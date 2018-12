Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca sunt numai discutii „in faza incipienta” in ceea ce priveste infiintarea unui fond de investitii locale, in valoare de 10 miliarde de euro, contrazicandu-l pe presedintele PSD Liviu Dragnea, care a anuntat o ordonanta de urgenta in acest sens, care…

- Surse politice au precizat joi ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, va avea mai intai o intalnire cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, iar dupa-amiaza va participa la sedinta coalitiei. Discutiile se vor axa pe rectificarea bugetara, situatia Fondului Suveran de Investitii, precum…

- Surse politice au precizat joi ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, va avea mai intai o intalnire cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, iar dupa-amiaza va participa la sedinta coalitiei. Discutiile se vor axa pe rectificarea bugetara, situatia Fondului Suveran de Investitii,…

- Liderii coalitiei de guvernare se vor reuni vineri, principalele teme de discutie fiind rectificarea bugetara pe acest an si proiectiile privind bugetul pe 2019. Surse politice au precizat joi ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, va avea mai intai o intalnire cu presedintele Camerei Deputatilor,…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu vor avea, luni, o noua intrevedere pentru a discuta despre OUG care modifica Legile Justitiei si care urmeaza sa fie data dupa ce toate cele trei acte normative vor intra in vigoare, potrivit unor surse politice.

- Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu nu au ajuns la un consens privind Legea offshore, dupa o discuție la Parlament de circa patru ore, astfel aceștia vor invita saptamana viitoare liderii grupurilor parlamentare la discuții pentru a ajunge la o varianta finala, potrivit unor surse politice citate…

- Discuțiile privind ordonanța care va modifica legile justiției, dupa indicațiile Comisiei de la Veneția, vor fi reluate vineri, sau cel tarziu sambata, intre Tudorel Toader, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, au declarat surse politice. Potrivit surselor citate, proiectul de ordonanța nu va ajunge…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a avut o intalnire, joi, cu liderii coaliției PSD-ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Tudorel Toader a spus ca in cadrul intalnirii a informat in legatura cu...