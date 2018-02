Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților, șeful PSD Liviu Dragnea, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de Aparare din Senat, in legatura cu acuzațiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahonțu. Anunțul a fost facut, luni, de noul președinte al Comisiei, Marcel…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat marti ca va discuta cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, constituirea unei comisii speciale pentru SPP, catalogand invitarea sa in Comisia de Aparare o gluma politica, dupa ce PNL ar fi votat politic sa fie audiat. "Am inteles ca…

- SPA, direcție de filaj și acuzații grave! Au aparut reacții incredibile dupa dezvaluirile despre ce se intampla in interiorul Serviciului de Paza și Protecție a demnitarilor. Se cere deja o comisie speciala de ancheta a activitații SPP, dar pana atunci la Comisia de aparare din Senat sunt chemate nume…

- Liberalul Marcel Vela, presedintele Comisiei de aparare din Senat, l-a invitat pe liderul PSD Liviu Dragnea in comisie pentru a prezenta acuzatiile la adresa Serviciului de Paza si Protectie (SPP). El a transmis ca, in functie de dovezile aduse, ar putea fi audiat in Comisie si Lucian Pahontu, seful…

- Marcel Vela afirma ca SPP este o institutie importanta si ca, dincolo de protectia demnitarului, mai asigura si protectia unor documente clasificate din Consiliul Superior de Aparare a Tarii, iar renuntarea la serviciile acestei institutii poate pune in pericol siguranta nationala.„Dincolo…

- „Asa ne trebuie, pentru ca am vorbit, sa ne cheme la audieri”, a afirmat Dragnea, intrebat daca va merge la audieri la Comisia de aparare a Senatului pentru a vorbi despre lucrurile care se intampla in SPP. „Eu voi merge la orice comisie parlamentara care o sa ma cheme, sunt convins ca va merge si…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost chemat la audieri in Comisia de Aparare, dupa acuzațiile lansate la adresa șefului SPP, Lucian Pahonțu. Dragnea susține ca va merge la Comisie, pentru ca ”așa ne trebuie, daca am indraznit sa vorbim"....

- Scandalul politic in care este prins Serviciul de Protecție și Paza a generat un val de tensiune in interiorul instituției. Dupa ce reprezentanții Coaliției PSD-ALDE au renunțat rand pe rand la protecția SPP, au inceput sa apara informații despre posibile disponibilizari.Liviu Dragnea a refuzat…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Comu­ni­catii (ANCOM), puternicul arbitru al pietei de comu­ni­catii, a acumulat la banci o suma de aproape 200 mil. euro, pe care institutia are in plan sa ii investeasca in proiecte care sa „impulsioneze“ dezvoltarea industriei, dupa ce aces­tea vor fi agreate…

- Presedintele Comisiei pentru Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, a declarat, vineri ca in prezent nu exista elemente constitutive pentru a-l audia pe seful SPP, Lucian Pahontu. Reamintim ca, in ultima perioada, liderul PSD, Liviu Dragnea, a facut mai multe comentarii la adresa sefului SPP, Lucian…

- Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, crede ca ar fi momentul declanșarii unei anchete parlamentare care sa clarifice situația de la nivelul SPP, pe fundalul ultimelor scandaluri in care e prins serviciul de paza. ”Dupa parerea mea, trebuie facuta o ancheta de catre comisiile de specialitate…

- Seful SPP Lucian Pahontu ar putea fi chemat in fata comisiei de aparare din Senat, pentru a da explicatii. Zvonul s-a vehiculat inca dupa ce Liviu Dragnea a facut dezvaluiri in ceea ce priveste serviciul, insa presedintele comisiei pentru aparare din Senat infirma astfel de informatii. "Nu am niciun…

- Președintele Comisiei speciale de ancheta a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial, deputatul PSD, Oana Florea va susține luni, 22 ianuarie, incepand cu ora 11.00, o conferința de presa in cadrul…

- Majoritatea PSD-ALDE, secondata de UDMR, s-a impus, marti, intr-un mod scandalos in comisiile parlamentare de Transport, unde trebuia discutat proiectul de buget. Opozitiei i s-a pus pumnul in gura in mod dictatorial, iar ministrul Felix Stroe (foto) a sfidat Parlamentul refuzand sa vina la dezbatere,…

- Comisiile reunite de aparare din Camera Deputaților și Senat au avizat favorabil, marți, bugetul Serviciului de Protecție și Paza (SPP). Bugetul SPP a primit 13 voturi 'pentru', 6 'împotriva' și o abținere. Directorul SPP, Lucian Pahonțu, a prezentat la ședința…

