- DNA anunta, intr-un raspuns pentru agentia MEDIAFAX, ca are acces la 21 de baze de date, inclusiv Agentia de Cadastru, in contextul acuzatiilor fostului ofiter SRI Daniel Dragomir cu privire la faptul ca exista un protocol DNA- Agentia de Cadastru, care permite liber acces la datele de cadastru.

- Ieri, fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, a dat publicitații pe site-ul romania30.ro, protocoalele securitații. Redam, integral, materialul publicat pe romania3.0. DNA = Securitatea 2.0. Iata protocoalele Securitații 2.0: Începând din anul 2013, chiar dupa numirea sa, Kovesi…

- DNA ar fi incheiat, in anul 2013, dupa numirea Codrutei Kovesi in functia de sef al institutiei, un protocol cu Agentia de Cadastru si Publicitate Imobiliara, care ar fi permis Directiei sa aiba acces fara mandat la toate datele de cadastru si notariale ale romanilor, potrivit lui Daniel Dragomir.

- "Legea 151/2015 este in vigoare de pe 1 ianuarie 2018. Este in vigoare si este aplicabila desi eu personal am spus public de nenumarate ori ca ea trebuie sa sufere foarte multe modificari inclusiv din perspectiva Constitutiei pentru ca unele texte sunt neconstitutionale. Imi pare rau ca in sala nu…

- „Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal reglementeaza cotele de impozitare a taxei pe valoarea adaugata. La articolul 291 alineatul (2) din legea sus mentionata se reglementeaza aplicarea cotei reduse de 9% pentru livrarea de alimente. Prin proiectul de lege anexat propunem eliminarea taxei pe valoarea…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, afirma ca premierul Viorica Dancila i-a mintit pe presedintii consiliilor judetene si ca nu doreste cu adevarat ca administratiile publice locale sa primeasca tot impozitul pe venit, incasat. Citește și: CCR, decizie care afecteaza procesele…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 - Codul muncii, prin care Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Propunerea legislativa, care a fost initiata…

- Firma care a obtinut fondurile europene pentru amenajarea Centrului SPA de la Hotel Unirea a intrat in insolventa, iar firma care l-a construit, SC Constructii Unu SA, sustine ca s-a ales cu o paguba de 8 miliarde lei vechi @ Grecu, patronul Unirea, sustine si el ca are de recuperat vreo 5 miliarde…

- Inca o ZI LIBERA pentru romani: Vinerea Mare, zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Miercuri, Senatul a adoptat in sedinta plenului, o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, prin care Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – devine…

- Autoritatile vor iesi cu un proiect privind Declaratia 600 Autoritatile vor iesi cu un proiect privind Declaratia 600 pâna pe 15 aprilie, în acest moment avându-se în vedere simplificarea sistemului de declarare si plata, anunta Oana Iacob, secretar de stat în…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Prahova a anuntat ca, in perioada 1 Martie – 31 august 2018 inclusiv, se pot viza carnetele rentierilor agricoli pentru acordarea rentei viagere agricole aferente anului 2017, conform legislatiei in vigoare. Documentele necesare ce trebuie prezentate…

- cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest Luni, 12 februarie 2018, in sala de consiliu a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest), a avut loc semnarea unei noi transe de 18 contracte de finantare cu firme din Regiunea Vest. La eveniment au participat reprezentantii firmelor care vor primi…

- O decizie referitoare la numirea noului sef al Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala (ANAF) se va lua in urmatoarele zile, iar acesta trebuie sa indeplineasca o serie de criterii de performanta, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Este o discuţie privind schimbarea…

- 18 microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii din Regiunea Vest au semnat contracte de finantare in cadrul Regio-Programul Operational Regional 2014-2020 cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest. Semnarea contractelor s-a facut in sala de consiliu a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest…

- Platforma Romania 100 sustine ca zeci de mii de oameni din sectorul public si cel privat "vor fi afectati negativ de experimentul PSD - ALDE cu salarizarea publica" si cere demisia ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, pentru "degringolada" creata. "PSD si ALDE au pus la cale o inselatorie:…

