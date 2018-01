Dragnea - Tudose, CExN PSD. Cine vrea Rareș Bogdan să iasă învingător "Atunci cand guverna Nastase, eram un critic al lui Nastase. Spuneam ca nu se poate mai rau. Dupa ce a venit Ponta, spuneam ca nu se poate cobori sub PSD-ul lui Ponta. Acum, cand ma uit, e mult sub guvernarea Nastase si Ponta. Vorbim de lideri marginali, care in urma cu 10-12 ani nu erau primiti nici in sediul din Kiseleff. Personaje ca Arsene nici nu existau in PSD. Acum vorbim de Arsene ca un mare lider PSD. Acest partid reprezinta 40 la suta dintre romani. Se simt reprezentati de Dragnea? Sa nu va inchipuiti ca Tudose este o mare lumina, nu este un personaj vizionar, dar in mod normal, Tudose… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- Solutia celor doua state, in contextul conflictului israeliano-palestinian, a fost mentionata de catre ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, miercuri, la intrevederea cu grupul sefilor de misiune din statele arabe acreditati la Bucuresti, seful diplomatiei romane aratand si ca "una dintre…

- Suntem martorii unei schimbari importante de paradigma pe piata muncii. Se schimba convingerea conform careia, pentru a atrage cei mai buni candidati si a construi echipe performante, organizatiile trebuie sa lucreze cu angajati full-time, pe baza unor contracte permanente. In plan international,…

- Așadar, in viziunea publicului DC News, Mihai Gadea este realizatorul TV al anului. Jurnalistul a obținut 43,73% din voturile cititorilor. Pe locul doi s-a clasat Rareș Bogdan, pe locul trei se afla Victor Ciutacu. Pe locul patru s-a clasat Ionuț Cristache, urmat de Cosmin Prelipceanu și Silviu Manastire.…

- Conform noii legi, o institutie unica va inlocui mai multe organe existente care, potrivit executivului comunitar, nu au obtinut rezultate concrete. Seful noii institutii va fi numit de parlament si nu de catre presedinte.Actualul sef al statului bulgar, Rumen Radev, sustinut de opozitia…

- EXCLUSIV Deputatul Emanuel Ungureanu: ”Jaful pus la cale de Mihai Lucan este uriaș. Vorbim despre standardul maxim de lacomie” Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, a vorbit in aceasta dimineața, in exclusivitate la Realitatea FM Cluj, despre scandalul in care este implicat profesorul Mihai Lucan. Ungureanu…

- Cresterea preturilor la alimente, energie, bunuri si servicii, cresterea ratelor la banci, devalorizarea monedei nationale, prabusirea investitiilor, cresterea deficitelor, sunt tot atatea semnale ingrijoratoare INTERVENTIA SENATORULUI PNL ALINA GORGHIU, IN NUMELE GRUPULUI PARLAMENTAR, IN PLENUL SENATULUI…

- Update Protestele iau drumul spectacolului cu viteza. Cateva sute de persoane au participat, duminica dupa-amiaza, in Piata Victoriei, la un flashmob pentru „sustinerea Justitiei”, purtand benzi negre la gura si la ochi. Legați la ochi și la gura, așa cum cred ei ca va deveni justiția, protestatarii…

- S-a daramat o paradigma, aceea ca in permanenta vor scadea preturile la energie. Sunt diverse conjuncturi care pot genera o crestere punctuala a pretului. Cei care nu au resurse financiare sa sustina astfel de fluctuatii, cine nu poate intra in insolventa cum am vazut, spune Bogdan Nicolae Badea,…

- Premierul a revenit sambata dupa-amiaza la Bucuresti, dupa vizita la Belgrad, unde a participat la reuniunea cvadrilaterala Romania - Bulgaria - Serbia - Grecia, si a mers la Ministerul Afacerilor Interne (MAI).La iesirea de la MAI, premierul a spus ca a discutat cu ministrul Carmen Dan…

- Integrarea Serbiei in Uniunea Europeana o fac Romania, Bulgaria si Grecia prin infrastructura comuna, dezvoltare economica si schimburi culturale, aderarea efectiva ramanand doar o formalitate la care ne-am angajat toate cele trei tari ale Uniunii Europene sa sprijinim cat putem Serbia, a declarat…

- Carmen Dan a mentionat ca in acest an au fost peste 200 de actiuni de ultraj, fapt care ar trebui sa ingrijoreze, pentru ca nu este vorba numai de autoritatea politistului, ci si de autoritatea statului. "Siguranta incepe sa fie o problema si, daca nu suntem categorici in a lua masuri, lucrurile…

- Avertisment BNR: Creșterea economica poate fi periculoasa Majorarea cheltuielilor intr-un moment de creștere economica peste potențial poate deveni o povara in momentul in care economia revine la normal sau, mai rau, intra in recesiune. Este avertismentul vice-guvernatorului BNR Liviu Voinea,…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a laudat, vineri, pe romanii care au iesit intreg anul in strada pentru a apara justitia si statul de drept, criticandu-i totodata pe liderii coalitiei de la putere, care "inventeaza scenarii despre un alt fel de stat", pentru a tine Romania "captiva", ca "sa o foloseasca…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, in discursul rostit la receptia organizata cu ocazia Zilei Nationale, ca si-ar fi dorit ca in ultimul an sa vada o mai mare preocupare a decidentilor politici pentru consolidarea democratiei independentei justitiei, in schimb constatand preocuparea acestora…

