Dragoș Anastasiu se simte TRAUMATIZAT de ancheta Consiliului Concurenței, deși recunoaște că are partea lui de vină Anastasiu a explicat joi, intr-o conferința, ca ancheta a plecat de la o intalnire intre agenți de turism, unde unii s-au exprimat cu privire la problemele din piața. Chiar și doar aceasta discuție, una singura - spune Anastasiu - era suficienta pentru ca cei de la Consiliul Concurenței sa considere ca toți cei prezenți acolo sunt vinovați. "Legea Concurenței nu se refera doar la efecte, ci și la obiect. Daca sunt mai mulți agenți la o masa, dintre care doi discuta de salarii, prețuri etc., și ceilalți nu se ridica de la masa, anunțand ca se delimiteaza, și nu doar atat, nu ajung acasa și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

