Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ținut sa-i mulțumeasca Doinei Pana pentru activitate, dupa ce aceasta a demisionat, miercuri, din funcția de ministru al Apelor și Mediului. Dragnea a spus ca propunerea pentru noul ministru va fi stabilita în cadrul CEx care va fi convocat zilele urmatoare.…

- Deputatul ALDE și purtatorul de cuvant al formațiunii, Varujan Vosganian, a spus ca demisia ministrului Apelor si Padurilor, Doina Pana, este o pierdere pentru Guvern. El a mai precizat ca a avut o colaborare foarte buna in perioada in care faceau parte din acelasi Cabinet.

- Propunerea pentru conducerea Ministerului Apelor si Padurilor, dupa ce Doina Pana a demisionat, va fi stabilita in cadrul Comitetului Executiv National al PSD, care va fi convocat zilele urmatoare, a anuntat liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, pe Facebook. "Ii multumesc doamnei…

- "Ii mulțumesc doamnei ministru Doina Pana pentru activitatea deosebita depusa in Guvernul Romaniei! RadarulPadurilor, Codul silvic, diminuarea defirișarilor ilegale, toate acestea și multe altele nu ar fi fost posibile fara implicarea doamnei ministru! Propunerea pentru noul ministru…

- N-a trecut multa vreme de cand s-a aflat ca Doina Pana a decis sa paraseasca Guvernul Tudose, invocand aspecte ce tin de sanatate in luarea acestei hotarari, pana ce seful formatiunii din care face parte ministrul demisionar sa faca public un mesaj. “Ii multumesc doamnei ministru Doina Pana pentru activitatea…

- In cererea de demisie inaintata premierului, Doina pana spune ca starea sa de sanatate nu ii mai permite continuarea activitatii in calitate de ministru. "Prin urmare, va prezint demisia mea din calitatea de ministru al Apelor si Padurilor, pe motiv de sanatate. Aprecize colaborarea deosebit de fructuoasa…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ținut sa-i mulțumeasca Doinei Pana pentru activitate, dupa ce aceasta a demisionat din Guvern. Dragnea a spus ca viitorul acestui Minister va fi decis intr-un Comitet Executiv, care va fi convocat zilele urmatoare.Ii mulțumesc doamnei ministru Doina Pana…

- Doina Pana isi anunta dremisia din functia de ministr al Apelor si Padurilor, motivand ca nu ii mai permite starea de sanatate sa continue activitatea in Guvern. In cererea de demisie inaintata premierului, Doina pana spune ca starea sa de sanatate nu ii mai permite continuarea activitatii in calitate…

- Au inceput sa apara și reacțiile in randul social-democraților cu privire la demisia de miercuri a Doinei Pana, din funcția de ministru al Apelor și Padurilor. Fostul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, a spus ca discutase inaintea sarbatorilor de iarna cu deputatul PSD și știa de atunci de…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a transmis, printr-o postare pe Facebook, poziția liberalilor legata de protestele medicilor de familie. „Partidul National Liberal sustine revendicarile medicilor de familie si acuza Guvernul lui Dragnea si Tudose de cinism pentru ca lasa bolnavii fara retete…

- Ministerul Justitiei, prin coordonare interna si contributia DIPFIE, are intr-o faza avansata elaborarea Codexului penal, a anuntat ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe pagina sa de Facebook. ''5 volume a cate 1.000 de pagini vor reuni toate Codurile penale din Uniunea Europeana.…

- Vlad Voiculescu a reacționat dur pe pagina sa de Facebook la scurt timp dupa publicarea propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala, potrivit careia abuzul in serviciu cu paguba sub 200.000 de…

- „Este o pata de rusine pentru noi ca in Parlamentul Romaniei sa fie scoase butoanele microfonului de la pupitru si cred ca este in interesul nostru al tuturor sa ne respectam blazonul si sa nu ajungem de rusinea lumii in Parlamentul Romaniei, in Camera Deputatilor sunt scoase butoanele de la microfon.…

- Mihai Fifor, ministrul Apararii, a anuntat ca Romania a platit, joi, primul sistem de rachete Patriot. Prezent la dezbaterile din cadrul Comisiilor reunite de buget-finante referitoare la banii pe care ministerul ii va avea la dispozitie in 2018, Fifor a tinut sa precizeze ca "Armata Romana nu a plecat…

- Procuroarea Alexandra Carmen Lancranjan, cea care instrumenteaza ultimul dosar al lui Liviu Dragnea, porneste un adevarat atac la Comisia speciala pentru legile justitiei, condusa de Florin Iordache, care incepe joi discutiile pe modificarea Codrului de Procedura Penala.Lancranjan scrie pe…

- Propunerea legislativa privind modificarea alin. (2) al art. 470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, recent inregistrata la Senat pentru dezbatere, propune reducerea impozitelor pe care romanii le platesc statului pentru deținerea unei mașini sau motociclete. Pentru a se putea aplica, proiectul…

