o mare problema a realitații romanești: lipsa de informare. Intr-un grup al profesorilor, unde subiectul de discuție este reprezentat de voucherele de vacanța, intrebarile cu privire la folosirea acestora continua chiar și-n 2019. …

- Angajatorii le vor putea acorda salariatilor tichete culturale Foto: FITS. Angajatorii le vor putea acorda salariatilor tichete culturale, începând din acest an. Legea care reglementeazã acest lucru intra în vigoare de astazi. Pe lânga tichete de masa si…

- Voucherele de vacanța. Corina Martin a dezvaluit, pentru DC News, ca oamenii care au primit tichete in 2018 le pot folosi, pana la 31 ianuarie, pentru platirea vacanțelor din 2019 și chiar 2020. Este important ca acestea sa fie valabile, iar beneficiarul sa apeleze la o agenție de turism. "Nimeni…

- Federația Univers a solicitat administrației CE Oltenia convocarea comisiei mixte, dat fiind faptul ca discuțiile au fost deja amanate. Au solicitat in scris acest lucru "ca sa nu mai existe alte pretexte in perioada urmatoare...

- Vouchere de vacanța. Stațiunile romanești au fost luate cu asalt in 2018 dupa acordarea tichetelor de vacanța care i-a determinat pe mulți romani sa renunțe la sejururi in strainatate și sa cunoasca și alte zone mai puțin exploatate din Romania. Lipsa unui ghid de utilizare a condus și la nenumarate…

- Sarbatorile de iarna vin odata cu hotii. Sute de spargeri au loc anual in preajma minivacantelor de Craciun si Revelion. De cele mai multe ori, proprietarii ii invita singuri pe infractori in propria casa, atunci cand posteaza pe Facebook fotografii din vacante, semn ca locuinta e goala, relateaza observator.ro.Intr…

- VOUCHERE DE VACANTA 2018. Litoralul, muntele, zonele balneo, Delta Dunarii au inregistrat in acest an cresteri de pana la 25% fata de anul Anterior, potrivit ANAT. ”Numai in luna septembrie au fost emise vouchere de vacanta in valoare de 7 milioane de euro, insa cea mai mare valoare a fost…

- Acordarea voucherelor de vacanța este o masura care a scos la lumina spatiile de cazare in conditiile in care a avut loc o crestere de aproximativ 10% a numarului de cereri de autorizare pentru spatii de cazare comparativ cu anul trecut, a declarat joi ministrul turismului, Bogdan Trif, la Palatul Victoria,…