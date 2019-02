Dragnea va sta fata in fata cu Firea, astazi, la noile negocieri pe buget

A mai trecut o zi de negocieri indelungate si Romania tot nu are proiect definitiv de buget pentru 2019, desi suntem deja in februarie.



La discutiile de marti din biroul de la Parlament al lui Liviu Dragnea a lipsit fix Viorica Dancila, premierul al carui Guvern trebuie sa adopte bugetul si sa il trimita apoi in Parlament.



A lipsit Dancila, insa au fost prezenti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si liderii ALDE, Calin Popescu Tariceanu si Daniel Chitoiu.



Degeaba au discutat acestia ore intregi pentru ca nu s-a ajuns la un acord. In schimb, potrivit Digi24,…