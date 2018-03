Stiri pe aceeasi tema

- „Am vorbit despre un proiect de modificare a legii privind securitatea nationala. Am desemnat doi coordonatori, pe Claudiu Manda si Gabriel Vlase. Decizia noastra politica pe care o vom discuta este sa infiintam o comisie speciala. Saptamana viitoare, miercuri, sa o infiintam pentru a porni acest…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al social-democratilor, a anuntat luni ca saptamana viitoare va fi infiintata, cel mai probabil, o comisie parlamentara speciala pentru modificarea legislatiei privind securitatea nationala.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat luni, dupa ședința BPN, ca s-a pus in discuție inființarea unei comisii speciale, care va avea ca scop modificarea legislației privind securitatea naționala.„Am vorbit despre un proiect de modificare a legislației privind securitatea naționala. Așa cum…

- La finele sedintei de luni a conducerii social-democrate, Liviu Dragnea a facut public faptul ca urmeaza sa discute cu partenerii de la ALDE pentru a infiinta o Comisie speciala care sa se ocupe de procesul de modificare a legislatiei privind securitatea nationala. In acest sens, Dragnea a anuntat ca…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) judeca, miercuri, procesele in care sunt trimisi in judecata presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si fostul vicepremier Gabriel Oprea. La termenul de miercuri, Liviu Dragnea, judecat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca nu sustine majorarea impozitelor si taxelor locale, dupa ce purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a spus ca guvernul PSD vrea sa majoreze impozitele locale chiar si de sase ori prin noul Cod al finantelor publice locale.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, marti seara, la Antena 3, ca inaintea alegerilor din partid din 2015, cand a candidat pentru functia de presedinte interimar, Gabriel Oprea i-a spus ca "a vorbit cu statul de drept", care i-a transmis ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie numarul unu in partid, iar…

- Irina Alexandra Tanase a fost asistenta lui Liviu Dragnea pe vremea cand liderul PSD conducea Ministerul Dezvoltarii. Dupa divorțul de Bombonica Prodana, șeful PSD a facut-o pe asistenta pe Irina Alexandra Tanase. Prezenta-SURPRIZA la Congresul PSD: Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a ținut sa le mulțumeasca liderilor Calin Popescu Tariceanu și Klemen Hunor pentru prezența de la Congres și pentru mesajele acestora. De asemenea, Liviu Dragnea a spus ca in urmatoarele zile va discuta cu liderul ALDE și va cere din partea Ministerului de Externe o evaluare…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca defaimarea propriei tari este o fapta foarte grava, care expune Romania la riscuri, iar PSD va apara suveranitatea statului, inclusiv printr-o lege. Liderul PSD a mai afirmat ca PSD si ALDE vor duce pana la capat…

- Congresul extraordinar al PSD a inceput sambata, la Sala Palatului, unde au venit peste 4.000 de delegati pentru a alege presedintele executiv, secretarul general si cei 16 vicepresedinti ai partidului. In fata Salii Palatului sunt si peste 200 de protestatari si au fost deja incidente cu jandarmii,…

- "Domnul Manda mai minte din cand in cand si face referiri la colegii lui. Eu l-as ruga sa se abtina ca nu e la nivelul colegilor ca sa vorbeasca." a atentionat deputatul. Intrebat de Andra Miron pentru cine minte, in serviciul cui, Radulescu a spus: "Pai nu stiu, tre' sa spuna el in serviciul…

- CEx al PSD | Dragnea: Vor fi 16 vicepresedinti, pentru fiecare regiune, opt femei si opt barbati Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, inainte de sedinta CEx, ca partidul va avea opt vicepresedinti, unul pentru fiecare regiune, opt dintre acestia fiind barbati, iar opt femei. Liderul…

- „Nu am de unde sa stiu daca mi se aplic si mie, pentru ca inca nu am acces la tot dosarul, dar probabil ca nu trebuie sa am acces la tot dosarul, probabil ca pretentiile mele sunt prea mari", a declarat Liviu Dragnea, intrebat daca articolul privind interceptarile pe siguranta nationala i se aplica.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca trebuie sa se ajunga la referendum pentru redefinirea familiei in Constitutie, pentru ca este o initiativa semnata de milioane de romani, care nu poate fi tratata fara importanta, scrie News.ro.

