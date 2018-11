Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va propune partidului ca, in cel mai scurt timp, sa se organizeze doua sedinte de Comitet Executiv National, una cu privire la remanierea guvernamentala, cealalta pe alte „teme politice”, au declarat, joi, pentru MEDIAFAX, surse din conducerea partidului.

- Președintele PSD Liviu Dragnea se va intalni luni cu liderul UDMR, Kelemen Hunor pentru a discuta despre susținerea legii offshore, au declarat surse oficiale pentru Hotnews.ro. Coaliția a ajuns la un consens in ceea ce privește legea off shore și urmeaza sa demareze discuțiile in comisia de specialitate.…

- Surse social-democrate au declarat pentru Hotnews.ro ca situația in interiorul PSD se precipita. Peste 20 de lideri de organizații intenționeaza sa-i ceara președintelui PSD Liviu Dragnea, printr-o scrisoare, sa convoace ședința Comitetului Executiv Național. Paul Stanescu, Niculae Badalau și Mihai…

- CExN al PSD a stabilit, sambata, la Neptun, sa se organizeze alegeri pentru funcția de președinte in 11 organizații județene conduse de lideri interimari, printre acestea fiind și organizația PSD București condusa de primarul Capitalei, Gabriela Firea, au declarat pentru MEDIAFAX surse din PSD.Președintele…

- Ședința tensionata la PSD. Liderii social-democrați s-au reunit in Comitetul Executiv Național, la Neptun, iar pe agenda discuțiilor sunt teme importante: demisia lui Dragnea, remanierea guvernamentala și amnistia. Președintele PSD are mai mulți contestatari in partid, iar discuțiile informale de cu…

- Conducerea rețelei hoteliere Hilton face demersuri printr-o casa de avocatura din Londra, pentru a obține lamuriri de la Liviu Dragnea in legatura cu presupusa tentativa de asasinat, care ar fi avut loc la Athenee Palace, scrie realitatea.net.Potrivit unor surse Realitatea TV, șefii grupului…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca nu a depus o plangere la Parchetul General pentru ca nu are incredere in aceasta instituție. El a explicat ca mai are o plangere penala depusa pe numele jurnalistului Mircea Marian, din 2017, la care nu a primit niciun raspuns.”Eu aveam informația…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, ar dori schimbarea premierului Viorica Dancila și i-ar putea cere demisia la urmatoarea ședința a Comitetului Executiv Național, pentru a forța in acest fel acțiunea de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru G4Media.ro surse din...