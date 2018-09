Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica, ca nu mai are asteptari in ceea ce priveste recursul sau la decizia de condamnare la 3 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul privind angajarile de la DGASPC Teleorman, precizand ca vrea macar sa duca la capat ce si-a propus.

- Fostul presedinte Traian Basescu a scris vineri pe pagina sa de Facebook ca Ordonanta nr. 9/2018 care stabilea ca la clasele primare cu predare in limbile minoritatilor orele de Limba Romana sa fie predate de profesori romani a fost o masura corecta, in conditiile in care multi invatatori etnici…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, dupa victoria inregistrata in sedinta CEx, ca va continua lupta cu statul paralel pentru „a zdrobi acest sistem odios care distruge vieti in Romania“

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat sâmbata, la Neptun, ca Guvernul ar trebui sa dea o soluție pentru ca oamenii nevinovati sa nu execute pedepsele. ”Ce i-am cerut doamnei premier în fata colegilor din grupurile parlamentare sa discute în…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu , a anunțat miercuri seara ca liderii PSD și ALDE vor anunța pe 15 octombrie daca vor avea candidați separați la alegerile prezidențiale sau daca cele doua partide vor avea un candidat comun ”care va lua totul din primul tur”. ”Vom face un raport…

- Viorica Dancila iși face bilanțul primelor șase luni de guvernare. Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis un avertisment catre miniștri, și anume sa comunice mai mult, iar acest lucru urmeaza sa se faca in perioada urmatoare. Despre o posibila remaniere guvernamentala, Liviu Dragnea a afirmat ca in coalitia…

- “Eu, inainte sa plec in orice deplasare externa, supun aprobarii Biroului permanent al Camerei. Daca Biroul permanent aproba, plec, daca nu aproba, nu plec. Doamna prim-ministru nu are niciun fel de obligatie sa ceara presedintelui sa plece undeva din tara. In acelasi timp, eu in permanenta, si doamna…