Dragnea vorbeste despre "obsesiile" lui Iohannis si prezinta o noua valiza prin care arata ca presedintele minte

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Iohannis vorbeste despre penali care s-au cocotat in varful statului, dar, de fapt, el este cel "care s-a cocotat", fiind urmarit penal in mai multe dosare, dar nu si-a dat demisia, a afirmat luni presedintele PSD, Liviu Dragnea. "De foarte mult timp desi exista jurnalisti care fac dezvaluiri,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a susținut, astazi, o conferința de presa in cadrul careia l-a criticat in termeni duri pe președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Dragnea a venit și cu o valiza la conferința de presa."Azi este a doua zi de luni și este a doua valiza. Un localnic din Sibiu a zis…

- Nu este prima data cand numele lui Liviu Dragnea este legat de o valiza. In trecut, Gigi Becali dezvaluia ca i-a trimis, in 2007, o "valiza" cu 150.000 de dolari pentru transferul lui Valentin Badoi, fotbalist caruia actualul sef al PSD urma sa ii fie nas. Astfel, in incercarea de a-l transfera pe…

- Președintele Klaus Iohannis l-a criticat marți pe Liviu Dragnea pentru momentul in care a adus doua valize, una cu gogoși și una cu dosare care ar avea legatura cu șeful statului, spunand ca ceea ce a prezentat ieri se numește fake news, acesta fiind singurul domeniu in care

- Dupa ședința PSD, Liviu Dragnea a vorbit despre dezvaluirile RISE Project despre valiza descoperita in Teleorman. Deloc surprinzator, șeful PSD nu știe nimic. Pe 3 noiembrie, publicația RISE Project a prezentat, pe larg, documente pe care le-a obținut. Intr-o valiza descoperita in curtea unui localnic…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a venit cu doua valize, la ședința Comitetului Executiv al PSD, in tentativa de a ironiza anunțata ancheta Rise Project cu documentele despre TelDrum. In prima valiza se aflau gogoși, in timp ce in a doua se aflau dosarele pe care Liviu Dragnea considera ca ar trebui…

- Presedintele PMP Eugen Tomac a adus luni in Parlament o valiza pentru liderul PSD Liviu Dragnea, aluzie la documentele despre Tel Drum si Dragnea gasite de jurnalistii Rise Project intr-o valiza. In bagajul adus de Tomac ar fi motiunea de...

- Ambasadorul in SUA George Maior a spus miercuri, in Comisia de politica externa a Senatului, intrebat de ce crede ca a devenit inamicul numarul unu al lui Liviu Dragnea și care este relația cu aceasta, ca nu ințelege de ce ar fi inamicul numarul unu al liderului PSD și respinge toate informațiile…