- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat ca vrea, ca in perioada urmatoare, modificarile la Legea Referendumului sa ajunga la promulgare, astfel incat sa se poata stabili data referendumului pentru familie, in acelasi timp liderul PSD dorind o dezbatere pe necesitatea parteneriatului civil.

- Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest subiect. "Toate acuzațiile sunt ridicole. Despe ce vorbim? Ce caz e acesta? Cu Dragnea care avea niște oameni la partid care, de fapt, erau angajați nu știu unde și asta se intampla in 2006 și sa vedeți ca pana in anul 2000 nu știu cat...…

- Sebastian Ghita a declarat, miercuri seara, ca Liviu Dragnea, i-a povestit cum ambasadorul Belgiei in Romania i-ar fi cerut presedintelui Camerei Deputatilor sa-i ofere, fara licitatie, Gara de Nord din Bucuresti, pentru un proiect imobiliar.

- Macovei: Legea anti-defaimare "inventata de Dragnea" va fi impotriva tuturor celor care nu se inclina in fata infractorilor Europarlamentarul Monica Macovei a declarat, marti, ca legea anti-defaimare, "inventata de Dragnea", nu va fi doar impotriva sa, ci "a tuturor celor care nu aplauda si nu…

- Sistemul “ticalos” trebuie schimbat, pentru ca este gresit, iar PSD este dator sa o faca, impreuna cu coalitia de guvernare si cu parlamentarii acesteia, a declarat sambata presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan. ”Putem sa arestam cati oameni politici vrem cu un sistem atat de ticalos, dar lucrurile…

- "Sunt in continuare, sunt suparata pe ceea ce se intampla la nivelul ministerelor si cu totii am luat decizia sa schimbam acest mod de lucru care pur si simplu dauneaza bunului mers al reformelor in Romania. (De luni pana azi s-au schimbat - n.r.) cateva lucruri. Am avut cateva intalniri si vreau…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, ca, potrivit unui sondaj IMAS Romnibus pe luna ianuarie contractat de formatiunea sa politica, PSD a scazut la 28,6%, PNL este la 29,4%, iar USR la 11,2%, afirmand ca "lumea a inceput sa inteleaga ca Liviu Dragnea si PSD reprezinta o carte necastigatoare"."USR…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca i-a "smuls" si cateva promisiuni presedintelui sarb Aleksandar Vucic, in urma intalnirii pe care au avut-o la Parlament.Citeste si: INEDIT-Iohannis a povestit cum s-a PIERDUT in Serbia: Detaliile care au facut DELICIUL jurnalistilor / VIDEO "Am…

- Sondaj IMAS publicat de USR. Barna: Lumea a inceput sa inteleaga ca Dragnea si PSD reprezinta o carte necastigatoare Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, ca, potrivit unui sondaj IMAS Romnibus pe luna ianuarie contractat de formatiunea sa politica, PSD a scazut la 28,6%, PNL este la…

- "USR a contractat sistemul ROmnibus al IMAS, prin care lunar se fac anchete si analize sociologice, si putem sa va spunem rezultatele la nivelul lunii februarie. Aceste rezultate sunt pe site-ul USR detaliate, dar sunt cateva concluzii interesante dupa ce timp de un an de zile Romania a asteptat…

- Seful statului, Klaus Iohannis, l-a primit, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, alaturi de care va avea o declaratie de presa de la ora 12.00. Acesta are programate, joi, si intalniri cu premiercul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu…

- Ana Gomes afirma ca nu a auzit-o pe Viorica Dancila "sa spuna ceva, sa vorbeasca despre ceva" in perioada in care aceasta a fost europarlamentar. "In primul rand, dati-mi voie sa va spun ca ma bucur ca prim-ministrul Dancila are ceva de zis - in sfarsit zice ceva! In anii in care a fost aici, in…

- Jaroslav Kaczynski, seful partidului la guvernare in Polonia, premierul ceh Andrej Babis si Liviu Dragnea, presedintele PSD, sunt printre liderii europeni despre care publicatia The Economist afirma ca dirijeaza din umbra, pe un drum gresit, tarile lor, adaugand ca Italia ar putea urma aceeasi cale,…

- Victor Ponta, despre implicarea lui Kovesi in campania din 2014. Fostul premier Victor Ponta a vorbit sambata, 3 martie, la Antena 3, despre evenimentele și scandalurile momentului, atat din politica, cat și din justiție, dar a facut și unele dezvaluiri despre Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost…

- “Am participat astazi la Conferința Organizației Județene a Partidului Social Democrat Giurgiu, care s-a desfașurat cu puțin timp inainte de lucrarile Congresului Extraordinar al Partidului Social Democrat, un congres organizat intai pentru ca este un cadru in care putem sa dezbatem problemele care…