- "Fac un apel catre domnii Dragnea și Tariceanu inca de pe acum, de dimineața, inainte de a incepe ședințele la Parlament, de a opri procesul de a face praf legile Justiției. Declarațiile venite din ALDE referitoare la problema raspunderii magistraților sunt doar un pas premergator circului care urmeaza…

- Ca ordonator principal, MAE va mai putea atrage sume suplimentare („credite de angajament”) la acest buget, in valoare totala de pana la 1,03 miliarde de lei. Potrivit proiectului de buget, principalele proiecte relevante care necesita o finantare semnificativa in urmatorii ani ale institutiei…

- Filosoful Mihai Sora, la varsta de 101 ani, se implica in viata Cetatii sale, ii apartine cu toata fiinta si ii pasa de ce se poate intampla cu ea. Participa la proteste, dialogheaza cu tinerii, se implica in campanii umanitare, atentioneaza pe Facebook, traieste pentru Romania, careia ii doreste la…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, a reacționat la declarația prezentata de președinții celor doua Camere ale Parlamentului cu privire la avertizarile venite din SUA. Fostul oficial i-a catalogat tonul și conținutul declarației drept de “o gravitate extrema” și “parca venite din alte timpuri”.…

- Propunerea legislativa defineste comunicarile necomerciale audiovizuale si stabileste formele acestora – anuntul de interes public, campania sociala si apelul in scop caritabil. Se impune reglementarea comunicarilor necomerciale audiovizuale in legislatia primara, Consiliul National al Audiovizualului…

- Norvegia, lider mondial in domeniul vehiculelor cu zero emisii, a propus joi "taxa Tesla", menita sa reduca facilitatile fiscale pentru masinile electrice mari, o decizie intens criticata, transmite AFP Masinile electrice, care pana acum erau scutite de la taxele masive impuse altor vehicule,…

- "Am avut o scurta sedinta de coalitie, unde printre alte subiecte am discutat despre modul in care vom vota pe propunerea referitoare la alegerea primarilor in doua tururi. Colegii mei din ALDE deja au facut diferite declaratii foarte clare, lipsite de echivoc, si anume ca ALDE sustine ideea de alegere…

- Scandalul de la examenul de rezidențiat din București a fost provocat de o eroare tehnologica, a declarat la Digi24 rectorul UMF București, prof.dr. Ionel Sinescu. El a combatut ideile exprimate pe Facebook de fostul ministru al sanatații, Vlad Voiculescu, cel care a sugerat ca in spatele acestui scandal…

- Stadiul implementarii programului de guvernare, la 10 luni, se va afla cel mai probabil in centrul discutiilor reuniunii Comitetului Executiv National al PSD. Reuniunea, programata de aproape o luna, survine intr-un context mai tensionat pentru PSD, in conditiile in care, in ultima perioada,…

- Stadiul implementarii programului de guvernare, la 10 luni, se va afla cel mai probabil in centrul discutiilor reuniunii Comitetului Executiv National al PSD, care va avea loc vineri la Baile Herculane, in prezenta presedintelui partidului, Liviu Dragnea, si a premierului Mihai Tudose.Reuniunea,…

- „Acum 21 de ani, nimic despre prezumtia de nevinovatie . Ce zici Dragnea, ai curaj sa repeti si tu acest discurs in plenul Camerei Deputatilor ? (reproduc fragmente din discurs)”, a scris Basescu pe pagina de Facebook. „In calitate de om politic al opozitiei, nu am dreptul sa las actualului Guvern…

- Senatorii au votat pentru raportul de respingere al proiectului PNL cu 74 de voturi „pentru” si 38 de voturi „impotriva”. „Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu indeplinesc conditiile prevazute de lege, conditiile prevazute de art. 37 din Constitutia Romaniei,…

- Membrii Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 au decis luni sa o cheme din nou la audieri pe procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, informeaza agerpres.ro. Propunerea a fost facuta de deputatul PSD Liviu Plesoianu, iar decizia a fost luata cu 9 voturi…

- Clujul, in strada. Duminica de proteste in centrul orașului Clujenii au ieșit in strada, duminica seara, pentru a protesta impotriva proiectului de modificare a legilor justiției. 18:05 Acum sunt cam 100 de protestatari în Piața Unirii, iar unul dintre ei are drapelul României în…

- „Odata cu achizitionarea cotei majoritare in santierul naval din Mangalia, Damen face urmatorul pas in consolidarea activitatilor sale internationale de constructii navale si reparatii navale”, se arata in comunicat. Santierul naval Mangalia, situat pe coasta de est a Marii Negre, are o…

- Liderul PMP, Traian Basescu, i-a cerut luni lui Mihai Tudose sa respinga modificarile aduse Codului Fiscal, spunand ca premierul este "singurul responsabil de stoparea aventurii economice in care tripleta Dragnea - Vilcov - Misa impinge tara in mod iresponsabil". Mesajul postat de Basescu pe Facebook:…

- Fostul ministru de Interne Gabriel Berca face astazi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, declaratii incendiare in dosarul in care a fost condamnat de Curtea de Apel Bacau la trei ani de inchisoare cu executare.

