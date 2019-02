Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Adrian Tutuianu, membru al Pro România, a sustinut, joi, la Alba Iulia, ca Liviu Dragnea va fi "cu siguranta" candidatul PSD-ului la alegerile prezidentiale si ca liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, ar putea fi una dintre variantele Pro România, cu conditia ca acesta…

- Alegeri prezidențiale 2019. SONDAJ Arad. Conform sondajului DC News, locuitorii din judetul Arad l-au dat drept castigator pe Calin Popescu Tariceanu - Tariceanu: 36,66%, urmat de Klaus Iohannis: 19,65%, alt candidat: 14,37% si Liviu Dragnea: 13,78%. Alegeri prezidențiale 2019. SONDAJ Arad. Iata…

- Alegeri prezidențiale 2019. SONDAJ Bistrita-Nasaud. Conform sondajului DC News, locuitorii din Bistrita-Nasaud au optat pentru Calin Popescu Tariceanu: 31,84%, Klaus Iohannis: 23,46% si Liviu Dragnea: 15,64%. Alegeri prezidențiale 2019. SONDAJ Bistrita-Nasaud. Iata rezultatul sondajului pentru…

- Prim-vicepresedintele PRO Romania, deputatul Daniel Constantin, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Sibiu, ca urmeaza sa mai fie primiti in partid in perioada urmatoare si alti actuali membri PSD si ALDE.Daniel Constantin a mentionat ca asteapta ca o parte din organizatia ALDE Sibiu…

- "Pe parsursul intregii perioade din 2018, in mod constant Klaus Iohannis s-a situat pe primul loc ori de cate ori am testat intentia de vot pentru functia de președinte. Sigur ca, in ultima perioada, lucrurile devin oarecum fluide, in sensul ca apar candidati cu sanse reale, cum ar fi Calin Popescu…

- Discuții intense in PSD pe tema candidatului formațiunii la alegerile prezidențiale. Conform informațiilor aparute pe surse pe lista cu prezidențiabili PSD se afla ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, Liviu Dragnea, liderul PSD, dar și ministrul Educației, Ecaterina Andronescu.Surse din…