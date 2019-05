Dragnea, verdict ÎCCJ. Olguța Vasilescu: Asta a vrut să facă DNA! ''Inainte se discuta despre faptul ca DNA voia sa schimbe incadrarea la ultimul termen, exact cum i-au facut in Dosarul Referendumului, cand el s-a aparat pentru frauda, pentru ca așa l-au anchetat, așa au inceput dosarul, așa l-au judecat pentru frauda electorala. Dupa ce au anchetat cateva mii de oameni cu Biblia și au vazut ca nu era niciun fel de frauda electorala, au schimbat incadrarea și la ultimul termen de judecata i-au spus ca il condamna pentru faptul ca a folosit date personale ale unor oameni. Practic, el nu a apucat sa se apere deloc in Dosarul Referendumului pentru ceea ce a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Olguța Vasilescu vorbit la Romania TV despre ce inseamna pentru PSD aducerea lui Radu Mazare in țara. ''Cred ca inseamna același lucru cu aducerea lui Nicolae Popa, cand Traian Basescu avea nevoie de acel ceva. Este foarte ciudat ca il aduc chiar acum. Ministerul Justiției a facut toate demersurile…

- Judecatorii au anuntat ca resping toate cererile avocatilor pentru amanarea procesului sau sesizarea CCR si ca judeca azi ultimul termen. Acest lucru nu inseamn neaparat ca vor pronunta azi o sentinta, completul putand ramane in pronuntare pentru o...

- LIVIU DRAGNEA nota 9 – Nu sunt nici pe departe un fan Dragnea, dar nu pot sa nu recunosc ca PSD, sub conducerea sa, a performat. Practic, PSD, in ultimii ani, și-a subordonat toate instituțiile reprezentative: Parlament, Guvern, Curte de Conturi, ASF, ANR, ANCOM. Și economia Romaniei, in ultimii…

- Ministrul Eugen Teodorovici le-a spus vineri jurnaliștilor ca habar nu are și nici nu-l intereseaza care sunt firmele omului de afaceri Ioan Niculae, deși acestea sunt printre foarte puținele companii beneficare ale OUG 114/2018 care prevede plafonarea prețurilor pe o perioada de trei ani. Practic,…

- OUG nr. 7 poate deveni noua Ordonanța nr. 13, pentru Guvernul PSD-ALDE Romania se afla in pragul unor proteste fara precedent ale magistraților. Protestele din justitie iau amploare, iar magistratii ameninta cu blocarea activitatii judiciare. Sute de judecatori si procurori manifesta in marile orase.…

- ”Este meritul ei și doar al ei! Toata mizeria aruncata spre ea de armata lui Dragnea și Tudorel in ultimele saptamani au ajutat decidenții de la Bruxelles sa-și intareasca poziția. Practic, i-au consolidat șansele de a reuși. Romania primește un semnal foarte puternic și acest lucru trebuie apreciat!…

- Vicepreședintele Senatului Claudiu Manda a declarat, la scurt timp dupa ce Laura Codruța Kovesi a primit cele mai multe voturi in comisiile de specialitate din PE pentru postul de procuror șef european, ca ar trebui ca fosta șefa DNA sa-i ancheteze și pe europeni, cum a anchetat in țara.Citește…

- Deputatul carasean si fostul ministru al Apararii, Adrian Tutuianu, au fost prezenti la Resita. Practic, cei doi au facut un tur al Vestului, finalizat vineri cu vizita in Caras-Severin. „Punem punct unui periplu facut in Regiunea Vest si in judetul Alba, a fost un turneu cu componenta…