- "Au fost 10 luni in care nu am cedat presiunilor venite din toate partile, externe si interne. Am ales demnitatea si performanta in locul trocului si al tradarii", scrie Razvan Cuc pe pagina sa de Facebook. El sustine ca intr-un timp extrem de scurt a reusit sa deblocheze cele mai mari proiecte…

- Prevederea din Codul de procedura penala supusa examinarii de constitutionalitate este art.434 alin.(2) lit.f) care stipuleaza: „Nu pot fi atacate cu recurs in casatie: […] f) solutiile pronuntate ca urmare a aplicarii procedurii privind recunoasterea invinuirii.”; Curtea Constitutionala…

- Compania Nationala Posta Romana ar putea obtine o linie de finantare din partea Bancii Europene de Investitii (BEI), in urma unei intruniri desfasurate la Bucuresti a reprezentantilor Postei, Ministerului Telecomunicatiilor si BEI, a anuntat marti ministerul. „Ministrul Comunicatiilor…

- Doina Pana a spus ca nu intelege de ce prim-ministrul Mihai Tudose a declarat ca din cauza problemelor penale si a perceptiei existente la Bruxelles, Shhaideh si Plumb trebuie sa plece din Guverm„Nu, nu inteleg, atat timp cat Constitutia spune ceva si o directiva europeana, mai nou, spune…

- Totodata, pe langa Olguța Vasilescu și Doina Pana a vrut sa demisioneze din Guvern. Informația a fost facuta publica de Gabriela Firea, dar a fost confirmata și de Rovana Plumb printr-o delcarație la Parlament. Rovana Plumb a precizat ca: ”Pot sa confirm. Atat domana ministru Doina Pana cat…

- Rovana Plumb, ministrul demisionar al Fondurilor Europene, a declarat luni ca a luat decizia de a renunța la funcție dupa afirmațiile premierului Mihai Tudose intr-o emisiune televizata referitoare la remanierea guvernamentala. Ea a susținut ca, în ședința…

- Premierul Mihai Tudose cand a vorbit prima oara despre remaniere a precizat ca exista nemulțumiri de la Bruxelles, cu privire la integritatea celor doua, asta intrucat atat Sevil Shhaideh cat și Rovana Plumb lucrau direct cu bani proveniți de la UE. Catalin Ivan a subliniat un lucru care ”nu…

- "News - Tudose a castigat repriza intai si a capitulat neconditionat in repriza a doua! Pacat. Deci au pierdut toti pana la urma / inclusiv Guvernul / inclusiv Romania! 1. Dupa “tinerii” lui Basescu a venit si randul “tinerilor” lui Dragnea! Cu Stanescu si Stroe e clar ca se poate mai rau…

- Victor Ponta a postat, pe Facebook, o reacție dura la adresa premierului Mihai Tudose, despre care scrie ca ”a câștigat repriza întâi”, însa „a capitulat necondiționat în repriza a doua”, facând astfel referire la noile propuneri ale PSD…

- Propunerea PSD pentru Ministerul Transporturilor este Felix Stroe, liderul PSD Constanța. Numele acestuia apare in dosarul fostului senator PSD, Catalin Voicu, și a fost audiat la DNA in 2010. De asemenea, Stroe a fost declarat incompatibil de catre DNA in anul 2015.In presa s-a vehiculat…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, s-au intalnit, vineri, la ora 10:00 pentru a discuta situatia ministrului ALDE pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie. Pe numele lui, DNA a cerut inceperea urmaririi penale, iar premierul Mihai Tudose ar vrea sa-l remanieze. 0 0 0 0 0 0 Intalnirea…

- Tribunalul Bucuresti a decis definitiv, joi, ca Victor Ponta sa-i plateasca fostului ministru Lucian Isar daune morale în cuantum de 10.000 de lei. Initial, în aprilie 2017, Judecatoria Sectorului 2 a dispus ca Ponta sa achite daune de 20.000 de lei, însa suma a fost…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi ca este dreptul premierului Mihai Tudose sa propuna remanierea unui ministru, daca o considera necesara, și a subliniat ca formațiunea pe care o conduce "nu va accepta ca DNA sa faca Guvernul Romaniei așa cum ii convine". …

- Senatorul PSD Adrian Țuțuianu a declarat miercuri, la Antena 3, ca singura soluție pentru a pune punct disputelor interne este ca maine, in ședința CEx, sa se ajunga la un compromis intre partid și guvern, precizand ca se situeaza alaturi de interesele PSD. „Sper ca maine sa ajungem la un…

- PNL vrea modificarea Regulamentului Camerei Deputaților. Ludovic Orban a afirmat ca la vot secret ”nu se stie niciodata” cati vor fi impotriva lui Dragnea. ”Vom initia o modificare a Regulamentului Camerei Deputatilor, astfel incat sa putem initia strangerea de semnaturi pentru propunerea…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian, fost ministru al Economiei, a starnit numeroase controverse, dupa ce a postat pe Facebook un mesaj in care pune neajunsurile economiei pe seama gospodariilor de la țara. Concret, acesta spune ca oul mancat de la gaina din curte `vaduveste` bugetul statului de 50…