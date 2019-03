Dragnea vrea refacerea retelei de aprozare “Cand un copil musca dintr-un mar, sa fie curat, e exagerat ca ne dorim lucrul asta? Nu e comunism”, si-a motivat Liviu Dragnea opinia ca ar trebui refacuta reteaua de aprozare din Romania, astfel incat romanii sa nu mai fie nevoiti sa manance “toate E-urile”. Aflat la Calarasi, liderul PSD s-a declarat total nemultumit de […] Dragnea vrea refacerea retelei de aprozare is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

