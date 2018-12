Ziua de 22 Decembrie "este inchinata memoriei eroilor Revolutiei Romane, care au luptat pentru o Romanie a Libertatii, in care abuzurile nu isi au locul si nu pot fi tolerate", afirma presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, pe pagina sa oficiala de Facebook.



"Dreptatea, libertatea, egalitatea, toleranta reprezinta pietrele de temelie ale statului roman dobandite atunci si am convingerea ca poporul roman va ramane unit in apararea demnitatii si prosperitatii Romaniei", a adaugat liderul social-democrat.