- Ali Cenghiz Lupule a primit raspuns de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, de la care a solicitat acord de mediu pentru proiectul "Construire imobil locuinte colective P 3e Pod tehnic intrare in legalitateldquo;. Investitia imobiliara este realizata pe strada Dinu Lipatti nr. 5 fost careu…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis ca sunt constitutionale modificarile la Legea privind Agentia Nationala de Integritate (ANI), care prevad ca interdictiile aplicate senatorilor si deputatilor aflati in conflict de interese in perioada 2007 – 2013 sa inceteaze. CCR spune ca legea nu afecteaza…

- "Spunea cineva un lucru care nu isi are corespondenta in realitate: faptul ca majoritatea celor care au beneficiat de legea recursului compensatoriu au revenit in penitenciar. Informatia este neconforma cu realitatea, ca sa nu spun neadevarata. Astazi am cerut de la Administratia Nationala a Penitenciarelor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Sevil Shhaideh nu revine in Guvern, iar despre o functie pentru fostul premier Mihai Tudose la Camera Deputatilor a spus ca se va discuta in grupul PSD.Intrebat daca Sevil Shhaideh se intoarce in Guvern pe postul de secretar general, Dragnea a…

- Vrei sa știi ce cred Finanțele ca datorezi la buget? Va trebui sa faci cerere in acest sens la ANAF! Autoritațile fiscale considera ca, de fapt, documentele care anunța oamenii ce astfel de datorii au doar incarca contribuabilii cu hartii. „In vederea reducerii gradului de incarcare…

- Agentia pentru Finantarea Investițiilor Rurale recomanda Unitaților Administrativ Teritoriale ca la elaborarea bugetelor locale sa ia in considerare articolul 6 din Legea nr. 2/ 2018 care prevede diminuarea excedentului bugetelor locale, inregistrat la data de 31 decembrie 2017, cu sumele destinate…

- Agentia pentru Finantarea Investițiilor Rurale recomanda Unitaților Administrativ Teritoriale sa ia in considerare articolul 6 din Legea nr. 2/ 2018 pentru elaborarea corecta a bugetelor locale aferente anului 2018. Articolul 6 din Legea nr. 2/ 2018 a bugetului de stat pe anul 2018 prevede diminuarea…

- Legea prevenirii a intrat in vigoare. Inițiata de Guvern și adoptata de Camera Deputaților, a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis si publicata in Monitorul Oficial in 28 decembrie 2017.

- Conform legii, toate autoritatile, institutiile cu atributii de control, constatare si sanctionare a contraventiilor au obligatia ca, in trei luni de la intrarea in vigoare a acestei legi, sa elaboreze si sa difuzeze materiale documentare si ghiduri si sa aloce pe pagina de internet sectiuni speciale…

- COMUNICAT DE PRESAS-a deschis sesiunea de raportare 2018 in vederea realizarii inventarelor de emisii pentru anul 2017 Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea anunta operatorii economici și institutiile care detin date referitoare la sursele de poluanti atmosferici, ca…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) le atrage atenția fermierilor ca pana pe 31 ianuarie inclusiv, trebuie sa depuna cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 01 octombrie – 31 decembrie…

- Pentru anul 2018, Consiliul Local al Municipiul Sebeș, la propunerea primarului Dorin Nistor, a adoptat, pentru persoanele fizice, nivelul minim al impozitelor si taxelor locale prevazute in Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, transmite Primaria Sebes. Potrivit administratiei locale, nivelul taxelor…

- Redam in continuare replica Primariei Municipiului Arad „Cuantumul impozitelor și taxelor locale se stabilesc anual, prin hotarare a consiliului local, in condițiile Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare. Cu privire la modul de stabilire…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. Iohannis semnealeaza ca in cazul unor articole este necesara asigurarea…

- Incepand cu 1 ianuarie a.c., au intrat in vigoare o serie de modificari la Legea șomajului și la actul normativ privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale. Potrivit celor spuse de Daniela Brihoianu, purtatorul de cuvant al Agenției Județene…

- Guvernul s-a razgandit: Pensiile speciale pot fi cumulate cu cele publice Dupa ce, in 14 decembrie, Guvernul a decis ca o persoana nu poate cumula pensia speciala cu cea din sistemul public, la doua saptamani distanta, s-a razgandit si a dat o alta ordonanta de urgenta. Pensiile din sistemul public…

