Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a afirmat ca vrea sa mearga la comisia parlamentara de control a activitatii SRI si i-a dat semnale presedintelui comisiei Claudiu Manda in acest sens, mentionand ca s-ar putea sa detina informatii de care nici el sa nu fie constient ca sunt importante. "Si…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca i-a dat "semnale" presedintelui Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, pentru a-l invita la audieri, el aratand ca e posibil sa detina informatii importante si mentionand ca la niciun porc taiat de el nu a participat Laura Kovesi.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri intr-un interviu la Antena 3 ca așteapta sa fie invitat la Comisia SRI pentru a fi audiat, precizand ca i-a dat in aces sens „semnale” lui Claudiu Manda. Declarația a venit ca urmare la acuzațiile lui Victor Ponta. „Domnul Ponta ar trebui…

- Intrebat daca a primit raspuns de la SRI referitor la solicitarea de retragere din functie a lui Dumbrava, adresata SRI saptamana trecuta de catre Comisie, Manda a spus: „Nu, nu am primit niciun raspuns pana in acest moment”. Intrebat cat timp va astepta Comisia SRI raspunsul Serviciului,…

- Printre persoanele care sunt invitate pentru audieri, in perioada urmatoare, la Comisia pentru controlul activitatii SRI se vor regasi fostul presedinte Traian Basescu, Calin Popescu Tariceanu, care in 2005 era prim-ministru, Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI, si George Maior, fost director…

- ''Cred ca drumul domnului Dragnea este inchis. Nu va dura, cred, decat o perioada foarte scurta pana va demisiona. Zbaterile astea cu cererea la comisie (Comisia parlamentara de control a activitații SRI, n.r.) a demiterii unui general de cariera (generalul Dumitru Dumbrava, n.r.), chestia cu microfonul…

- Deputatul PNL de Dâmbovita Cezar Preda a declarat, joi, într-o conferinta de presa, la Târgoviste, ca, în opinia sa, într-o perioada foarte scurta, Liviu Dragnea va demisiona de la sefia Camerei Deputatilor. ''Cred ca drumul domnului Dragnea…

- Comisia pentru Controlul SRI din Parlament a cerut Serviciului desecretizarea stenogramelor ședinței în care a fost audiat generalul Dumitru Dumbrava, secretar general al SRI. Eduard Hellvig a acceptat cererea facuta de Claudiu Manda, iar stenogramele care, conform regulilor,…

- "Stenogramele sunt in posesia comisiei cu caracterul strict secret. Pot fi desecretizate de SRI scotand paragrafele care au caracter strict secret, daca vorbim de metode de lucru ale Serviciului sau de o hotarare CSAT. Se anonimizeaza sau se scot", a declarat Claudiu Manda, presedintele comisiei…

- Comisia pentru Controlul SRI din Parlament a cerut Serviciului desecretizarea stenogramelor ședinței in care a fost audiat generalul Dumitru Dumbrava, secretar general al SRI. Eduard Hellvig a acceptat cererea facuta de Claudiu Manda, iar stenogramele care, conform regulilor, sunt facute de SRI,…

- Claudiu Mandat, președintele Comisiei de Control a SRI din Parlament, a anunțat ca va cere desecretizarea stenograme din ședințele Comisiei. Vizata ar fi ședința in care a fost audiat secretarul general al SRI, generalul Dumitru Dumbrava. Totul vine in urma solicitarii Comisiei catre șeful SRI, Eduard…

- Membrii Comisiei parlamentare de control a activitații SRI au decis, cu 5 voturi „pentru“ și 3 „împotriva”, sa ceara demisia generalului SRI, secretar general al Serviciului, pe motiv ca menținerea acestuia în funcție ar afecta lucrarile comisiei. Presedintele…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat marti ca pana acum nu s-a discutat in comisie despre o invitare la audieri a lui Liviu Dragnea, in contextul in care s-a spus despre acesta ca a avut intalniri private cu Florian Coldea si Laura Codruta…

- Președintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a declarat ca pana acum nu s-a discutat in comisie despre o invitare la audieri a lui Liviu Dragnea, in contextul in care s-a spus despre acesta ca a avut intalniri private cu Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi.…

- Președintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a declarat marți ca pana acum nu s-a discutat in comisie despre o invitare la audieri a lui Liviu Dragnea, in contextul in care s-a spus despre acesta ca a avut intalniri private cu Florian Coldea și Laura Codruța…

- Comisia SRI cere demiterea generalului Dumitru Dumbrava, așa cum anunțase senatorul PSD Claudiu Manda, președintele comisiei, inca de luni seara. Reprezentanții Opoziției spun ca demersul e unul politic. Decizia a fost luata cu cinci voturi „pentru” și trei voturi „impotriva”. Saptamana trecuta, Dumitru…

- Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu (USR), membru in Comisia SRI, a acuzat, marti, politizarea comisiei, aratand ca decizia de solicitare a demisiei generalului Dumbrava a fost una politica si ca PSD sacrifica orice, chiar si militari de cariera, pentru a-l salva pe Dragnea. „Am ajuns intr-un…

- Conducerea SRI solicita membrilor Comisiei parlamentare care controleaza activitatea Serviciului sa nu implice institutia in jocuri politice. Reactia SRI vine dupa ce senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele Comisiei de control a SRI, i-a cerut demisia generalului Dumitru Dumbrava. De asemenea, conducerea…

- Conducerea SRI a decis, marți dimineața, „pentru a elimina suspiciunile", ca Secretarul general al serviciului secret, generalul Dumitru Dumbrava, sa nu mai coordoneze corespondența SRI cu Comisia parlamentara de control a activitații serviciului. Decizia vine dupa ce președintele Comisiei parlamentare…

- "Serviciul Roman de Informații a luat act de declarația facuta in mass-media de catre președintele Comisiei Parlamentare de Control asupra activitații SRI, domnul senator Claudiu Manda, privind posibila solicitare de demisie a unui ofițer cu atribuții administrative din cadrul SRI. Biroul…

- SRI a anunțat, marți, ca nu va mai avea relații cu alte instituții ale statului prin intermediul Secretariatului General condus de generalul Dumitru Dumbrava, ci direct prin intermediul Cabinetului directorului SRI, Eduard Hellvig. Decizia SRI intervine în contextul în care Comisia…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) i-a raspuns, marți, intr-un comunicat de presa, președintelui Comisiei parlamentare de control al SRI, Claudiu Manda, care a declarat public ca intenționeaza ca, in ședința de marți a Comisiei, sa ceara demisia generalului Dumitru Dumbrava. Potrivit reprezentanților…

- Deputatul PNL Cezar Preda, membru al Comisie parlamentare de control a activitatii SRI, lanseaza un atac dur la adresa presedintelui comisiei, Claudiu Manda.Preda il acuza pe Manda ca a relatat in spatiul public altceva decat a afirmat generalul Dumitru Dumbrava in audierea din Comisia SRI.…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a afirmat ca generalul SRI, Dumitru Dumbrava, trebuie demis, pentru continuarea activitații Comisiei. "Nu putem sa facem aceste analize cu domnul Dumbrava in funcția de secretar general al SRI", a declarat…

- Victor Ponta a sustinut, duminica, la Antena 3, ca nu deține fotografii de la eveniment, pentru ca nu a participat, fostul premier afirmand ca Liviu Dragnea si Kovesi s-au intalnit. "Nu, nu am asa ceva. Nu am nici cu taierea porcului, nici cu a domnului Dragnea. A fost acolo, intr-adevar.…

- Intrebat de Victor Ciutacu daca a participat la intalniri de felul taierii porcului din curtea SRI, Victor Ponta a raspuns afirmativ: "Am fost la multe intalniri cu Dragnea si Maior la care a participat si Kovesi, sigur ca am fost de multe ori. Spre deosebire de Dragnea, nu am spus ca nu o…