- Liderul PSD s-a declarat multumit de prestatia lui Toader la CSM, din ziua precedenta, si da de inteles ca votul care a dus la un aviz negativ dat de Sectia de procurori cererii privind revocarea sefei DNA n-a fost tocmai o surpriza. Mai mult, Liviu Dragnea lasa sa se intrevada ca Toader nu risca o…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in sedinta social democratilor nu s a discutat despre situatia din Justitie, dar a spus ca asteapta de la ministrul Tudorel Toader sa nu se faca de ras, conform Agerpres.ro. Sa nu se faca de ras, a raspuns Dragnea, intrebat, dupa sedinta BPN al…

- CCR a respins, miercuri, ca inadmisibile, sesizarile USR privind cele trei legi ale Justitiei. CCR a avut, miercuri, pe ordinea de zi, trei obiectii de neconstitutionalitate, respectiv a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea si functionarea CSM, a Legii pentru…

- „Vom vota impotriva. Deja am identificat elemente de neconstitutionalitate si vom ataca la CCR Hotararea Parlamentului de constituire a acestei comisii de ancheta SPP. Daca pana la urma se va infiinta, in prima faza, am hotarat sa desemnam reprezentanti, dar acesti reprezentanti se vor retrage in…

- Declarațiile publice ale lui Liviu Dragnea, președinte al Camerei Deputaților și lider al coaliției de guvernare, legate de activitatea ”toxica” și ”veninoasa” a șefului SPP, generalul Lucian Pahonțu, banuit ca a incercat sa-i racoleze premierii (Grindeanu și Tudose) nu au ramas fara urmari. Birourile…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au continuat joi audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Liviu Dragnea a declarat miercuri la sediul PSD ca a decis impreuna cu Calin Popescu Tariceanu convocarea birourilor reunite ale Parlamentului pentru infiintarea unei comisii speciale de anchetare a activitatii SPP.

- Judecatoarea Livia Stanciu a reacționat dupa ce Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial sesizarea de neconstitutionalitate privind modificarea Legii 317 care vizeaza organizarea CSM.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, intrebat despre informatiile potrivit carora presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, si secretarul general adjunct al partidului, Codrin Stefanescu, ar urma sa fie schimbati din functii, ca "seria de fake news continua" si ca nu

- ”Nu cred ca vom putea evita o ancheta de comisie parlamentara (privind activitatea SPP, n.r.). Tot l-am vazut pe dl Vela ca se agita sa faca ceva, un fel de audiere sa-l acopere pe dl Pahonțu. Cred ca trebuie facuta o comisie de ancheta parlamentara.” a afirmat Liviu Dragnea. Intrebat daca…

- Noul formular 112 “Declarație privind obligațiile de plata a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominala a persoanelor asigurate” si anexele acestuia au intrat in vigoare din 2 februarie. Prevederile ordinului vizeaza modificarea anexelor și a Instrucțiunilor de completare a Declarației…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat, marti, daca se are in vedere modificarea Legii salarizarii unitare, avand in vedere toate problemele care au aparut in aplicarea acesteia, el raspunzand ca doar Guvernul poate propune asa ceva.

- Proiectul de lege inițiat de președinții celor doua Camere, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu a fost amanat din nou, la Senat, in comisia de buget-finanțe, unde urma sa primeasca aviz. Liderul PSD Liviu Dragnea a explicat ca amanarea tine de faptul ca se poarta discutii privind infiintarea prin…

- Liviu Dragnea este din nou in mijlocul unui scandal cu procurorii DNA. De data aceasta, presedintele PSD ii acuza ca nu ii dau acces la propriul dosar in format electronic și se plange ca, pentru a copia fiecare fila a dosarului ar trebui sa plateasca undeva la 100.000 de euro. Suma ar fi insa de zece…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a cerut ministrului Muncii sa explice orice problema ar aparea legat de legea salarizarii, neexcluzand posibilitatea existentei unor „efecte negative ascunse”, dupa cum s-a exprimat duminica seara la un post TV.

