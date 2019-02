Stiri pe aceeasi tema

- "Romania are multe de oferit in vederea reconfigurarii cu succes a schimbarii in Europa, fiindca s-a transformat spectaculos, la randul sau, in ultimele decenii. Sub aspectul politicii de securitate, a devenit o ancora de stabilitate in flancul de sud-est al NATO si UE. Sub aspect politic, a devenit…

- Ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, a afirmat marti seara ca decizii actuale ale guvernului referitoare la impozitarea anumitor sectoare sau la domeniul justitiei sunt urmarite cu ingrijorare, si, alaturi de prezentarea publica a companiilor straine ca fiind problema sau dusmanul societatii,…

- Erou in teribila batalie de la Turtucaia, maiorul Stefan Nicolae a avut o viata demna de un roman. Dupa ce a fost grav ranit la Turtucaia, a fost internat la Kiev si a ajuns apoi la Moscova. Revenit in tara, a fost apreciat de generalul Averescu, iar dupa mai multi ani s-a intalnit la Paris cu presedintele…

- PSD se pregatește de o batalie extrem de dura cu președintele Klaus Iohannis, pe tema numirii lui Mircea Draghici și Lia Olguța Vasilescu, in Guvern. Președintele i-a respins pe cei doi, insa PSD revine cu aceleași propuneri, iar strategii au gandit și o strategie mediatica pentru demonizarea președintelui.Citește…

- Statul a devenit o concurenta pentru mediul privat ca angajator, a afirmat, miercuri, presedintele Camerei de Comert si Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, mentionând ca 170.000 de salariati au migrat din mediul privat la stat.

- Cresterea salariilor bugetarilor se va aplica si anul viitor la fel ca si majorarea punctului de pensie cu 15% de la 1 septembrie 2019, iar voucherele de vacanta se vor da pentru toti bugetarii la fel ca in 2018, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.…