- Horia Georgescu, fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate, a fost audiat de Comisia SRI, unde a dat declarații importante referitoare la petrecerile pe care le organizau George Maior și Florian Coldea in vilele de protocol ale SRI. La acestea participa și Laura Codruța Kovesi, actualul…

- Fostul premier Victor Ponta iese la rampa cu noi acuzații explozive. Potrivit acestuia, intre șeful PSD, Liviu Dragnea, și șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ar exista o ințelegere tacita.„Cei anti-DNA vin și ma intreaba: Domne, dar Dragnea de un an de zile, in afara de vorbit la Antena 3, televiziunea…

- Avocata lui Liviu Dragnea, Maria Vasii, urmeaza sa fie audiata luni de Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidențiale din 2009, informeaza Agerpres. Comisia parlamentara de ancheta a decis saptamâna trecuta sa o cheme la audieri pe avocata Vasii dupa ce aceasta a spus…

- Site-ul conteledesaintgermain.ro a facut, in stilul caracteristic, o analiza a tensiunilor existente in ultima perioada atat in peisajul politic, cat și in cel al justiției din Romania. Mai mult, intrebarea principala a materialului este ce va ieși din galceava la scena deschisa dintre fostul premier…

- Membrii comisiei de ancheta au aprobat, in unanimitate, invitarea Mariei Vasii la audieri, urmare a declaratiilor acesteia. De asemenea, parlamentarii din comisie au decis sa ii cheme din nou la audieri pe fostii lideri PDL Radu Berceanu si Adriean Videanu. In schimb, comisia mai asteapta…

- Audierea lui Liviu Dragnea la comisia de control al SRI, incerta Presedintele comisiei parlamentare de control al SRI, Claudiu Manda, a declarat marti ca nici nu confirma, nici nu infirma o posibila audiere la comisie a liderului PSD Liviu Dragnea pe subiectul eventualelor intalniri private pe care…

- El nu exclude insa invitarea la audieri atat a lui Liviu Dragnea, cat si a lui Victor Ponta, dupa ce a fost intrebat daca membrii comisiei iau in calcul sa se autosesizeze dupa ce fostul premier a afirmat saptamana trecuta ca Liviu Dragnea a participat la mai multe intalniri formale si informale…

- Presedintele comisiei parlamentare de control al SRI, Claudiu Manda, a declarat marti ca nici nu confirma, nici nu infirma o posibila audiere la comisie a liderului PSD Liviu Dragnea pe subiectul eventualelor intalniri private pe care acesta le-ar fi avut cu Laura Codruta Kovesi sau cu Florian Coldea.

- "Am avut o vizita la comisie din partea dlui Traian Basescu. Domnia sa a venit și-a spus ca dorește sa vina la Comisia de control al activitații SRI, ca sunt aspecte pe care dorește sa le lamurim in cadrul comisiei, insa ne-a rugat sa fim de acord ca domnia sa sa mai aștepte o perioada și sa stabilim…

- ”Nu pot sa spun despre ce ia comisia in calcul decat dupa ce discutam in cadrul comisiei. Pot sa spun doar ca nu confirm sau nu infirm o eventuala participare a domnului Dragmea, a domnului Ponta sau a altor persoane publice despre care apar astfel de elemente in spatiul public. Eu o sa incerc ca…

- Victor Ponta a lamurit de unde a plecat supararea sa pe Liviu Dragnea! Din noi buni prieteni, au ajuns cei mai mari dușmani. Ponta spune ca s-a suparat dupa ce Liviu Dragnea tot aparea la Antena 3 și il acuza de numirea Laurei Codruța Kovesi in fruntea DNA.Ponta spune ca Laura Codruța Kovesi…

- Victor Ponta spune ca Liviu Dragnea și Laura Codruța Kovesi s-au șantajat reciproc. In plus, fostul premier a dat detalii de la intalnirile celor doi la care a participat și Florian Coldea. Craciunul din 2013, cand au taiat, impreuna, un porc, in curtea unui sediu al SRI.”S-a intalnit cu Kovesi…

