- Președintele PSD Liviu Dragnea a fost fost prezent azi, alaturi de baronul local Marian Oprișan, la inaugurarea unui bazin olimpic de inot și polo din Vrancea și a lansat și ipoteza surprinzatoare a construirii unui stadion modern in Focșani. "Am vorbit despre stadion si stiu ca vor fi discutii, dar…

- Vrancea va avea un spital nou. Anunțul a fost facut astazi de președintele PSD Liviu Dragnea, prezent la inaugurarea bazinului de inot de la Focșani. Liviu Dragnea a precizat ca se lucreaza la identificarea surselor de finanțare necesare pentru construirea unui spital nou in județ. ”Vrancea are nevoie…

- Liderul social-democrat Liviu Dragnea a dezvaluit, joi, la inaugurarea bazinului olimpic de la Focșani, ca el a invațat sa inoate in Dunare, ”dar acum nu mai e așa simplu”, motiv pentru care va sprijini realizarea cat mai multor bazine in țara. El spune ca este un obiectiv major ca tot mai mulți copii…

- Presedintele Camerei Deputatilor si totodata presedinte al PSD, Liviu Dragnea, a inaugurat joi, 29 martie, la Focsani un bazin olimpic de inot si polo, despre care autoritatile spun ca este al treilea bazin de acest gen realizat in Romania, dupa cel de la Complexul Steaua si cel de la Miercurea Ciuc.…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a povestit luni ca a participat la o intalnire cu fostul presedinte al UNPR Gabriel Oprea, care i-a recomandat sa il sustina pe Liviu Dragnea pentru functia de presedinte interimar al social-democratilor, dupa ce Victor Ponta isi daduse demisia din aceasta functie.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, despre proiectul Codului finanțelor publice locale, aflat in lucru la Ministerul Dezvoltarii Regionale, ca nu susține nicio majorarea a taxelor și impozitelor locale. ”Nu au nicio legatura masurile fiscale adoptate de Guvern – ca nu e vorba de o revoluție…

- Oprisan spune ca "statul paralel" l-a sustinut mai intai pe Valeriu Zgonea pentru aceasta functie, dupa care "s-a sucit", pentru ca Liviu Dragnea era sprijinit de marea masa a partidului, in special de liderii de filiale teritoriale, pentru experienta pe care o avea in domeniul administrativ. "Eu…

- Fostul premier Victor Ponta neaga acuzatiile liderului PSD, Liviu Dragnea, referitoare la formarea primului guvern USL. Ponta precizeaza ca George Maior nu a avut niciun cuvant de spus in formarea Cabinetului si ca ii pare rau ca l-a pus pe Dragnea la Ministerul Dezvoltarii, pentru ca asa „a facut bani…

- Sistemul “ticalos” trebuie schimbat, pentru ca este gresit, iar PSD este dator sa o faca, impreuna cu coalitia de guvernare si cu parlamentarii acesteia, a declarat sambata presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan. ”Putem sa arestam cati oameni politici vrem cu un sistem atat de ticalos, dar lucrurile…

- Marian Oprisan, presedintele PSD Vrancea, cere masuri impotriva protestatarilor care s-au strans la Sala Palatului, unde are loc Congresul PSD, desi nu au o autorizatie de protest."In primul rand, autoritatile statului ar trebui sa ia masurile care se impun la orice manifestare neautorizata.…

- „Mi-am despus candidatura nu pentru ca alerg dupa funcții, niciodata nu am facut asta, dar cred ca trebuie menținuta competiția in partid. Orice om are dreptul sa-și poata depune candidatura, deci nu vad nimic rau in chestiunea asta”, a declarat Ecaterina Andronescu. Ea considera ca la Congresul de…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea va controla in proportie de 80% viitoarea conducere a partidului, care, oficial, va fi aleasa la Congresul de sambata, sustin surse din conducerea PSD. „Adevarul“ va arata cine sunt liderii care se vor bate pe cele 16 functii de vicepresedinte pe fiecare regiune si cine…

