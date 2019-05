Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca niciunul dintre articolele adoptate recent de Parlament la legislatia privind justitia din Romania nu contravine "unor principii sau unor articole existente in Codurile penale" din statele UE. Intrebat luni seara la Antena…

- "Am semnat-o deja astazi dupa-amiaza (proiectul de lege pentru sanctionarea dublului standard -n.r.), impreuna cu Vali Steriu am lucrat la ea. Nu este o lege complicata, e foarte simpla, dar e foarte dura. (...) Legea iese din Parlament in sesiunea asta obligatoriu. In luna iunie iese, in procedura…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, dupa votul din Camera Deputaților pe Codul Penal și Codrul de Procedura Penala, ca nu s-a adus in Parlament nicio modificare fața de decizia Curții Constituționale."Nu, nu a fost facuta nicio modificare. Codurile penale- s-a declanșat procedura ...

- Președintele PSD Liviu Dragnea a spus miercuri, la Parlament, a spus ca nu a mai fost facuta nicio modificare la Codurile penale.„S-a declanșat procedura de modificare acum multe, multe luni de zile, cu dezbateri și spectacol. Au fost contestate la CCR aceste legi, CCR a spus ca o serie de…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei, condusa de Florin Iordache, a dat rapoarte de admitere pe initiativele care schimba Codul Penal si Codul de Procedura Penala, miercuri fiind votul in forul decizional. Printre schimbarile realizate, unele il ajuta pe Liviu Dragnea sa scape de o condamnare.

- Ministrul Justiției Tudorel Toader a dat primele explicații miercuri, la Parlament, pe marginea OUG pe Codurile penale, dupa ce in urma cu cateva zile Liviu Dragnea i-a reproșat acestuia ca „a pacalit tot partidul”.„Eu sunt convins ca ori puneți intrebarea trunchiat, ori știți raspunsul incomplet.…

- "In ceea ce priveste ordonanta, eu va spun sincer ca in ziua de miercuri m-am amuzat: vedeam, asa, un fel de teatru cam ieftin. Ii vedeam pe unii de la Bruxelles care tipau si care urlau si care amenintau. (...) Pentru ce era acest teatru? Domnul Toader sa inteleaga ca nu mai poate continua asa,…

- PSD a raspuns scrisorii trimise de cele 12 ambasade din state partenere, acuzand lipsa de cutoazie fața de un guvern legitim. Iata un fragmnent din aceasta scrisoare: „Scrisoarea celor 12 ambasade reprezinta o practica recurenta constatata anterior in Romania, care incalca in mod explicit prevederile…