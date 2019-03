Președintele PSD Liviu Dragnea a lansat sambata, in discursul susținut la Snagov, noi atacuri la adresa președintelui Klaus Iohannis. Dragnea a spus ca a "constatat ca lui Iohannis ii e lene și sa vorbeasca", reacție la faptul ca șeful statului s-a oprit de mai multe ori in timpul discursului de la Summitul PPE pentru a-și recupera vocea. Este cel mai recent dintre atacurile pe care șeful PSD le-a lansat in ultima vreme la adresa președintelui Iohannis, acestea venind pe fondul speculațiilor ca și-ar dori sa fie candidatul coaliției la prezidențiale. "Ieri, presedintele care se ineaca, constat…