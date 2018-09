Liviu Dragnea l-a amenintat pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ca-l da afara din Guvern daca nu modifica prin ordonanta de urgenta (OUG) una dintre legile Justitiei, sustin surse din coalitia de guvernare pentru „Adevarul“. In mod ironic, legea la care vrea sa umble Dragnea prin OUG a fost revizuita chiar de PSD, insa nu suficient cat sa-l ajute pe Dragnea in procesul „Bombonica”. Iar presiunea este cu atat mai mare cu cat peste doua saptamani Curtea Suprema va incepe sa judece apelul facut de Dragnea in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman. In prima instanta,…