- Unul dintre cei mai mari jucatori de sah din istorie promoveaza sportul mintii in Romania. Anatoly Karpov spune ca sahul ajuta la dezvoltarea disciplinei, a motivatiei si a strategiei. Marele maestru a oferit un interviu in exclusivitate postului Realitatea TV, in care a vorbit despre marile rivalitati…

- Președintele Consiliului Concurenței a raspuns acuzațiilor ce i-au fost aduse de ministrul Agriculturii in scandalul majorarii prețurilor la alimente. Bogdan Chirițoiu a precizat ca instituțiile de control au nevoie de discreție și nu mediatizand verificarile pe care le au in vedere, in presa. Presedintele…

- Ionut Cristache, realizatorul emisiunii "Romania9" de la TVR, anunta ca il da in judecata pe Rares Bogdan, realizatorul emisiunii "Jocuri de putere" de la Realitatea TV. Bogdan a afirmat despre Cristache, in emisiunea sa, ca este "sluga absoluta"."#bogdanguradeaur vrea atentie! Sa i dam! Te…

- UniCredit Bank a inceput sa acorde credite cuprinse intre 25.000 euro si 7,5 milioane de euro, cu garantie de 50%, firmelor mici si mijlocii, in baza acordului semnat cu Fondul European de Investitii (FEI), prin Programul de Garantare pentru IMM-uri InnovFin, un program care are ca obiectiv facilitarea…

- Antrenorul lui Anderlecht, Hein Vanhaezebrouck, a dorit sa-i fie auzita vocea dupa ce in ultimul timp s-a pus o presiune foarte mare pe umerii sai in privinta jucatorilor mai putini utilizati, printre care Nicolae Stanciu si Alexandru Chipciu. Desi nu le-a mentionat numele celor doi romani,…

- Transferul anului la Federatia Romana de Judo! Din aceasta luna, prestigiosul sensei japonez Kohei Oishi va antrena loturile Romaniei de judo. Contractul a fost semnat pentru urmatorii trei ani, iar obiectivele sunt mari. La Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020, Romania și-a propus sa obțina,…

- Consumul din import pune presiuni pe inflatie si pe deprecierea leului Economia Romaniei prezinta o serie de vulnerabilitati in fata amenintarilor externe si mai ales interne, iar cresterea bazata pe consum din import pune presiuni pe inflatie si pe deprecierea leului, au aratat miercuri membrii Asociatiei…

- Companiile care iși motiveaza salariații prin tichete valorice se declara in proporție de 96% mulțumite și foarte mulțumite de sistemul de tichete, pe care il apreciaza pentru ca este ușor de implementat și aduce beneficii importante. Patru din cinci angajatori care acorda tichete valorice…

- „Din perspectiva macroeconomica, principala problema interna a Romaniei este promovarea unor politici fiscale prociclice, prin reduceri de taxe si cresteri de cheltuieli publice, alimentand astfel riscul unor derapaje care vor trebui ajustate in viitor. Accentul acestor politici este pus pe cresterea…

- Realizatorul TV Rareș Bogdan a rabufnit, intr-o postare pe Facebook, dupa ce Liviu Dragnea a lansat luni un atac la adresa postului de televiziune Realitatea Tv.„UltimaOra: Dragnea a solicitat in urma cu foarte putin timp inchiderea RalitateaTv si a realitatea.net! De asemenea cerere…

- Legea salarizarii majoreaza salariile! Asta spun cei din PSD, numai ca sunt contraziși chiar de catre un ministrul. Titularul de la Ministerul Fondurilor Europene, Marius Nica, a declarat, la Romania TV, ca legea salarizarii are si influente negative in ceea ce priveste personalul din cadrul ministerului."Personalul…

- Bucureștiul nu are șanse sa gazduiasca Agenția Europeana a Medicamentului. Bratislava și Milano sunt favorite in cursa pentru a gazdui agenția europeana care in prezent este localizata la Londra și care va fi mutata dupa Brexit, scrie Financial Times. Potrivit jurnaliștilor americani, Bratislava și…

- Romania este țara cu cea mai saraca populație din Uniunea Europeana și poate cu cei mai bogați politicieni, a declarat, vineri, europarlamentarul Catalin Ivan, intr-o conferința de presa organizata de RoAction. "Ma intereseaza prea puțin cine ajunge la pușcarie și cați ani sta acolo. Ma intereseaza…

- Ludovic Orban a afirmat, vineri, la Oradea, ca situația politica din Romania este „extrem de grava” și ca avem parte de o harababura fiscala generata de Guvernul Tudose. „Masura cea mai grava este reprezentat de transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, in integralitate.…

- TAROM trebuie ”subțiat” și eficientizat in ceea ce privește cheltuielile, a declarat Felix Stroe, ministrul Transporturilor, la Realitatea TV. ”TAROM-ul este un brand național și trebuie salvat. Situația economica a T-ului nu s-a produs in ultimul trimestru, vine din timp, din ultimii 10 ani. Doua masuri…

- Iarna se anunta grea pentru firmele din Romania. Companiile de gaze ar putea restrictiona alimentarea pentru o parte dintre abonati daca temperaturile vor fi foarte scazute. Vorbim de agentii economici,...

