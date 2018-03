Stiri pe aceeasi tema

- "Este un lucru de normalitate institutionala. In momentul in care s-au analizat protocoalele respective si s-a ajuns la concluzia ca ele nu incalca reglementarile privind secretul si siguranta nationala, este un lucru perfect normal. USR promoveaza, de cand a intrat in Parlament, elementul acesta…

- "Astazi SRI a publicat protocolul incheiat cu Parchetul General in 2009. Vor urma in spatiul public multe pareri, interpretari, analize peste analize, comentarii la comentarii si multe apasari de tastatura”, a scris Viziteu pe contul sau de Facebook.Acesta sustine ca unii vor spune ca nu…

- SRI a publicat astazi protocolul incheiat cu Parchetul General prin care procurorii au acces la interceptari, probe video și filaje. Documentul semnat in 2009 intre Codruța Kovesi și George Maior, a...

- Dezvaluiri incredibile despre George Maior, Florian Coldea, Sebastian Ghita si Traian Basescu, pe blogul personal al jurnalistului Ion Cristoiu. Acesta a publicat un nou fragment din jurnalul Elenei Udrea, despre care spune ca ar fi fost scris în perioada 2014-2015.

- Sorin Ovidiu Vintu anunta, printr-o postare pe Facebook, ca operatiunea prin care a ajuns la inchisoare si prin care Sebastian Ghita a devenit patronul Realitatea, ar fi fost conceputa de directorul SRI din acel moment, George Maior, si de prim-adjunctul sau, Florian Coldea, la ordinele presedintelui…

- Sebastian Ghita sustine ca la baza demisiei lui George Maior din fruntea SRI ar fi fost Florian Coldea, care i-ar fi fabricat dosarul lui Toni Grebla. "I-am spus lui Coldea direct. Eu cred ca tocmai ti-ai zburat directorul de serviciu. Si cred ca ai facut-o intentionat. Si pe mine nu ma pacalesti.…

- Abia acum s-a aflat. Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, a facut o dezvaluire incredibila in cel mai nou episod al interviului realizat de Ion cristoiu la Belgrad. Ghita a spus ca fostul sef SRI, George Maior, le gasise o porecla Laurei Codruta Kovesi, dar si fostului adjunct SRI, Florian Coldea.Citește…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir sustine ca George Maior, fostul sef al SRI, a fost interceptat, in anul 2013, pe baza unui mandat de siguranta nationala. „Imi aduc aminte de o situatie in care chiar domnul Maior a fost interceptat pe mandat de siguranta nationala de catre Coldea. (…) In 2013 Serviciul…

- Acuzații dure la adresa lui Liviu Dragnea. „Minte la fel cum respira cand spune ca sunt denuntator in dosarul Tel Drum.” - este reactia fostului prefect de Teleorman Teodor Nitulescu.Fostul prefect de Teleorman Teodor Nitulescu si-a adus aminte de rolul decorativ pe care il avea Dragnea in…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir sustine ca ex-directorul SRI George Maior a fost ascultat de cel care era mana lui dreapta, Florian Coldea. Concret, Dragomir spune ca George Maior a fost interceptat la comanda lui Florian Coldea intr-un dosar in care era implicat finul lui Maior, Mircea Ursache de…

- A aparut primul document protocol dintre instituțiile de forța și ministere. In documentul prezentat de Antena 3 apar numele Laurei Codruța Kovesi, Constantin Traian Igaș, ministru al Internelor din acea vreme, George Maior, director al SRI, Gheorghe Ialomițeanu, ministru al Finanțelor, iar in locul…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, iese la rampa cu noi dezvaluiri din interiorul Serviciului Roman de Informatii (SRI). Actualul senator a devoalat o serie de episoade incredibile de pe vremea cand Florian Coldea era adjunctul lui George Maior in fruntea Serviciului.Citeste si: Noi dezvaluiri…

- Victor Ponta a dezvaluit ca Elena Udrea și Sebastian Ghița l-au vizitat acasa inaintea de numirea Laurei Codruța Kovesi, confirmand, practic, ceea ce afirmase Udrea anul trecut. Fostul premier Victor Ponta a dezvalui intr-un interviu acordat pentru stiripersurse.ro ca decizia numirii in funcție a procurorilor-sefi…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a declarat, intr-un interviu MEDIAFAX, ca fostul premier Victor Ponta a fost creatia lui Ioan Rus si George Maior, sustinand ca "tintele", in special cele din media, erau stabilite intr-un comitet constituit de Victor Ponta, in care erau SRI, DNA si Guvernul."Ponta…

- Stelian Tanase a pus 'tunurile' pe George Maior și Florian Coldea, dupa dezvaluirile lui Liviu Dragnea. "Cind șefii SRI – Maior si Coldea – aleg si resping ministri si/sau procurori, ei se plaseaza clar in afara legii.", a scris analistul politic pe blog."Scandalul a ajuns la punctul de fierbere.…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, pentru B1 TV, ca George Maior și Florian Coldea cunosc informații cu caracter penal despre Liviu Dragnea, iar daca aceștia vor vorbi, șeful PSD va ajunge sa faca 150 de ani de pușcarie.

