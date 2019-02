Stiri pe aceeasi tema

- "Citarea Laurei Codruta Kovesi la audieri, pentru a fi pusa sub invinuire, chiar in ziua in care urmeaza sa se prezinte la Bruxelles pentru sustinerea nominalizarii sale la functia de Procuror sef al Parchetului European este absolut scandaloasa. Aceasta citare reprezinta dovada cea mai puternica…

- Postarea de pe Facebook în care Liviu Dragnea se lauda cu performanțele economice ale guvernarii PSD, susținând ca în privința PIB-ului și a veniturilor "sunt cele mai mai creșteri, în doi ani consecutivi, din istoria României!", a adunat peste 4.200 de comentarii…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca Romania are cea mai mare creștere a PIB-ului din istorie, in doi ani consecutivi. In replica, cei de la PNL, prin vocea purtatorului de cuvant Ionel Danca, susțin ca liderul PSD ”blufeaza” și joaca poker cu bugetul Romaniei.Citește și: CUTREMUR in…

- Politica statului de a lua 90% din profiturile companiilor sale la buget și de a taxa cu 2% societațile din domeniu face ca producatorii de energie electrica sa nu mai aiba bani pentru investiții și, daca nimic nu se schimba, ”sfarșitul e aproape”, avertizeaza Gabriel Dumitrașcu, expert in domeniu și…

- Localnicii din Hunedoara pun in pericol veniturile pe care orasul le obtine din turism. Au transformat in groapa de gunoi un parau care trece pe langa Castelul Corvinilor, unul dintre cele mai vizitate obiective din Romania. Peste 350.000 de turisti au fost acolo, anul trecut.

- Toți iubitorii de sport din Romania au fost șocați de accidentarea Cristinei Neagu din timpul partidei Romania – Ungaria, scor 29-31. Cea mai buna handbalista din Romania și din lume a aflat azi ca a suferit o ruptura a ligamentului incrucișat anterior a genunchiului drept. Ea va sta aproximativ 6 luni…

- Alpinista Alexandra Marcu si tatal sau, Dan Marcu, au reusit sa cucereasca, chiar de Ziua Nationala a Romaniei, Margherita Peak (5.109 m) din Uganda, cel mai inalt din Muntii Ruwenzori si al treilea din Africa, potrivit unui anunt facut duminica seara pe pagina de Facebook a tinerei din Deva.…

- Accesul turistilor care viziteaza Castelul Corvinilor din Hunedoara se va desfasura dupa ce acestia isi vor valida biletele la un sistem electronic construit pe baza de turnicheti, in acest fel fiind eliminate cozile de pe podul de la intrarea principala in incinta monumentului istoric. …