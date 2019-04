Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, sambata, ca Guvernul va acorda subventii pentru incalzirea serelor pe timpul iernii, astfel incat producatorii romani de legume sa acopere consumul de pe piata interna. El a afirmat, de asemenea, la Iasi, ca subventiile pentru tomate vor creste, dar si ca vor fi create scheme de ajutor pentru producatorii altor tipuri de legume. "Radeau de noi cand am vorbit de programul cu rosia, cu tomata. 90.000 de tone rosii in plus au aparut pe piata prin acest program. Ce inseamna 90.000 de tone de rosii in plus? Inseamna 90.000 de tone de rosii in minus din ceea…