- Legea falimentului personal, care îi protejeaza de creditori pe românii îngropați în datorii și îi ajuta sa se redreseze, a intrat în sfârșit în vigoare din 1 ianuarie 2018, cu

- Legea venitului minim de incluziune va intra in vigoare la 1 aprilie 2018. Acest act normativ este, de fapt, “un program antisaracie ce va fi direcționat catre cei mai saraci 5 milioane de romani”, așa cum arata expunerea de motive a legiuitorului. In textul motivației se mai spune ca “ajutorul de…

- Guvernul a decis sa amane pana la 1 iulie plata contribuțiilor, a TVA și a impozitului pe profit in contul unic de la Trezorerie. Masura ar fi trebuit sa intre in vigoare peste doar cateva zile. Guvernul a adoptat in sedinta de joi o ordonanta de urgenta care va prelungi cu sase luni termenul de intrare…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Prin actul normativ se stabileşte un plafon maxim al cuantumului…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Prin actul normativ se stabileste un plafon maxim al cuantumului…

- Zeci de judecatori de la Judecatoria și Curtea de Apel Constanța, impreuna cu procurori ai Parchetului de pe langa Judecatorie și ai DNA, au protestat in tacere, purtand robele in mana, fața de modificarile aduse la Legile Justiției și Codurilor Penal și de Procedura Penala. Procesele programate nu…

- Sorina Matei, jurnalist: PSD, ALDE si UDMR trebuie sa-si retraga de urgenta amendamentele pe CP si CPP care afecteaza lupta anticoruptie in Romania. Amendamentele NU se regasesc in nicio directiva sau decizie CEDO, asa cum in mod mincinos sustin politicienii. Codul de Procedura Penala…

- Agentia spatiala americana (NASA) a descoperit in premiera opt planete care orbiteaza in jurul aceleiasi stele, o stea indepartata numita Kepler-90, aflata la o distanta de 2.545 de ani lumina de Pamant, in constelatia Dragonul, relateaza joi CNN. Este prima stea in jurul careia orbiteaza la fel de…

- In ciuda faptului ca sunt zile de doliu national si ca s-a votat suspendarea lucrarilor, pe agenda Comisiei Iordache a fost inclusa joi pe ordinea de zi “Transpunerea directivei UE 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 09.03.2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri ordonanta de urgenta a Guvernului privind plata defalcata a TVA cu mai multe modificari, printre care si faptul ca masura este obligatorie pentru companiile care au datorii la plata acestei taxe sau se afla in insolventa, informeaza AGERPRES . Au fost inregistrate…

- Legea nr. 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii a intrat in vigoare pe 27 octombrie 2016. In esența, prevederile ofera cetațenilor posibilitatea legala de a-și achita contribuția la pensii pentru perioadele din ultimii cinci ani…

- In perioada 19 octombrie – 10 decembrie, din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor au fost puse in libertate, ca urmare a expirarii duratei pedepsei in termen, prin acordarea beneficiilor compensatorii prevazute de Legea 169/2017, 801 persoane. De asemenea, a fost…

- O inițiativa de modificare a art. 470, alin. 2, din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, propune reducerea impozitelor pentru deținerea de mașini sau motociclete. Proprietarii de mașini și motociclete au șanse mari sa plateasca impozite mai mici catre stat, mai ales in cazul vehiculelor cu capacitate…

- Cheltuielile cu salariile bugetarilor vor ajunge la 8,9% din PIB in 2018, in crestere fata de nivelul de 8,3% din PIB in 2017 si 7,5% din PIB in 2016, arata datele din proiectul de buget pentru anul viitor. Astfel, sa­lariile bugetarilor vor avea anul viitor cea mai ridicata pondere raportata la…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 03 ianuarie 2018 inclusiv, se depun Cererile de acord pentru finantare, ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. Cererile de acord pentru finantare…

- Județul Satu Mare vrea sa ajunga in Cartea Recordurilor. Agenția pentru Protecția Mediului, impreuna cu elevi și parinți vor sa construiasca cel mai lung panou, realizat exclusiv din materiale reciclabile. Județul Satu Mare vrea sa ajunga in Cartea Recordurilor. Anunțul a fost facut de directorul executiv…