- Agitația care a cuprins PSD-ul inante de Congresul extraordinar din 10 martie 2018 nu pare sa se fi transferat și in organizația din Neamț. Anunțul lui Liviu Dragnea, care a dat indicația de schimbare a tuturor vicepreședinților partidului și suplimentarea acestor funcții pana la 16, 8 barbați și 8…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat luni ca va lua o decizie in ceea ce priveste o eventuala candidatura la Congresul din 10 martie dupa sedinta Comitetului Executiv National. ''Dupa sedinta CExN voi decide daca voi candida'', a spus Oprisan, la Palatul Parlamentului. Raspunzand…

- Pe 10 martie, va avea loc, la Bucuresti, congresul extraordinar al PSD. Data a fost stabilita de conducerea PSD, miercuri, in sedinta Biroului permanent national al partidului, care a durat mai putin de o ora. Anuntul privind data Congresului a fost facut de purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre,…

- Șeful CJ Vrancea și lider de filiala, Marian Oprișan, și-a anunțat candidatura pentru o funcție de conducere in partid, el precizand ca nu a candidat la alegerile din urma cu trei ani din interiorul PSD pentru ca avea un dosar și a dorit sa nu implice partidul in aceasta chestiune personala. Intre timp…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a anuntat miercuri, inainte sedintei Biroului permanent national al partidului, ca va candida pentru o functie de conducere in partid la Congresul din martie, deoarece in 2015 nu a facut-o pentru ca avea un dosar penal, transmite News.ro . “Sa vedem ce stabilim…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, miercuri, ca va candida la o functie de conducere in PSD la Congresul extraordinar care va avea loc in martie, el aratand ca in 2015 nu a candidat pentru ca avea un dosar, iar acum s-a demonstrat ca este nevinovat.

- Nu mai este de mult timp o noutate faptul ca intre liderul PSD, Liviu Dragnea, și baronul de Vrancea, Marian Oprisan, este o relație incordata, fapt pentru care intre cei doi au avut loc mai multe conflicte....

- Consilierii judeteni Vrancea de la PNL au propus joi, la sedinta de consiliu judetean, un proiect de hotarare pentru revocarea lui Marian Oprisan, presedinte CJ, iar Oprisan i-a acuzat pe acestia ca au incercat sa comploteze cu liderul PSD Liviu Dragnea "asupra membrilor din delegatia care apartine…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a precizat dupa CExN al PSD ca la Congresul extraordinar al formatiunii din martie se intentioneaza prezentarea unui proiect de tara pe 25 de ani, care sa fie ulterior supus dezbaterii publice si transformat in lege, dupa discutii cu opozitia. „La acest Congres vreau…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, a lansat miercuri un apel catre toate organizatiile PSD, organizatii neguvernamentale si politicieni pentru elaborarea unui proiect de tara e termen lung - respectiv 25 de ani. Apelul are loc in contextul in care social-democratii se vor reuni…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a afirmat miercuri, la finalul Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, ca la Congresul extraordinar din martie social-democratii vor sa lanseze un apel catre toata Romania prin care sa anunte "un proiect de tara pe 25 de ani", scrie News.ro. El a mai afirmat…

- Doua drumuri județene, respectiv DJ 205J - intersecție DJ 204E (Panciu) – intersecție DJ 205H (Movilița) și DJ 204D sector Vulturu –Hingulești- Maluri vor fi reabilitate și modernizate in perioada imediat urmatoare. De asemenea, doua poduri din beton armat vor fi construite pe DJ…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a sustinut vineri ca social-democratii sunt singurii care pot guverna, adaugand ca cei propusi in viitorul Executiv condus de Viorica Dancila merita ''un cec in alb'', informeaza agerpres.ro. ''Am fost de acord cu structura propusa in acest moment. Trebuie…

- Faptul ca baronul de Vrancea, Marian Oprisan, a votat la Comitetul Executiv Național pentru Mihai Tudose, confirma inca o data faptul ca nu a fost, nu este și nu va fi niciodata in grațiile lui Liviu Dragnea....