- "A fost abordat un subiect legat de petrecerile sau evenimentele din sediile SRI. A confirmat aceste evenimente. Cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, cu ocazia Zilei SRI sau cu ocazia zilelor de nastere sau de nume ale domniei sale sau ale domnului prim-adjunct. A confirmat lista de participanti.…

- "Eu sunt premierul Romaniei, am un guvern sustinut politic si am o foarte buna cooperare cu coalitia PSD-ALDE, am o buna cooperare cu presedintele PSD, domnul Liviu Dragnea, si asa este normal: un guvern politic, intre guvern si partid trebuie sa existe o foarte buna cooperare. Cred ca domnul presedinte…

- In calitate de deputat USR, condamn ferm decizia politica luata de ministrul Justitei, Tudorel Toader, de a propune revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Am putut citi printre randurile raportului domnului ministrul Toader ca procurorul sef se face vinovata de neascultare fata de…

- "Nerusinare maxima! Dragnea arata cu degetul spre Banca Nationala pentru inflatia scapata de sub control. Hotul striga: 'hotii'! Raspunderea integrala pentru cresterea ingrijoratoare a inflatiei este a guvernelor de doi bani sustinute de PSD. Cresterea artificiala a cererii prin cresteri de venituri…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca s-a intalnit cu unul dintre sefii celebrei companii americane de film, Universal Studios Hollywood, care este interesat sa investeasca in Romania, adica sa faca filme in tara noastra. „Avem si munti, avem si mare, avem si foarte multe locuri…

- Dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic a fost principala tema a discutiilor de marti cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a precizat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Am discutat despre dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic,…

- Liderul PSD a declarat astazi, la Parlament, ca va trimite o scrisoare catre Banca Nationala pentru a primi explicatii cu privire la nivelul extrem de ridicat al inflatiei."E bine sa intrebati si Banca Nationala. Eu o sa trimit o scrisoare domnului guvernator si astept niste raspunsuri. As…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a marturisit ca in cadrul discutiei purtate cu ambasadorul SUA, Hans Klemm, i-a reprosat acestuia faptul ca investitiile americane nu sunt la nivelul scontat."Am discutat despre dezvoltarea parteneriatului strategic. Sunt nemultumit ca dezvoltarea in ultimul…

- Intrebat, vineri, 16 februarie, la Romania TV, care este miza Congresului anunțat pentru luna martie, analistul politic Bogdan Chirieac a oferit urmatorul raspuns: "E una singura și, in opinia mea, este evidenta: intarirea puterii domnului președinte Liviu Dragnea in interiorul partidului, in vederea…

- ”Nu se pune problema de reconfirmare in functie a presedintelui partidului, Liviu Dragnea”, a afirmat, miercuri, vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu, la finalul Comitetului Executiv Național. „Am discutat ca o sa avem congres pe 10 sau pe 17 martie, sa vedem unde va fi cea mai potrivita locatie.…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu „vorbeste cam mult fata de pozitia pe care o are in partid”. „Domnul Codrin Stefanescu vorbeste cam mult fata de pozitia pe care o are in partid. Cam mult si cam rau”,…

- Romania va primi, in perioada 2018 - 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria.Potrivit acestuia, in sedinta de Guvern de joi a fost adoptata…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice a declarat, marți, la Senat, ca au crescut indemnizațiile parlamentarilor in timp ce salariile a zeci de mii de bugetari scad, in unele cazuri cu procente de pana la 40%, iar legea salarizarii unitare, asumata de Parlament, in vara, ar putea fi „perfectata…

- "Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe - n.r.) invitatia premierului Orban, in calitate de presedinte de partid, sa ne vedem ca presedinti de partide si i-am spus ca o sa-i transmit azi, maine, care ar fi cateva date posibile, sa aprofundam temele de discutie", a declarat Dragnea, la Parlament,…

- "Legile justitiei au fost adoptate de Parlament. CCR s-a pronuntat pe doua legi, articolele declarate neconstitutionale vor fi modificate. Deci deciziile CCR vor transpuse in legislatie foarte repede. Celelalte articole au fost declarate constitutionale, ceea ce este foarte important", a afirmat…

- Dragnea, atac dur la șeful SPP: Mergea la Parchete, la instanțe, vorbea cu judecatori, cu procurori; E o problema de securitate naționala, a spus liderul PSD, duminica seara, la Romania TV. El a dat asigurari ca nu se dorește mutarea SPP-ului și a STS-ului de la președinte. ”Știu de anii trecuț, ca…

- Carburantii s-au scumpit in primul an de guvernare al PSD. Reintroducerea supraaccizei, incertitudinea pe plan fiscal si schimbarile dese de componenta a Executivului care au dus la slabirea leului in contextul circului politic, dar si aprecierea petrolului pe plan international au reprezentat principalele…

- Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac, a criticat excluderea din Biroul permanent al Camerei Deputatilor a reprezentantilor Partidului Miscarea Populara. "Am asistat astazi la o premiera in Parlamentul Romaniei. Nu s-a mai intamplat niciodata din 1990 pana in prezent cand conducerea Parlamentului…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu a declarat, vineri, ca Guvernul care a iesit din Consiliul Executiv al PSD arata ca social-democratii nu sunt interesati de bunastarea romanilor, ci de cum sa isi distribuie banii, afirmand ca noul Cabinet este unul de ”papusi”. ”(…) Guvernul care a iesit azi din CEX…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca, a anuntat, vineri, intr o conferinta de presa sustinuta la sediul MTS, ca se retrage din Guvern, scrie Romania TV.Marius Dunca a anuntat ca a luat aceasta decizie dupa ce s a consultat cu presedintele PSD, Liviu Dragnea. Va anunt acum, aici, ca o sa…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.

- Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a declarat miercuri ca PSD va modifica “mult” Codurile penale, iar intrebat de ce ministrii cu probleme penale vor face parte din Cabinetul Dancila, acesta a raspuns “pentru ca putem”. De asemenea, el spune ca protestatarii care nu sunt de acord…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, dupa o intalnire cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, ca pozitia sa nu este amenintata si considera ca si-a facut datoria, in conditiile in care Romania are stabilitate macroeconomica. Ministrul participa marti, in Comisia economica din Senat, la o…

- Senatorul PNL Florin Citu l-a acuzat, duminica, pe liderul PSD Liviu Dragnea de faptul ca, in 2018, va da „lovitura fatala” economiei si justitiei, el evidentiind cresterea galopanta a preturilor si revenirea inflatiei in 2017. „In 2017 preturile au explodat. Asta inseamna ca desi ati…

- Senatorul PNL Florin Citu l-a acuzat, duminica, pe liderul PSD Liviu Dragnea de faptul ca, in 2018, va da "lovitura fatala" economiei si justitiei, el evidentiind cresterea galopanta a preturilor si revenirea inflatiei in 2017. "In 2017, preturile au explodat. Asta inseamna ca desi ati avut…

- Eurodeputatul Catalin Ivan o descrie pe Viorica Dancila, colega sa din Parlamentul European, ca fiind total neadecvata pentru funcția de premier. Ivan, care lucreaza de aproape opt ani impreuna cu Dancila la Bruxelles, susține ca propunerea PSD pentru șefia guvernului se remarca doar prin „obediența”…

- Decapitandu-si propriul Guvern pentru a doua oara in mai putin de 1 an, lucru nemaiintalnit in afara tarilor bananiere, PSD condus de Liviu Dragnea da dovada de o imensa iresponsabilitate si arunca din nou tara intr-o criza politica. PSD-ALDE pune luptele interne de putere mai presus de interesul Romaniei…

- Liderul europarlamentarilor PSD, Viorica Dancila, declara în octombrie 2017, în contextul existenței mai multor miniștri din guvernul Tudose cu probleme penale, ca un functionar de la Bruxelles nu poate spune social-democratilor cine pleaca sau nu din Cabinetul de la Bucuresti. "Din…

- "Lucrurile s-au deteriorat in interiorul PSD si asteptam decizia. Noi suntem gata sa respectam protocolul pe care l-am semnat cu cei de la PSD. Fiind partenerul junior al coalitiei, premierul e desemnat de PSD. E decizia lor pe cine pun premier. Nu se poate vorbi de necesitatea schimbarii premierului,…

- Miscare de ultima ora in Comitetul Executiv National (CEXN) al celor de la Partidul Social Democrat (PSD). Romania TV anunta ca sedinta social democratilor a inceput cu 30 de minute intarziere. Motivul a fost unul extrem de important.Citește și: Decizia care-i poate crește averea Simonei Halep:…

- Inaintea sedintei care va transa razboiul iscat in cadrul PSD, Liviu Dragnea si Mihai Tudose primesc critici dure pentru intreg scandalul. Europarlamentarul Daniel Buda sustine ca liderul PSD arunca Romania intr-o noua criza politica si avertizeaza ca neintelegerile dintre social-democrati se vor…

- Astazi, 15 Ianuarie, celebram, la Tomis si peste tot in Tara, precum si in toate celelalte spatii locuite de romani, Ziua Culturii Nationale.Celebram aceasta zi cu mandria de a apartine uneia dintre cele mai vechi culturi europene si cu responsabilitatea de a nu lasa sa piara urmele acesteia.Dr. Dorin…

- Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului, ea a replicat: "Categoric, nu". "Liviu Dragnea este ales de catre toti membrii de partid, din toata tara. Nu poate fi inlaturat presedintele printr-un congres -…