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut o declaratie de presa, joi, de la Palatul Cotroceni. Seful statului a vorbit despre ultimele masuri fiscale anuntate de Guvern pe care le-a criticat foarte dur. Iohannis a avertizat Coalitia de Guvernare PSD-ALDE sa dea dovada de responsabilitate…

- Realizatorul "Jocuri de putere" a comentat, în direct, la Realitatea TV, dezvaluirea fostului colonel SRI Daniel Dragomir, potrivit caruia întâlnirea din casa fostului ministru Gabriel Oprea din seara alegerilor prezidențiale din

- Banca Mondiala, prin intermediul reprezentantului acesteia in Romania, solicita opinia societații civile din țara pentru a stabili strategia pe care o va urma atunci cand iși va face programele de colaborare cu țara noastra. Joi a fost randul Timișoarei sa gazduiasca o asemenea intalnire.…

- Si-au luat rolurile in serios, iar varsta nu i-a impiedicat sa abordeze un fenomen social cu impact major, cu toate consecintele si traumele pe care le implica. Vorbim de trupa Transparency, formata din elevi de clasele X – XII de la Colegiile Nationale „Ferdinand I” si „Gheorghe Vranceanu”, care a…

- Cele mai multe companii prezente in Romania se asteapta la o crestere a afacerilor in urmatorul an, dar se plang de lipsa de predictibilitate a cadrului legislativ si fiscal si spun ca mediul de afaceri s-a deteriorat recent, iar Romania pierde din competitivitate, arata un raport publicat miercuri…

- Peste 50 de companii le ofera studentilor si absolventilor interesati sute de oferte de practica, internship-uri si posibilitati de angajare, in cadrul celui mai mare targ universitar de joburi din Romania, “Zilele Carierei”, care este organizat de Universitatea Politehnica din Timisoara, de miercuri…

- Perceptia privind mediul de afaceri din Romania se deterioreaza, desi economia creste Peste 60% dintre companii prezente in Romania se asteapta la o crestere a afacerilor in urmatorul an, ceea ce confirma cresterea economica inregistrata de Romania si prognoza pentru 2018, dar se remarca o deteriorare…

- Majoritatea companiilor straine din Romania sunt optimiste in ceea ce priveste evolutia veniturilor lor in urmatorul an, dar in acelasi timp perceptia privind mediul de afaceri local s-a deteriorat semnificativ, in special in privinta predictibilitatii cadrului legislativ si a stabilitatii fiscale…

- Medfarm Trading este o firma pentru import și distribuție aparatura medicala, inființata in 1994. „S-a dezvoltat destul de mult portofoliul de produse incepand cu chestii foarte simple. Intre timp am incercat sa dezvoltam și portofoliul de clienți, in sensul ca am trecut de la mici cabinete medicale…

- Kestral își anunța extinderea în Europa, ca parte a planului sau internațional de creștere. Sediul din România va fi esențial pentru dezvoltarea companiei în Europa de Sud-Est. În acest fel, Kestral este gata sa asiste mai mulți clienți din Europa și sa îi ajute…

- Compania Kestral International, specializata in furnizarea de solutii pentru industrie, a deschis un birou in Romania in scopul intaririi accesului clientilor sai pe piata din Europa de Sud-Est. "Vedem aici un potential deosebit pentru a colabora cu diferite industrii.", spune Liaquat Ali…

- Economia Romaniei a ajuns subiect de prima pagina pentru cea mai prestigioasa publicație din Statele Unite. Ediția New York Times de vineri trateaza pe larg problematica economiei Romaniei dar avertizeaza ca mulți dintre specialiști sunt sceptici de faptul ca creșterea va continua iar unii vad deja…

- Economia Romaniei a inregistrat o crestere economica record - cea mai mare din toata Europa: aproape 6% in prima jumatate a anului, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Insa acest lucru nu inseamna neaparat vești bune, remarca publicația The New York Times, care explica intr-un amplu articol,…

- „Stratus, o companie din Texas care ajuta firmele care vor sa aiba afaceri in Statele Unite, in special in Texas, cu relații publice sau lobby, spre exemplu. Aici, in Romania, cautam companii care vor sa vina in Statele Unite, dar vrem sa invațam mai multe despre oportunitați și despre dezvoltarea economica…

- Directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a declarat miercuri ca scenariile climatice indica o diminuare a cantitatilor de precipitatii în viitor, în medie cu 15-20%, în lunile de vara, iar zonele cel mai afectate de seceta vor fi Sudul,…