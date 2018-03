Stiri pe aceeasi tema

- Iata ca strategia lui Liviu Dragnea de a-si sacrifica unul dintre cei mai credinciosi soldati prin detasarea de la Secretariatul General al Guvernului la Curtea de Conturi s-ar putea sa dea roade mai curand decat se asteptau unii… Pentru ca, dupa cum reiese din informatiile de ultima ora intrate in…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi la Bucuresti, pentru o vizita oficiala. In cursul vizitei, acesta a avut intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin…

- Inclusiv in dosarul omului de afaceri oradean Beniamin Rus (Selina – Trameco) și al fostului președinte al Consiliului Județean, Kiss Alexandru. Ambii sunt inculpați pentru acte de corupție. De asemenea, procesele Tel Drum, in care este implicat liderul PSD, Liviu Dragnea pot fi influențate…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale s-ar putea muta in Palatul Parlamentului. Viceprim-ministrul Paul Stanescu a solicitat miercuri, intr-o scrisoare adresata presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa fie transmis temporar Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in folosinta…

- 'Sa dau eu explicatii? Dar nu as putea sa fiu arestat pentru orice demers? Dar de ce sa dau explicatii?', a raspuns Dragnea, miercuri, la Parlament, intrebat daca va da explicatii, in intalnirea de joi, cu privire la cererea de revocare a sefei DNA. Potrivit lui Dragnea, oficialii europeni…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla in Bucuresti, miercuri si joi, pentru o vizita oficiala, in cadrul careia va avea intalniri cu Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, iar joi dimineata, dupa intalnirea cu liderul PSD, are programata…

- Senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele Comisiei parlamentare de control al SRI, a declarat marti, dupa audierea fostului sef al Serviciului, George Maior , ca acesta a confirmat faptul ca mai multe persoane din conducerea unitatilor de forta din Romania, de la unitati de parchet, unitati de politie,…

- Doar doua zile ne despart de reintalnirea cu artista olandeza Caro Emerald, care va sustine un concert special de Martisor la Sala Palatului, pe 28 februarie. Inclus in segmentul est-european al turneului „Emerald Island”, show-ul va aduce la Bucuresti atmosfera plina de caldura si culoare a unei insule…

- Intra zapada in Palatul Parlamentului. Aleșii au avut o surpriza, luni, cand au revenit la munca din circumscripțiile teritoriale. Aceștia au fost nevoiți sa tremure in zona salii de plen, dar și in unele birouri, din cauza ferestrelor vechi care in unele locuri au cedat și au lasat sa intre zapada…

- Meteorologii iau in calcul posibilitatea extinderii avertizarii de frig pentru toata tara, avand in vedere ca valul de frig se va mentine, iar temperaturile vor cobori pana la -22 de grade Celsius in dimineata de joi, a anuntat luni directorul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena…

- Premierul Viorica Dancila da semnalul privind candidatul PSD la prezidentiale. Daca initial a sustinut ca o discutie despre acest subiect la acest moment e prematura, prim-ministrul a dat de inteles, intr-un interviu la Romania TV, ca un posibil candidat la prezidentialele din 2019 ar putea fi chiar…

- CCR a hotarat, in motivarea unei decizii de admitere a unei sesizari la Codul de procedura penala, ridicata de PICCJ-DNA, ca inculpatul trebuie sa aiba acces la informatiile clasificate, pentru a le putea contesta legalitatea, pana cel tarziu la finalizarea procedurii de camera preliminara.

- Tineretul Național Liberal considera ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, este o rușine și un contraexemplu pentru toți studenții de la Drept din Romania și trebuie sa plece din fruntea ministerului, eventual pentru a deveni copreședinte al PSD impreuna cu Liviu Dragnea: “Linșajul executat la adresa…

- 11 indicatoare rutiere de orientare și informare a calatorilor despre caile de acces spre punctele de trecere comune Briceni-Rossoșani și Larga-Kelmenți au fost instalate pe drumurile publice din nordul țarii. Necesitatea instalarii acestora a parvenit in rezultatul analizei situației din PTF "Criva-Mamaliga",…

- Liviu Dragnea a acuzat luni DNA ca, prin refuzul de a-i da o copie in format electronic a dosarului sau, incearca sa nu ii ofere acces la acuzatii, astfel incat sa nu isi poata construi apararea "cum trebuie".

- Dupa ce noua localitați din R. Moldova au semnat pentru UNIREA cu România, Dodon a decis ca va acorda distincții de stat prietenilor sai socialiști care au rupt odata harta României Mari în Plenul Parlamentului. Se acorda „Ordinul „Gloria Muncii”: -…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a comentat, luni seara, la Antena 3, criticile aduse de presedintele Klaus Iohannis la ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii noului Cabinet, Dragnea spunand ca seful statului "nu putea sa rateze momentul". El a mai spus ca spera ca seful statului sa fie "mult…

- Celebrul deja formular 600 care trebuie depus la Fisc pâna la sfârșitul aceste luni ar putea fi eliminat. În prezent, este în discuție o ordonanța de urgența în acest sens. Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, a avut luni o discuție de urgența, cu președintele…

- Europarlamentarul Catalin Ivan, intr-o postare pe Facebook, spune ca Liviu Dragnea a reușit sa preia controlul partidului pe fondul indiferenței manifestate de foștii lideri. Ivan vorbește și despre un incident in care președintele PSD a suspendat o ședința de partid pentru a urmari serialul Suleiman…