- Meciul dintre Liviu Dragnea și Victor Ponta naște pasiuni uriașe, iar la Antena 3 s-au pus tunurile pe fostul preferat al postului, Victor Ponta. De la cel care in campania prezidențiala din 2014 era invitat in studio cu intreaga familie și era susținut cu toate forțele de postul de televiziune,…

- Victor Ponta a continuat seria de atacuri la adresa șefului PSD, de data aceasta susținand ca are poze prin care poate dovedi intalnirile pe care Liviu Dragnea le-a avut cu Laura Codruța Kovesi.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, ca nu a intalnit-o niciodata pe Codruta Kovesi, comentand astfel afirmatiile fostului lider al partidului Victor Ponta conform carora l-a vazut cu ochii sai si l-a auzit cu urechile sale cand se ruga de Laura Codruta Kovesi si de Florian Coldea sa il ajute cu…

- "Eu am fost trimis in judecata de doamna Kovesi, nici nu mai stiu si in ce luna. Eu n-am intalnit-o pe acea doamna pana la trimiterea in judecata si nici ulterior. Deci nu aveam cum sa ma rog de cineva", a declarat Dragnea. In ceea ce-l priveste pe fostul adjunct al SRI Florian Coldea, Liviu…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, ca nu a întâlnit-o niciodata pe Codruta Kovesi, comentând astfel afirmatiile fostului lider al partidului Victor Ponta conform carora l-a vazut cu ochii sai si l-a auzit cu urechile sale când se ruga de Laura Codruta Kovesi si de Florian…

- Liviu Dragnea a raspuns acuzațiilor ce i-au fost aduse pe Facebook de Victor Ponta. Președintele PSD a declarat ca Ponta ar trebui sa se prezinte la comisia SRI și sa le explice parlamentarilor cum putea șeful SRI sa influențeze dosar. Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, ca nu a intalnit-o niciodata…

- "Eu am fost trimis in judecata de doamna Kovesi, nici nu mai stiu si in ce luna. Eu n-am intalnit acea doamna pana la trimiterea in judecata si nici ulterior. Deci, nu aveam cum sa ma rog de cineva. Iar daca despre domnul Coldea stie ca ar fi putut influenta astfel de dosare cred ca ar trebui sa…

- "Domnul Dragnea a participat la multe intalniri formale si informale si cu doamna Kovesi si cu domnul Coldea. (...) Eu cred, in continuare, ca dosarul Referendumul este un dosar politic, deci nu ma orbeste lupta mea cu domnul Dragnea ca sa spun ca era ceva serios, acolo chiar cred ca era nevinovat.…

- Victor Ponta sa hotarat sa raspunda la acuzatia ca a aprobat eliminarea unor colegi din PSD de catre DNA. Fostul premier neaga ca ar fi fost implicat in asemenea manevre si dezvaluie ca Liviu Dragnea i-a rugat personal pe Coldea si pe Kovesi sa-l scape de problemele penale. Desi a mai vorbit despre…

- "Primul ministru a trimis o adresa la Ministerul Justitiei, ieri, la sugestia mea, ca sa primeasca de acolo un raspuns scris care este calendarul prevazut, estimat de MJ necesar pentru toate procedurile guvernamentale si cand ar fi posibil sa ajunga in Parlament aceste proiecte de lege. In varianta…

- ”Stiti care-i problema? Sunt niste cetateni care au fost in niste functii si acum nu mai sunt. Si, pe de alta parte, sunt milioane de romani care vor sa capete bucati de adevar, ca nu au romanii pretentia sa aiba acces la tot adevarul ca poate li se face rau. Si se pune problema: cei care au fost…

- Cezar Preda, membru PNL in Comisia SRI si fost presedinte al acesteia, crede ca PSD si ALDE au un plan secret in privinta audierii fostului ofiter Daniel Dragomir. Liberalul sustine ca PSD si ALDE ar vrea o noua comisie de ancheta pe aceasta tema, ca sa tina subiectul cald. In plus, reprezentantul Opozitiei…