- "Dragnea nu vrea sa se afle cum se lupta el cu statul paralel. Cum vedea ca ma urc in mașina, venea la mine și ma intreba: ”Te duci la baieți?” Și eu ii ziceam: ”Dar, ce treaba ai tu, Liviule?”. Nu scapam de el. Era disperat, sa fie acolo, sa puna și el, sa mai afle ceva. Dragnea a fost la mine, la…

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, susține ca, deși Florian Coldea a fost audiat peste 8 ore in Comisia de Control a SRI, acesta a refuzat sa ofere detalii. Dragomir considera ca audierea a fost ”o bataie de joc” la adresa romanilor. Citește și: Florian Coldea AVERTIZEAZA, dupa audierea maraton:…

- Al doilea om in stat a ales sa faca o scurta referire la demersul facut de DNA in cazul unei plangeri ce l-ar viza, odata ce presa i-a adresat intrebari in acest sens. Si anume a mentionat ca nu a fost anuntat in aceasta privinta. “Ma bucur ca traiesc in aceasta Romanie care devine tara […] Plangere…

- Dupa audierea lui George Maior de saptamana trecuta, la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, trebuia sa fie audiat marti, la ora 14, generalul Florian Coldea. Numai ca presedintele

- Liviu Dragnea a spus luni ca nu a fost niciodata la "o zi onomastica a lui George Maior sau Florian Coldea", atunci cand a fost intrebat de ziaristi daca a participat la petreceri ale SRI. Dragnea a dezmintit si informatia ca s-ar fi vazut in acest week-end cu George Maior si Vasile Dancu.

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Cum poate exploda bomba in PSD? Ce credibilitate mai poate sa aiba Liviu Dragnea impotriva luptatorilor din PSD contra statului paralel, atata timp cat curg dovezile legate de concubinajul președintelui acestui partid cu George Maior, cu Florian Coldea, cu Laura Codruța…

- Kovesi: S-au pierdut 148 milioane euro. Exista interes la alte institutii pentru a ii recupera? Procurorul sef al DNA, Codruta Kovesi, a declarat, la prezentaea raportului de activitate pentru 2017, ca in urma deciziei CCR privind abuzul in serviciu s-au inchis 275 de dosare, prejudiciul total fiind…

- Premierul Viorica Dancila a fost asaltata de jurnalisti cu intrebari, dupa intalnirea pe care a avut-o cu reprezentantii Casei Regale. Prim-ministrul a avut insa o reactie neasteptata cu privire la cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi, inaintata recent de ministrul Justitiei, Tudorel Toader.…

- Deputatul PSD Andreea Cosma a mers miercuri la Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), unde a depus o plangere penala pentru amenintare, in urma mesajelor de amenintare pe care le-ar primi pe telefonul mobil. Cu o zi in urma, ea a fost primita in audienta de ministrul de Interne, Carmen Dan,…

- Magistratii instantei supreme au decis, marti, condamnarea la cinci ani si opt luni de închisoare a lui Victor Becali, Ioan Becali a primit sapte ani si patru luni de închisoare, în timp ce Cristian Borcea a fost achitat, în dosarul

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este audiat, la ora transmiterii stirii, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care ghideaza din umbra si incearca sa acapareze toate institutiile statului. …

- Fostul deputat Sebastian Ghita a depus o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa dezvaluirile facute de Vlad Cosma, in ultimele zile, inclusiv prin publicarea unor inregistrari care ar fi fost efectuate in sediul DNA Ploiești.

- Presedintele Comisiei de control al SRI din Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a confirmat deja prezenta la audierile de saptamana viitoare, urmand ca in 27 februarie la comisie sa vina George Maior, pe 6 martie Florian Coldea,…

- Potrivit lui Claudiu Manda, audierile vor avea loc in:- 20 februarie- Calin Popescu Tariceanu- 27 februarie- George Maior - 6 martie- Florian Coldea- 13 martie- Traian BasescuPresedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat, sambara, ca…

- Directorul general adjunct al Politiei Locale Ploiesti, Cristinel Toader sustine ca fostul procuror Mircea Negulescu si unitatea de "elita" a DNA Ploiesti i-au fabricat dosarul si a depus, in acest sens, o plangere penala la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Citeste si: Ministrul…

- In sedinta de plen reunit care va avea loc luni, de la ora 15.00, va fi prezentat si dezbatut raportul comisiei de ancheta. Dupa dezbatere, potrivit ordinii de zi a sedintei, parlamentarii vor vota o hotarare de aprobare a raportului, cu concluziile adoptate de comisie si propunerile formulate.…

- Fostul deputat PSD, Sebastian Ghita, intr-un interviu acordat Antena 3 a rupt tacerea si a declarat ca dupa dezvaluirile facute de Vlad Cosma a decis sa discute cu avocatii sai si sa depuna o plangere penala. El sustine ca procurorul Augustin Lazar ar trebui sa intervina si sa dovedeasca ca "nu-i…

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-a dezlantuit in direct la Romania TV. Presedintele ALDE loveste dur in toti sefii institutiilor de forta. Tariceanu a devoalat ce inseamna pentru el 'statul paralel'. Laura Codruta Kovesi, Florian Coldea si George Maior au fost cei atacati de Tariceanu.Citește…

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, Laurențiu-Teodor Nistor, se va alege cu o plangere penala, care va fi depusa la Parchet de medicii de familie din Arad. Aceștia il acuza de faptul ca a prezentat date false in momentul in care s-a discutat bugetul pe anul 2018 in Parlament, moriv…

- Societatea de Medicina de Familie (SMF) Arad va depune plangere penala impotriva presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Laurentiu-Teodor Mihai, pe care il acuza ca a prezentat date false la discutarea bugetului, motiv pentru care s-a ajuns la subfinantarea asistentei medicale.…