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, luni seara, dupa sedinta PSD in care s-a decis retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose, ca a votat pentru mentionere acestuia in functia de premier, precizand ca "lipsa de comunicare naste monstri". Citeste si Traian Basescu il ataca…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, luni seara, la iesirea din sediul partidului, ca el a fost in minoritate astazi si ca, pe fond, Guvernul a facut treaba. Oprișan a fost unul dintre cei 4 membri ai CEX care au votat pentru ca Mihai Tudose sa ramana premier.”Eu am fost minoritar.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a participat ,joi, la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava, el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta CExN, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului.…

- Pe de alta parte, Marian Oprisan si Liviu Dragnea au fost mereu adversari, prin urmare era de asteptat ca cei doi sa nu ajunga la o solutie. Presedintele PSD a pornit, inca de ieri, in turneu electoral in zona Moldovei. Seful social-democratilor a facut deja prima oprire in Vrancea, iar astazi participa…

- „Intalnirea a fost un eșec”, au afirmat sursele citate care au precizat ca intalnirea dintre cei doi a avut loc in cursul serii de miercuri. Marian Oprișan nu a putut fi contactat pana la transmiterea acestei știri. Joi, liderul PSD a plecat intr-un un turneu prin judetele din Moldova unde se intalnește…

- Liviu Dragnea nu a avut succes în turneul lui din Moldova. Potrivit unor surse Realitatea Tv, întâlnirea dintre seful PSD si liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a fost un esec total.

- Surse din partid au afirmat pentru Money.ro ca Liviu Dragnea intenționeaza sa-l atraga de partea sa pe șeful CJ Vrancea și liderul filialei PSD Vrancea, Marian Oprișan, acesta fiind unul dintre cei care au susținut modificarile pe care premierul Tudose le-a propus de-a lungul vremii și cu care Dragnea…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, social-democratul Marian Oprisan, a declarat, marti, ca liderul PSD Liviu Dragnea a luat mai multe decizii fara sa se consulte cu colegii de partid, dand ca exemplu desemnarea unor ministri si a presedintelui Curtii de Conturi. „Dragnea a condus PSD in toata…

- CEx-ul de luni a reprezentat o lovitura fara precedent pentru Liviu Dragnea. Așa cum „Evenimentul zilei” a dezvaluit, baronii Niculae Badalau, Marian Oprișan și Adrian Țuțuianu au facut front comun cu premierul Mihai Tudose, solicitand (vehement și concertat) o restructurare de proporții a Executivului.…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, marti, ca este nevoie de democratizarea vietii interne de partid, iar administratia centrala trebuie restructurata. El a mai mentionat ca au fost niste pauze in desfasurarea sedintelor BPN al PSD, dar ca problema s-a rezolvat ”operativ” la Comitetul…

- Ședința Comitetului Executiv al PSD a fost una tensionata, cu mutari de ultima ora in taberele Tudose sau Dragnea. Mihai Tudose a incercat sa-și asigure o majoritate, insa nu a reușit acest lucru, pentru ca Liviu Dragnea și-a atras suficienți oameni de partea sa. Citește și: SURSE - Tradari…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat luni ca este nevoie de o restructurare totala a administratiei centrale si a Guvernului pentru ca programul de guvernare sa fie dus pana la capat. "Vreau sa intelegeti un lucru, PSD are guvernarea si are mari responsabilitati…

- Marian Oprișan, președintele CJ Vrancea, susține ca se impune restructurarea „totala” a administrației centrale și, implicit, a Guvernului pentru a putea fi indeplinite angajamentele din programul de guvernare. Prin poziția asumata, Oprișan se situeaza de partea premierului Mihai Tudose și impotriva…

- "Vreau sa intelegeti un lucru, PSD are guvernarea si are mari responsabilitati - trebuie sa facem spitale, trebuie sa asiguram un act medical romanilor, trebuie sa facem autostrazi, sa asiguram linistea si ordinea publica, salariile romanilor, pensiile - si pentru asta sigur ca trebuie discutat.…

- Premierul Mihai Tudose, impreuna cu cativa lideri locali ai PSD, ar vrea sa impuna la sedinta Comitetului Executiv (CEX) de azi o conducere colectiva a partidului (5-6 persoane) in locul lui Liviu Dragnea, au declarat pentru HotNews.ro mai multe surse din PSD. Tudose ar urma sa faca parte din conducerea…