- Coaliția PSD-ALDE are, ca principale obiective, modificarea Codurilor Penale și modificarea legislatiei sigurantei nationale, care vizeaza serviciile de informații. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, miercuri, ca nu a auzit despre intentia premierului Viorica Dancila de a adopta prin OUG modificarile la Codul penal si la Codul de procedura penala, el catalogand aceste aprecieri drept „petarde”. Solicitat sa comenteze posibilitatea adoptarii modificarilor…

- "Pentru ca au aparut speculatii, as vrea sa precizez ca am transmis Serviciului de Paza si Protectie inca de luni seara ca nu vreau sa beneficiez de protectie. Inteleg ca toti ministrii au aceeasi optiune si am comunicat deja acest lucru. Vom indeplini formalitatile legale in acest sens", a anuntat…

- Premierul Viorica Dancila și miniștrii din cabinetul sau vor renunța la Serviciile de Paza și Protecție, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea l-a acuzat pe Lucian Pahonțu, actualul șef SPP, ca a intervenit in guvernul Tudose mai mult decat era cazul. Paza membrilor guvernului va fi asigurata de catre Jandarmeria…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat luni seara ca, daca va fi chemat la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, va denunta lucruri pe care le-a calificat ca fiind parte a unei "istorii negre" a Romaniei. Dragnea a negat in context ca…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au o intrevedere, luni, la biroul presedintelui Camerei, inaintea CExN al PSD. Liderii coalitiei de guvernare au discutat, luni, despre programul de guvernare si despre Formularul 600, existand posibilitatea ca termenul de depunere…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei.Redam textul integral al cererii:"Domnului Calin Popescu TariceanuPresedintele Senatului,…

- Klaus Iohannis si-a periclitat obtinerea celui de-a doilea mandat prezidential la Cotroceni prin numirea Vioricai Dancila pentru functia de premier, spune presedintele PMP, Traian Basescu, "Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi al doilea mandat, dimpotriva. Cu usurinta cu…

- „Am prezentat pozitia PNL - decizia de a nu participa la nicio formula de guvern care cuprinde PSD, de a vota impotriva oricarei formule de guvern care contine PSD. Optiunea pe care am exprimat-o este provocarea de alegeri anticipate. Consideram ca optiunile populatiei de azi nu mai au nicio legatura…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat marti, la finalul Comitetului Executiv, ca din delegatia care va merge miercuri la consultarile de la Palatul Cotroceni vor face parte el, secretarul general al PSD, Marian Neacsu, un alt membru PSD si doi membri ALDE.

- Liviu Dragnea vrea modificarea legislatiei astfel încât secretarii de stat sa nu mai fie numiti de catre premier, ci direct de ministri. Liviu Dragnea a precizat ca acest subiect a fost discutat în sedinta Comitetului Executiv al PSD în care a fost nominalizata Viorica…

- Catalin Ivan a afirmat ca discursurile frumoase și laudelor imparțite intre Liviu Dragnea și șefii de organizații locale social democrate sunt pregatite "ca pe vremuri", facand referire la perioada de dinainte de decembrie 1989. Catalin Ivan: Liviu Dragnea de cateva luni bune nu mai conduce…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat,marti,ca avut o intrevedere cu Liviu Dragnea, care l-a informat cu privire la discutiile purtate, luni, in sedinta CEX PSD, liderul ALDE, cerandu-le colegilor din PSD sa renunte la ”discutii nefolositoare” si sa se preocupe de agenda cetateanului.

- „La functia de presedinte poate candida oricine. Are sanse. Asa cum a castigat alegerile parlamentare, poate castiga si alegerile prezidentiale”, a declarat Niculae Badalau la finalul sedintei Comitetului Executiv al PSD. Liderul PSD Liviu Dragnea nu a dorit sa vorbeasca despre o posibila…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu este, in prezent, alaturi de Liviu Dragnea, lider al coaliției aflate la guvernare. Acesta a intrat in politica inca din 1990, fiind fondator al Partidului Național Liberal, și un impatimit al mașinilor, fiind director general al companiei Automotive Trading Services…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a reacționat rapid, dupa anunțul demisiei ministrului Apelor și Padurilor, Doina Pana. „Ii mulțumesc doamnei ministru Doina Pana pentru activitatea deosebita depusa in Guvernul Romaniei! #RadarulPadurilor, Codul #silvic, diminuarea defirișarilor ilegale, toate acestea și…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, la Romania TV, ca nu considera ca este necesara o ordonanta de urgenta pentru adoptarea Codurilor penale, apreciind ca acestea trebuie dezbatute in Parlament.