- Presedintele Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din Senat, prim-vicepresedinte PNL Iulian Dumitrescu, a anuntat intr-o postare pe Facebook ca a convocat-o pe ministrul Carmen Dan la discutii dupa ce inca un politist a fost atacat. "O discutie la Comisia de aparare…

- In sedinta de luni, comisia a inceput dezbaterile legate de ce-al doilea proiect din pachetul legislativ privind justitia, cel care se refera la modificarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, urmand ca dezbaterea sa fie continuata marti. Luni insa, controversele au fost legate…

- Președintele Comisiei de Aparare din Senat, liberalul Iulian Dumitrescu, a afirmat ca a convenit cu ministrul de Interne, Carmen Dan, ca aceasta sa vina marțea viitoare in fața acestui for sa explice acțiunile Jandarmeriei la protestele de strada de duminica seara. "Ieri (n.r. luni…

- Organizatia „Salvati Copiii” critica mai multe prevederi ale legii privind ONG-urile, adoptata tacit de Senat, afirmand ca la 27 de ani de la ratificarea Conventiei ONU privind drepturile copilului, actul normativ scoate in afara prioritatilor nationale drepturile copilului. Organizatia…

- Organizatia “Salvati Copiii” critica mai multe prevederi ale legii privind ONG-urile. Potrivit organziației, legea va cauza un regres instituțional. Organizatia “Salvati Copiii” critica mai multe prevederi ale legii privind ONG-urile, adoptata tacit de Senat, afirmand ca la 27 de ani de la ratificarea…

- Președintele comisiei de aparare din Senat il contrazice pe Dragnea: ”Nu a existat nicio invitație din partea SPP pentru a merge la poligon”, a transmis Iulian Dumitrescu (PNL). Liderul PSD Liviu Dragnea spusese ca social-democrații au lipsit de la ședința in care trebuia sa se voteze achiziția rachetelor…

- Presedintele comisie de aparare din Senat, liberalul Iulian Dumitrescu, il contrazice pe Liviu Dragnea si afirma ca amanarea de saptamana trecuta a aprobarii achizitiei de rachete Patriot nu a fost determinata de o vizita a membrilor comisiei la vreun poligon al Serviciului de Protectie si Paza (SPP),…

- Președintele PSD a explicat, marți, ca membrii Comisiei de Aparare din Senat au absentat, saptamana trecuta, de la ședința in care trebuia sa se dezbata și voteze proiectul de lege privind achiziționarea rachetelor Patriot, pe motiv ca au participat la o acțiune a Serviciului de Protecție și Paza. Liviu…

- ”Noua ne-a spus joi la Caras domnul Badalau, presedinte executiv PSD, vicepresedinte al Senatului, ca membrii din Comisia de Aparare de la Senat au fost invitai exact in aceeasi zi si perioada sa viziteze un poligon de tir. In general nu prea cred in concidente, tocmai in ziua aia, la ora aia, drept…

- Comisia de aparare a Camerei Deputaților a dat, marți, in unanimitate, raport favorabil proiectului de lege al Guvernului pentru inzestrarea Armatei prin care vor fi achiziționate rachetele sol-aer Patriot, a anunțat ministrul Apararii, Mihai Fifor. * Senat: Proiectul de lege pentru achiziționarea…

- Tariceanu a calificat drept "corecta" decizia președintelui comisiei, Oana Florea, de a-i trimite ministrului Justiției, Tudorel Toader, o scrisoare prin care ii solicita sa dispuna masurile pe care le considera necesare in acest caz."Mie mi se pare ca atitudinea repetata a doamnei Kovesi…

- Comisia pentru Aparare din Senat se reuneste luni pentru a discuta achizitia rachetelor Patriot, anuntul fiind facut dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca proiectul de lege va intra pe ordinea de zi a sedintei de plen, opozitia criticând absenta PSD-ALDE de

- Președintele Comisiei de Aparare a PNL, deputatul Ovidiu Raețchi, a adresat un mesaj senatorilor PSD din Comisia de Aparare, cu o zi inainte de avizul decisiv privind cumpararea sistemelor de rachete Patriot, dupa ce, zilele trecute, aceștia au absentat fara explicații de la votul asupra acestui…

- Liviu Dragnea a dat asigurari ca legea de achiziție a primului sistem de rachete Patriot va fi adoptata luni de Senat, iar marți va ajunge la Camera Deputaților, relateaza B1Tv. Precizarea a venit in contextul in care USR a acuzat PSD ca blocheaza in Parlament achiziția rachetelor, periclitand astfel…

- Serviciul de Protecție și Paza a comunicat marți, la solicitarea EVZ, ca SPP iși menține „neutralitatea in ceea ce privește factorii politici", ca militarilor le este interzis sa faca politica și ca nu comenteaza afirmațiile facute de președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, referitoare la directorul…