- Proteste masive și in restul țarii, nu doar la București, sambata seara. Mii de oameni au ieșit in mai multe orașe ale țarii pentru a fi solidari cu protestatarii de la București . Protestatarii care au ales sa nu vina la București pentru a participa la manifestațiile de sambata seara in Piața Universitații,…

- Imagini revoltatoare pe treptele unui dispensar dintr-o comuna vasluiana. Un barbat cu dizabilitati a fost nevoit sa se tarasca pana in cabinetul medicului de familie, asta in ciuda legii care obliga toate institutiile publice sa amenajeze rampe de acces pentru persoanele cu probleme locomotorii. …

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a avut astazi, 19 ianuarie, o intrevedere cu o delegație condusa de David Harris, președintele American Jewish Committee.Cei doi oficiali au discutat despre rolul activ al Romaniei, la nivel internațional, in combaterea discriminarilor de orice…

- ”Aceste critici ale `macoviștilor`, `#reziștilor` ale celor care sunt organic impotriva PSD-ului ii fac un bine președintelui Klaus Iohannis. Prin delimitarea de zona extrema a criticii anti-PSD și prin disocierea de personaje de tip Monica Macoveii, Klaus Iohannis este apreciat de electoratul care…

- Presedintele Klaus Iohannis ar fi dat satisfactie PSD si ar fi activat ”planul diabolic” al social-democratilor daca ar fi respins-o pe Viorica Dancila ca premier. Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a declarat la RFI ca ”au fost foarte multe…

- Protestul - la care iau parte cateva persoane - a inceput la ora 21.00, in fata Palatului Cotroceni, intrarea Leu, fiind anuntat pe Facebook de catre Initiativa Romania. Manifestantii au coli A4 cu mesajele "De ce?" si "Comisia de la Venetia". Ei au fost legitimati de catre jandarmi, care…

- "Romania avea nevoie de un premier din afara coalitiei toxice PSD-ALDE care sa guverneze pentru interesele cetatenilor si pentru prosperitatea tarii. Presedintele a avut o sansa si a decis sa o dea PSD-ului", a declarat presedintele USR, Dan Barna, conform unui comunicat de presa.USR precizeaza…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus extinderea urmaririi penale fata de persoana juridica SC TEL DRUM SA, suspecta pentru savarsirea infractiunilor de: constituirea unui grup infractional organizat,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, in mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de...

- In doar un an de zile, cu o majoritate parlamentara confortabila, PSD a reușit sa-și darame doi premieri din funcție, carora, culmea, nu le-au fost reproșate performanțele slabe, ci lipsa de comunicare. Liviu Dragnea a reușit inca o data sa se impuna in partid și sa arate ca la ora actuala este cel…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de premier, este la baza inginer la Institutul de Petrol și Gaze și are un masterat la SNSPA. În ce privește activitatea sa profesionala, Dancila a fost profesoara la liceul din Videle și din anul 2009 este deputat în Parlamentul României.…

- Chairman of the Social Democratic Party (PSD) Liviu Dragnea on Tuesday stated that there is a chance a part of the current ministers of the Cabinet to still be a part of the next government and he said that "the activity of each minister will be assessed very seriously." "There is a chance,…

- Procedura prin care Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier a reprezentat o premiera pentru Comitetul Executiv National (EXxN) al PSD, a declarat, marti, presedintele partidului, Liviu Dragnea. “Am avut sedinta CExN, in urma deciziei de aseara (luni seara – n.r.), pentru a discuta…

- Sociologul Vasile Dîncu, fost vicepremier în guvernul Dacian Ciolos, a afirmat, marti, ca motivele plecarii premierului Mihai Tudose de la Palatul Victoria sunt comunicarea cu liderul formatiunii, Liviu Dragnea, si nemultumirea fata de propria echipa de ministri. "Sunt…

- Primaria Sectorului 6, prin Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 6 (DGITL), informeaza membrii comunitatii ca isi pot achita online impozitele, taxele locale și amenzile prin ghiseul.ro, fara a mai fi nevoie sa se deplaseze la sediul Direcției. Datele de acces pot fi obtinute usor si…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, ca, desi a solicitat, nu are inca acces la dosarul Tel Drum, in care este acuzat printre altele de constituirea unui grup infractional organizat si de abuz in serviciu.

- Fostul fotbalist George Weah, premiat cu Balonul de Aur in 1995, a castigat turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Liberia, obtinand 61,5 la suta din voturile exprimate. Weah va fi astfel noul presedinte al Liberiei, invingandu-l Joseph Boakai, vecepresedintele in functie.

- S-a starnit neliniștea in PSD, dupa apariția documentului exploziv cu zeci de demnitari interceptați de procurorii DNA, in baza mai multor mandate emise de Curtea Suprema, in 2014.Eugen Teodorovici, unul dintre miniștri interceptați, a fost invitatul Mihaelei Barzila in emisiunea "News Magazine”…

- Dosarul Tel Drum in care Liviu Dragnea, președintele PSD și al Camerei Deputaților este acuzat de procurorii DNA de infracțiuni grave pare ca bate pasul pe loc. In acest context aparatorul liderului PSD trece la contraatac și solicita DNA sa aiba acces la tot dosarul și nu doar la cateva documente…

- Targul "Acasa de Craciun", promis de Guvern, va fi deschis in data de 15 decembrie. Peste 4.000 de copii, inclusiv din stanga Nistrului, vor avea acces gratuit la carusel si la cel mai mare patinoar pe care l-a vazut vreodata Moldova.